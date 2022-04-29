Споры плесени присутствуют в любой среде, но размножаться она начинает только там, где для этого появляются подходящие условия: высокий уровень влажности и тепла. Зачастую этому способствуют проблемы с вентиляцией.



Даже если вы не трогаете плесень, в помещениях с ней находиться опасно: в организм через дыхательные пути могут проникнуть споры — они токсичны и аллергенны.