В Петербурге родители хотят судиться с поликлиникой: детям не сделали бесплатные прививки от ветрянки

Об осложнениях распространенной детской болезни — ветрянки - известно далеко не каждому. А они бывают серьезными, вплоть до летального исхода. В Петербурге отец троих детей собрался судиться с Детской поликлиникой №11, которая не смогла защитить его детей от заразной и опасной инфекции. Роспотребнадзор уже наказал медиков штрафом и выдал предписание.

Где один, там и трое

Как рассказал «Доктору Питеру» многодетный отец Глеб, его сын с дочкой ходят в один детский сад №116 Выборгского района. Третьему, младшему, всего 5 месяцев. В конце декабря прошлого года старшая дочь «принесла» ветрянку. Чтобы защитить от инфекции остальных, мужчина сразу обратился в детскую поликлинику — за прививкой. Но безрезультатно — по его словам, вакцины не было. Вскоре, на новогодних каникулах, заболели и двое других детей.

«Произошло это из-за того, что при выявлении первого заболевшего ребёнка в 116-м садике моим детям не сделали бесплатную прививку от ветряной оспы. Всё пущено на самотёк, мол, ветрянка - ничего страшного», - сказал петербуржец, уточнив, что в садике ветрянка «гуляет» с сентября.

Многодетный отец пожаловался в петербургский Роспотребнадзор и получил ответ. В нем надзорное ведомство сообщало, что провело санитарно-эпидемиологическое расследование по обращению и нашло нарушения. А именно «в части несвоевременной и неполной передачи информации о контактных и заболевших ветряной оспой в детское учреждение, в поликлинику, сбора анамнеза, учета сведений и проведения профилактических прививок против ветряной оспы по эпидпоказаниям». Виновным выписаны штрафы, а поликлинике выдано предписание об устранении нарушений.

Кроме того, в ответе Роспотребнадзора сообщается, что двое детей петербуржца были включены в лист ожидания на этот год для прохождения вакцинации — их номера в «очереди» 21 и 22. А то что им не сделали прививки в декабре, так это из-за медотводов после перенесенных заболеваний. Этот пункт удивил мужчину: «Никто в декабре не предлагал нам сделать прививку и никакого медотвода у детей на тот момент не было — они не болели».

Теперь, по словам мужчины, он собирается подать в суд на поликлинику о взыскании морального ущерба за то, что та не приняла мер по защите его детей от ветрянки.

Обычная и опасная

Ветряная оспа — очень заразная герпесвирусная инфекция. Заразиться ветрянкой проще простого - при контакте с заболевшим риск составляет 75-90%. Болеют многие и чаще всего в детстве. Взрослые переносят болезнь намного тяжелее, поэтому некоторые родители маленьких детей особо не боятся болезни — лучше, по их мнению, в детстве по-легкому «отмучиться» и забыть, ведь после болезни вырабатывается пожизненный иммунитет. Между тем, у распространенной и, казалось бы, безобидной инфекции есть пугающий список неврологических осложнений. Среди них менингит, энцефалит, полинейропатия, поражение лицевого нерва. Известны даже случаи летальных исходов. Кстати, мало кто знает, но опоясывающий лишай, поражающий чаще взрослых, – это тоже ветрянка.

Все же заболеть повторно ветрянкой или тем же опоясывающим лишаем все-таки можно, хотя происходит это редко благодаря активной выработке антител во время первой болезни. Дело в том, что возбудитель — вирус герпеса человека третьего типа, попав в организм, остается там навсегда. Он находится в нервных клетках спинного мозга в неактивном состоянии, но при сильном ослаблении иммунитета может «поднять голову».

Защититься от ветряной оспы можно или полной изоляцией, что в обычной жизни трудновыполнимо, или вакцинацией. Однако эта прививка пока не входит в число обязательных и бесплатных для всех по Нацкалендарю, хотя Минздрав давно обещает это сделать. Сейчас же бесплатно получить её можно только по эпидпоказаниям. Как пояснили «Доктору Питеру» в петербургском Роспотребнадзоре, заболевший ветрянкой ребенок в детсаду — тоже эпидпоказание для бесплатной вакцинопрофилактики не болевших или не привившихся детсадовцев, если у них нет медицинских противопоказаний. С учетом того, что заразным человек становится за пару дней до появления характерной сыпи на коже, экстренную профилактику надо успеть сделать в течение первых 72-96 часов (3-4 суток) после контакта с заболевшим. Потом прививка будет просто бесполезной. За закупку вакцины в этом случае отвечают районные администрации — они должны обеспечить запас вакцин в поликлинике на случай карантина в детских учреждениях.

Начальник райздрава Выборгского района Василий Сажнов в разговоре с «Доктором Питером» заверил, что район закупил в этом году вакцину. Правда, пока проводили аукцион, дети уже успели переболеть. Между тем, в справочном Детской поликлиники №11 были менее уверены в наличии вакцины — по последним данным, мол, вакцины не было. И посоветовали для решения вопроса с вакцинацией записаться на прием к иммунологу.

Не успели

В Роспотребнадзоре объяснили, что правила вакцинации детей против ветряной оспы изменились с прошлого года. Раньше бесплатные прививки по эпидпоказаниям не предусматривались. С учетом того, что бюджет на закупку препаратов планируется заранее, районы не успели вовремя заложить необходимую сумму на 2019 год и закупить вакцину.

Для таких случаев, как обычно, есть и другой вариант — сделать платную прививку. Как узнал «Доктор Питер», в одном из петербургских частных медцентров укол вакциной «Варилрикс» (производитель «ГлаксоСмитКляйн») вместе с приемом врача стоит почти 4 тысячи рублей. Плановую двукратную вакцинацию против ветрянки детям проводят с годовалого возраста. Младенцам, согласно постановлению главного санитарного врача РФ, экстренную профилактику делают с использованием специфического (противоветряночного) иммуноглобулина.

Справка

Ветряная оспа - острое вирусное инфекционное заболевание. Проявляется поражением кожи и слизистых оболочек в виде сыпи, умеренной лихорадкой и симптомами общей интоксикации. Инкубационный период составляет 10-21 день (в среднем 13-17 дней).

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