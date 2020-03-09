То ли депрессия, то ли обновление: как быстрее «включить» весну в душе

Почему раздражительность, обидчивость и плохое настроение не исчезают в первые солнечные дни. Как быстрее избавиться от последствий зимней «спячки» и «включить» весну в душе, «Доктор Питер» спросил у Татьяны Караваевой, руководителя отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева.

- Татьяна Артуровна, почему весной, когда природа просыпается, у людей, наоборот, часто разбитое состояние, ничего не хочется. Это весенняя депрессия?

- Я бы не стала обобщать. Не всё так грустно. У большинства с появлением весеннего солнца фотоны света, воздействуя на сетчатку глаза, активируют многие процессы в организме. Тем более для Петербурга весна — вовсе не минорная вещь. Если посмотреть сводки погоды, то именно весной в нашем городе солнечных дней больше, чем в любое время года, даже летом. Сейчас погода, конечно, не совсем это подтверждает, но обычно так. Да, у ряда заболеваний есть некоторая сезонность, весной они могут обостряться — это касается как болезней ЖКТ или артериальной гипертензии, так и психических расстройств. Обострение психических, в том числе депрессивных состояний, связано прежде всего с внутренними процессами, обменом веществ, а не просто с погодой и хандрой. Поэтому с медицинской точки зрения весенней депрессии не бывает.

- Что же делать тем, кто все-таки чувствует упадок сил? Как быстрее настроиться на весну?

- Надо стараться чаще выходить на улицу, даже когда не очень хочется. Лучше делать это днем, чтобы получить свою порцию фотонов. В магазинах обращать внимание на первые весенние продукты — уже появляются салаты, огурцы, капуста нового урожая. Имеет смысл посоветоваться со своим врачом по поводу подбора комплекса витаминов. Нельзя сказать, иди и купи любые витамины. Они все разные и должны подбираться в зависимости от имеющихся заболеваний, диеты, физических нагрузок. Важно обратить внимание на раздражительность по пустякам. Это один из первых симптомов истощения организма, не стоит долго его игнорировать. Чуть позже он может перерасти в слабость, утомляемость, нарушения сна — человек не может долго заснуть или часто просыпается по ночам, сон не приносит отдыха. Могут также появляться головные боли — боли напряжения или ощущение сдавливающего обруча вокруг головы. У мужчин часто истощение проявляется повышенной агрессивностью, внутренним напряжением, усталостью, у женщин — плаксивостью, тревожностью, перепадами настроения. Считается, что если в течение двух недель все эти нарушения стойко сохраняются, лучше обратиться к врачу (терапевту, неврологу или психотерапевту) для оценки состояния.

- В каких случаях поможет психолог, а когда надо идти к психотерапевту?

- Психотерапевт - специалист с медицинским образованием, врач. У психолога — психологическое образование, он не сможет поставить диагноз и назначить лечение, но может оказать психологическую поддержку и помочь разрешить сложные жизненные проблемы. Если же стрессовая ситуация в семье или на работе приводит к ухудшению состояния — сильной тревоге, депрессии, нарушению сна, плохому самочувствию, слабости, паническим состояниям, лучше обратиться к психотерапевту. В его арсенале есть и медицинские, и психологические возможности.

- Вы не назвали эндокринолога. Ведь перепады настроения, особенно у женщин, могут быть связаны с нарушением гормонального фона.

- Эндокринологические нарушения никак не связаны с весной. Если невролог или психотерапевт что-то заподозрит на приеме, то дополнительно направит на исследование гормонов щитовидной железы или, к примеру, уровня кортизола.

- Часто впадающим в уныние дают совет: «Надо научиться радоваться каждому дню». С чего начать?

- Конечно, восприятие окружающей действительности зависит от установок человека. Как было в мультике про Чебурашку: «Это не травка зеленеет, а краску пролили. Это не птички поют, а ворота скрипят». Если всё воспринимать так, то жизнь покажется безрадостной. Поэтому надо создавать себе некие традиции, которые будут приносить радость. Многие, к примеру, начинают день с чашечки хорошего кофе. А если выпить её, не торопясь на работу, да еще из красивой чашки и с любимой конфетой — чем не радость?

- То есть создавать себе своеобразный ресурсный список традиций, благодаря которым ты получаешь заряд позитива, и пополнять его?

- Да, у каждого он будет свой. Кроме того, надо стараться не фиксироваться на негативе. Часто люди заранее пессимистично моделируют развитие событий, изначально предполагая худший исход. Это как в законах Мерфи: «Все, что начинается хорошо, кончается плохо. Все, что начинается плохо, кончается еще хуже». Радости в жизни такое правило вряд ли прибавит. При этом, когда в итоге событие заканчивается хорошо, зачастую происходит обесценивание: так случайно получилось, просто удачный день по гороскопу. А должен формироваться положительный опыт: на самом деле, есть события, которые хорошо заканчиваются. Особенно, если приложить для этого усилия.

- Может быть, это так называемая вторичная выгода? Некоторые просто подсознательно надеются, что если заранее настроишься на неудачный исход, будешь переживать, то ничего плохого не случится. И наоборот, будешь очень радоваться или предвкушать победу, значит, будет провал.

- Действительно, есть такой суеверный механизм, вроде скрещивания пальчиков. Многие студенты, к примеру, думают, что если будут не сильно переживать перед экзаменом, то не получат хорошей оценки. Фортуна их накажет за самоуверенность. Но это все-таки суеверия, которые в жизни далеко не всегда срабатывают.

- У многих весна связана с надеждами на перемены и лучшую жизнь. А когда человек понимает, что все осталось по-прежнему, то впадает в еще большее уныние.

- Такие надежды на перемены, скорее, связаны не с весной, а с новогодними праздниками. Именно в конце года принято подводить итоги, анализировать, какие планы удалось воплотить, какие нет. И как раз поздней осенью — в начале зимы, когда человек понимает, что его желания не осуществились, может поддаться так называемой новогодней депрессии на фоне всеобщего веселья и праздника. Весной этот механизм, можно сказать, не работает. В первой половине года есть надежды или иллюзии на возможности, что всё изменится к лучшему. В целом для профилактики хандры, надо чаще отдыхать. Считается, что разбитый на 2-3 части отпуск, тем более с активным отдыхом и новыми впечатлениями, лучше помогает восстановиться и поднять душевный настрой, чем единственный в году отпуск длиной в месяц.

Надежда Крылова

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