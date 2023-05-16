Онкология — одна из самых динамично развивающихся сфер медицины. В практику активно внедряются инновации — современные препараты, передовые технологии и схемы терапии.
Как меняется лечение рака
Помогут каждому
Врачи федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» постоянно повышают квалификацию, чтобы быть в курсе последних событий в мире отечественной и зарубежной онкологии. Их знания помогают пациентам войти в стойкую ремиссию, а в тяжелых случаях — сохранить достойный уровень жизни.
Первый специализированный онкологический центр, предоставляющий услуги по диагностике и лечению рака по современным стандартам, открылся в Москве в 2011 году. С 2019 года «Евроонко»— это федеральная сеть, куда ежегодно обращается более 10 000 человек. Многие из них приходят по рекомендации тех, кто уже прошёл лечение в одной из клиник сети. Петербургская — на Межевом канале, 4А — оснащена оборудованием, необходимым для диагностики и лечения самых тяжёлых случаев.
Диагностика
В «Евроонко» пациентам доступны следующие виды инструментального исследования:
Диагностика в онкологии состоит из нескольких этапов. Обнаружив опухоль, специалисты разбираются, является ли она злокачественной. Затем определяют тип новообразования, стадию и другие характеристики.
дерматоскопия
сцинтиграфия
эндоскопические исследования, эндоУЗИ;
КТ, МРТ, ПЭТ-КТ
рентгенография
УЗИ
В ряде случаев онкологам важно выявить «неправильные» белки и гены, которые помогают раковым клеткам выживать и быстро размножаться, делают их устойчивыми или нечувствительными к различным препаратам. Это необходимо для подбора эффективного лечения. В «Евроонко» проводятся генетические исследования на различные мутации. Клиника работает с ведущими зарубежными лабораториями, обеспечивающими достоверность исследований.
Для подтверждения онкологического диагноза практически всегда нужно проводить биопсию: образец опухолевой ткани отправляют в лабораторию, где его изучают под микроскопом — проводят цитологическое и гистологическое исследование.
Допплерография — режим ультразвукового сканирования, позволяющий оценить кровоток в исследуемых участках. Исследование помогает отличить доброкачественные новообразования от злокачественных.
Видеокапсульная эндоскопия — процедура, которая иногда проводится вместо классического эндоскопического исследования кишечника — колоноскопии. Человеку нужно лишь проглотить капсулу размером с таблетку: миниатюрные видеокамеры «обследуют» кишечник и выведут информацию на монитор.
«Жидкая биопсия» — инновационная технология обнаружения опухолевых клеток и их ДНК в крови пациента.
Иммуногистохимия — анализ, благодаря которому в образцах ткани с помощью антител выявляют определенные молекулы. Помогает определить тип новообразования и подобрать терапию.
Передовые технологии помогают выявить рак даже на ранних стадиях и провести диагностику комфортно для человека. Сегодня медицина может предложить пациентам такие услуги, как:
Инновационные исследования
Эти и другие исследования в сети клиник «Евроонко»выполняются на оборудовании экспертного класса, которое позволяет получить максимум информации об опухоли.
Химиотерапия: один из основных видов противоопухолевого лечения. Химиопрепараты поражают быстро размножающиеся клетки — в первую очередь раковые. При этом страдают и здоровые ткани, то есть могут развиться побочные эффекты. Но в большинстве случаев их можно предотвратить или купировать. Обычно назначают комбинацию из двух и более препаратов с разным механизмом действия — это помогает повысить эффективность химиотерапии.
В клинике «Евроонко» длительные курсы химиотерапии проводятся с применением инфузионных венозных порт-систем . Через них можно делать инъекции, брать кровь на анализы, вводить внутривенно контраст для проведения исследования, не травмируя лишний раз сосуды.
Таргетная терапия: таргетные препараты оказывают прицельное действие на злокачественное новообразование. Блокируя определенные молекулы в опухолевых клетках, они не дают последним бесконтрольно размножаться. В ряде ситуаций таргетная терапия более эффективна по сравнению с химиотерапией и вызывает меньше побочных эффектов. В «Евроонко» можно получить лечение оригинальными препаратами последнего поколения в соответствии с современными международными протоколами и рекомендациями.
Иммунотерапия:также один из современных и активно развивающихся способов лечения рака. Направлена на мобилизацию собственных ресурсов иммунной системы пациента против новообразований. Может сочетаться в комбинации с цитостатиками или проводиться в монорежиме.
Гормональная терапия: применяется при злокачественных опухолях, чувствительных к гормонам, — раке простаты, молочной железы.
Современная медицина предлагает несколько видов лечения опухолей — выбор зависит от типа новообразования и стадии заболевания.
Лечение опухолей
Паллиативное лечение
Паллиативная помощь позволяет стабилизировать состояние пациента, улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность при поздних стадиях рака. Применяется, когда возможности радикального лечения исчерпаны.
У частной медицины есть широкие возможности для паллиативного лечения. Это и трехступенчатая система коррекции болевого синдрома, и различные хирургические вмешательства при осложнениях, и психологическая поддержка.
Лечение асцита и плеврита
Врачам «Евроонко» часто приходится сталкиваться с двумя осложнениями рака — асцитом и плевритом, когда жидкость скапливается в полостях организма — брюшной или плевральной. Лечение зависит от степени выраженности симптома. При малом объеме жидкости специалисты стараются ограничиться медикаментозным лечением, при большом — проводят хирургическую операцию.
Реабилитация в онкологии
Пациент онкологической клиники нуждается в реабилитации во время лечения и после него. Это нужно для того, чтобы вернуться к полноценной жизни, восстановить нормальное психоэмоциональное состояние. Клиника «Евроонко» предлагает комплексную реабилитационную программу, которая включает в себя физические упражнения, помощь онкопсихолога, полноценное питание, медикаментозную терапию и т.д. Каждая программа разрабатывается индивидуально с учетом потребностей человека.
В ряде случаев онкологам важно выявить «неправильные» белки и гены, которые помогают раковым клеткам выживать и быстро размножаться, делают их устойчивыми или нечувствительными к различным препаратам. Это необходимо для подбора эффективного лечения. В «Евроонко» проводятся генетические исследования на различные мутации. Клиника работает с ведущими зарубежными лабораториями, обеспечивающими достоверность исследований.