Спортивные врачи: Детский допинг аукнется через годы онкологией и деменцией

В России выросло уже несколько поколений спортсменов, применяющих допинг с 13-14 лет. Но ради собственного благосостояния некоторые тренеры готовы идти на уголовное преступление, предлагая своим воспитанникам «волшебные таблетки». Употребление допинга в юности приводит к онкологии, деменции и ожирению, рассказали «Доктору Питеру» известные спортивные врачи.

Побочные эффекты спустя 30 лет

Допинг в детском спорте активно начали использовать еще в 1970-е годы. Дети давно выросли, оставили большой спорт и стали пациентами петербургских врачей. На приеме они признаются в том, что принимали в подростковом возрасте гормональные препараты, и становится понятно, откуда взялись расстройства различных видов обмена и ожирение.

- Последствия приема допинга непредсказуемые, поскольку врачи не знают, что тренер предлагал ребенку или что он ел самостоятельно, - говорит профессор Сергей Матвеев, главный врач Городского врачебно-физкультурного диспансера. - Если это анаболические стероиды, то возможно более раннее начало тех заболеваний, которые проявляются после 40-50 лет. Для спортсменов это в первую очередь остеоартрозы – проблемы с суставами, исчезновение хрящевой поверхности сустава, условно говоря, стирание его до костной ткани. Это остеохондроз в раннем и тяжелом проявлении. В соматике это, чаще всего, артериальная гипертензия, причем, то, что называется, без причины. Гипертензия, и все. У нас есть относительно юный спортсмен (ему 18 лет) в биатлоне, который бегает с давлением 150 на 100. Пытаемся противодействовать этому, но всю стратегию определяет тренер, решающее слово, к сожалению, не всегда за доктором. Если юный спортсмен принимал ЭПО (эритропоэтин, гормон, ответственный за производство красных кровяных телец — эритроцитов) либо проводились манипуляции с кровью, то возможно формирование онкологической патологии кровеносной системы. Если в качестве допинга употреблялись запрещенные средства типа наркотических, то возможно формирование наркотической зависимости. И такие случаи в детском спорте, к сожалению, случаются. Использование диуретиков, который также входят в список запрещенных препаратов, может нарушать функцию работы почек и приводить к различным заболеваниям. К ментальным нарушениям - неврозам, деменции могут приводить различные психостимуляторы. Но опять же, отдаленные последствия приема допинга в юном возрасте только изучаются, опыт еще накапливается.

Таблетки «для мышц»

В российских сборных, и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах, всегда было много несовершеннолетних спортсменов. А в последние годы в отдельных видах спорта — фигурном катании, художественной и спортивной гимнастике — представлены в основном дети, то есть те, кому еще не исполнилось 18 лет.

- Чтобы дать такому юному спортсмену какой-то препарат, спортивный врач обязан взять у родителей письменное согласие. Ясно, что это все находится в тени, - говорит профессор Михаил Дидур, врач спортивной медицины, штатный эксперт Российского антидопингового агентства (РУСАДА). - Эта система складывалась десятки лет, и, конечно, тренерское сообщество не может просто так перестроиться. Я помню, как еще в 1988 году ко мне пришла мама 14-летнего мальчика, занимающегося боксом. Показала таблетки: «Нашла у сына под подушкой». Оказалось, препарат выдал мальчику его тренер по боксу, приказав принимать по пять таблеток в день: «Ешь, у тебя мышцы вырастут». Но если раньше, подобные истории происходили от полной безголовости, то сейчас — это четко оформленное преступление.

Но некоторые тренеры сознательно идут на это преступление. По словам профессора Дидура, ключевой момент в решении тренера дать ребенку допинг — зарплата, размер которой напрямую зависит от спортивных результатов подопечных. С каждой новой победой — сначала на региональном, потом на общероссийском и общемировом уровнях - базовый оклад тренера повышается на несколько тысяч рублей. Плюс надбавки. В итоге тренер высшей категории, к примеру, воспитавший призера общероссийского уровня, получает не менее 100 тысяч рублей. Каждые пять лет тренер обязан выпускать по одному такому призеру, иначе - опять первая категория и соответствующая зарплата. В погоне за показателями используется допинг. Эта схема сложилась давно — еще с советских времен.

По словам экспертов, пока не изменится отношение общества к употреблению допинга, не будет никакого просвета и в спорте.

- Спортсмен попадается на допинге, у него отбирают чемпионское звание, аннулируют его результаты. Спортсмен соглашается с дисквалификацией, проходит время и в глазах общества он по-прежнему остается чемпионом. Обычное дело, когда в спортивных школах преподают люди, имеющие дисквалификацию в прошлом или даже в настоящем. Это норма в нашей стране, - говорит питерский тренер по легкой атлетике, член сборной России, пожелавший сохранить анонимность. - Такой же нормой является то, что многие препараты из запрещенного списка свободно продаются в аптеках. Их может купить любой подросток.

«Это подстава»

Одними из самых уязвимых в плане детского допинга считаются тяжелая и легкая атлетика, в которых анаболические средства, как выяснилось, принимают даже девочки-подростки. По словам врачей, анаболические стероиды позволяют реализовать потенциал спортсмена в короткий промежуток времени. Спортсмен показывает отличные результаты, его берут в сборную. А дальше по принципу снежного кома ему требуются все большая и большая дозировка, чтобы расти дальше. Природный потенциал такого спортсмена исчерпан, он идет вперед только благодаря допингу. И этот путь, как правило, заканчивается очень быстро. В 2015 году 19-летняя крымская легкоатлетка Виолетта Демидович была дисквалифицирована на четыре года после того, как в ее допинг-пробе нашли анаболические стероиды. Тренировал ее отец, специалист с 30-летним стажем. После скандала, отец заявил, что ни за что бы не разрешил своему ребенку употреблять запрещенные препараты. Похожая история произошла в 2019 году, когда Российское антидопинговое агентство на восемь лет дисквалифицировало 19-летнюю тяжелоатлетку Александру Самуйлову. На четыре года был также отстранен тренер и отчим спортсменки 68-летний Виктор Самуйлов. «В нашем случае допинга не было. Элементарная подстава, каких много в спорте, - заявил Самуйлов «Доктору Питеру». - Саше было 14 лет, никто не кормит допингом в этом возрасте. Но мы рады, что Саша закончила со спортом. Я категорически против фармакологии, а без нее делать нечего в спорте высших достижений».

-Антидопинговый контроль в детском спорте проводится на соревнованиях международного уровня, либо это должны быть спортсмены сборной России, Петербурга, из ближайшего резерва, которые входят в «тестируемый пул», - рассказывает профессор Сергей Матвеев. - Все, что делается на более ранних этапах, отследить практически невозможно. Есть еще одна причина — у нас нет лаборатории, которая может проводить такие тесты. На Чемпионате мира по футболу в 2018 году, где я был офицером по противодействию допингу, все пробы отвозились прямо в Лозанну.

Одно время считалось, что в фигурном катании и гимнастике допинг не нужен, так как он плохо влияет на координацию. Но, по словам врачей, запрещенные препараты принимают и здесь — чаще всего, это диуретики растительного происхождения: почечные чаи, бруснику, которые помогают сбросить вес. Мочегонные препараты часто используются перед соревнованиями — для вывода уже действительно запрещенных веществ.

Единственный громкий допинговый скандал в художественной гимнастике случился в 2001 году, когда 18-летняя Алина Кабаева и 19-летняя Ирина Чащина получили год дисквалификации за употребление диуретика фуросемида, включенного в черный список. Кабаевой и Чащиной в итоге удалось доказать, что пищевая добавка, купленная ими в аптеке, оказалась поддельной. Вернувшись в спорт, девушки выиграли на афинской Олимпиаде-2004 года золото и серебро.

В фигурном катании допинговые скандалы тоже случаются редко. В 2014 году запрещенный препарат обнаружили в допинг-пробе, взятой у 17-летней питерской фигуристки Оксаны Нагалатий, выступавшей в паре с Максимом Бобровым на юниорском уровне. Девушка получила годичную дисквалификацию. По словам Валентина Писеева, почетного президента Федерации фигурного катания на коньках России, «Оксане посоветовал запрещенный препарат какой-то врач, к которому она обратилась — это был не спортивный специалист, какой-то знакомый ее родителей. По-моему это был препарат для похудения, возможно, фуросемид».

В прошлом году всех удивили слова 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой, заявившей в своем инстаграме о том, что для хороших прокатов «необходимо есть много правильного допинга», а запрещенные препараты употребляют в группе Этери Тутберидзе. В результате неосторожную фразу девочки представили как неудачную шутку, фигуристка публично извинилась: «Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут».

- Дисквалификация нашей сборной на один-два олимпийских цикла может пойти на пользу, - считает профессор Михаил Дидур. - Потому что за это время вырастет чистое от допинга поколение, которое не будет жить по стандартам, сформировавшимся за последние 50 лет.

Справка

По данным британского журнала Sports Medicine, в Англии употребляют допинг более одного процента 11-летних спортсменов. К 15 годам стимуляторы принимают уже 3% детей. При этом почти половина юных атлетов признаются, что делают это, чтобы выиграть хотя бы одно соревнование, не важно какое. Самый распространенный допинг у детей - сальбутамол (вещество, используемое для лечения бронхиальной астмы), кортикостероиды и конопля. Французы провели похожее исследование, и результаты оказались аналогичными. По данным ученых, чаще других запрещенные препараты применяли мальчики с низкой самооценкой и высоким уровнем тревожности, отводившие на тренировки большее количество времени.

Ирина Фигурина

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