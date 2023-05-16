Пациент онкологической клиники нуждается в реабилитации во время лечения и после него. Это нужно для того, чтобы вернуться к полноценной жизни, восстановить нормальное психоэмоциональное состояние. Клиника «Евроонко» предлагает комплексную реабилитационную программу, которая включает в себя физические упражнения, помощь онкопсихолога, полноценное питание, медикаментозную терапию и т.д. Каждая программа разрабатывается индивидуально с учетом потребностей человека.