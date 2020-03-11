Ученые-химики: Если «Кагоцел» безопасен, значит, как лекарство он бесполезен

«Кагоцел» не может оказывать заявленного в инструкции противовирусного действия. А возможно, противозачаточного и токсического. Такой вывод сделали ученые Российского химико-технологического университета им. Менделеева. И сообщили о нем Комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Напоминаем, в конце января депутат Государственной думы Сергей Шаргунов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко официальный запрос, чтобы выяснить, проходил ли противовирусный препарат «Кагоцел» необходимые клинические исследования. Депутат спросил также, насколько верна информация в СМИ о том, что среди побочных эффектов «Кагоцела» - бесплодие. Следом в СМИ появились комментарии сначала «Росздравнадзора», а с ним - и производителя «Кагоцела» (компания «Ниармедик»), а также Минздрава, утверждавших, что клинические исследования препарата проводились, данных о рисках, связанных с его применением, не поступало.

Однако ученые давно не верят в препарат со сложным активным веществом. Поэтому Комиссия РАН по борьбе с лженаукой обратилась в Российский химико-технологический университет им. Менделеева с просьбой разъяснить, что представляет собой препарат «Кагоцел»: «В СМИ, в первую очередь на телевидении, идет масштабная рекламная кампания препарата для лечения гриппа и ОРВИ под названием «Кагоцел». Задекларированный производителем состав действующего вещества препарата, вызывает серьезное недоумение, в связи с чем прошу Вас дать профессиональную консультацию по возникшим вопросам:

1. Натриевая соль сополимера (1→4)-6-0-карбоксиметил-β-D-глюкозы,(1→4)-β-D-глюкозы и (21→24)-2,3,14,15,21,24,29,32-октагидрокси-23-(карбоксиметоксиметил)-7,10-диметил-4,13-ди(2-пропил)-19,22,26,30,31-пентаоксагептацикло [23.3.2.216.20.05.28.08.27.09.18.012.17] дотриаконта-1,3,5(28),6,8(27),9(18),10,12(17),13,15-декаена – это химическое название, химическая формула или нечто иное?

2. Может ли в принципе существовать вещество с подобным химическим названием или химической формулой?»

Председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой, академик РАН Евгений Александров получил ответ от Анны Щербины, проректора по науке Российского химико-технологического университета им. Менделеева, в котором объясняется происхождение столь сложного названия. Его получило химическое вещество, образующееся при взаимодействии карбоксиметилцеллюлозы с госсиполом, от авторов патента РФ за № 2270708 («Натриевая соль сополимера карбоксиметилцеллюлозы и госсипола, фармацевтическая композиция и способ профилактики или лечения вирусных заболеваний»).

Как поясняют химики, «госсипол - твердое вещество коричневого цвета - представляет собой относящееся к фитоалексинам полифенольное соединение, содержащееся в семенах, в корнях и в листьях хлопчатника. Госсипол является биологически активным соединением. Он проявляет противовирусную и противомалярийную активность». В числе его побочных эффектов перечислены подавление сперматогенеза и гепатотоксичность, «которые не позволяют использовать его в качестве лекарственного средства».

В официальном ответе Российского химико-технологического университета им. Менделеева ученые обращают внимание на то, что в полимерной молекуле «Кагоцела» «госсипол находится в связанном с карбоксиметилцеллюлозой ковалентными связями виде и в соответствии с этим структурный элемент госсипола не может проявлять присущую индивидуальному соединению биологическую активность». У госсипола она, напомним, противовирусная и противозачаточная, а также токсичная. Однако в организме человека это связанное вещество разлагается на составляющие, то есть высвобождается тот же «чистый» госсипол — противозачаточный и токсичный. Ученые успокаивают: «разложение этого полимерного соединения с молекулярной массой более 100000 Да (Да - атомные единицы массы для измерения атомов и молекул — Прим. ред.) в биологических средах с образованием токсичного госсипола идет достаточно медленно, вследствие чего его концентрации в организме человека при соответствующем инструкции пероральном применении не могут достигать опасных для здоровья значений».

У Комиссии РАН по борьбе с лженаукой остались вопросы к экспертам Российского химико-технологического университета им. Менделеева. Как рассказал советник председателя комиссии Сергей Финаев, ученые собираются направить еще один запрос в университет, поскольку не увидели конкретного ответа на вопрос о том, что такое обозначенная сложной формулой «натриевая соль сополимера карбоксиметилцеллюлозы и госсипола, фармацевтическая композиция и способ профилактики или лечения вирусных заболеваний»: «Судя по всему, это полимер, - говорит Сергей Финаев, - значит, он имеет свойство накапливаться в организме. Кто изучал этот процесс и как, еще предстоит выяснить». Понятно, что химики не смогут выполнить фармакокинетические исследования, которые обычно проводятся в ходе доклинических исследований препарата. Но они могут сообщить, действительно ли «Кагоцел» выводится из организма в неизменном виде (а значит не приносит ни вреда ни пользы) или все же накапливается и разлагается «с образованием токсичного госсипола достаточно медленно».

Напоминаем, «Кагоцел» - официально зарегистрированный в России лекарственный препарат. Это значит, прежде чем допустить препарат на рынок, Минздрав, согласно российскому законодательству, провел экспертизу данных доклинических и клинических испытаний, подтверждающих его качество, эффективность и безопасность.

Как рассказывал ранее «Доктор Питер», «Кагоцел» - сегодня иммуностимулирующий препарат «для лечения ОРВИ» еще недавно имел совсем другое предназначение: «долго использовался, как противозачаточный препарат, вызывая нарушение сперматогенеза, а потом вдруг стал иммуномодулятором. В конце 1990 годов исследовательская группа ВОЗ по методам регулирования мужской фертильности пришла к заключению, что риск от его применения превышает пользу и его использование в чистом виде в качестве контрацептива было запрещено. Проще говоря, применение госсипола, а ныне «Кагоцела» приводило к мужскому бесплодию».

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