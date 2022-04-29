По данным ООН, от загрязнения воздуха ежегодно умирает около 7 миллионов человек в мире. Атмосфера в наших квартирах даже хуже той, что на улице: к залетающей в окна грязи добавляются шерсть домашних животных, бытовая пыль, выдыхаемый нами углекислый газ и частички кожи и волос. Что делать и когда нужно бить тревогу?
7 признаков того, что в вашей квартире плохой микроклимат
Вам кажется, будто в комнате не хватает воздуха. Хочется открыть окно или выйти на улицу. Появляются дискомфорт, слабость и головная боль, сложнее сконцентрироваться. Знакомо?
Чувство духоты вызывает переизбыток углекислого газа. Мы производим его сами: CO₂ накапливается в помещении из-за дыхания. Согласно российскому ГОСТу, качество воздуха считается низким, когда концентрация углекислого газа достигает 1000 ppm.
Исследователи из Нидерландов наблюдали за 17 пациентами в течение 5 ночей и выяснили: в комнатах, где воздух очищался, люди высыпались лучше. Уровень CO₂ в таких помещениях опускался до 717 ppm.
Открываете окно на ночь, но всё равно не удается выспаться? Возможно, виноват шум большого города.
Вы просыпаетесь не отдохнувшим
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С условиями в квартире может быть что-то не так, если вы ощущаете общее снижение работоспособности. Она тоже зависит от качества воздуха.
Группа ученых в течение 12 месяцев замеряла когнитивные способности 302 офисных сотрудников разных стран. У людей в плохо проветриваемых помещениях точность и скорость решения задач оказались ниже.
У вас снижается работоспособность, а у детей — обучаемость
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Пыль попадает в квартиру не только в результате жизнедеятельности человека и животных, но и из открытых окон. Крупные частицы переносят на себе микробы, бактерии, домашних клещей — и могут вызывать аллергию.
По данным ВОЗ, в 2010 году загрязнение воздуха мельчайшей пылью привело к преждевременной смерти 94,5 тысяч россиян.
В квартире быстро скапливается пыль
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Мелкодисперсные пылинки образуются в том числе от движения автотранспорта. Запах выхлопных газов из форточки — частая проблема жителей домов на оживленных улицах. Как правило, летом проблема обостряется: в жару хочется открыть окно, но вместо свежего воздуха в комнату поступает «приятный» микс из выхлопов, гари и сигаретного дыма.
В квартиру регулярно проникают неприятные запахи с улицы
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Споры плесени присутствуют в любой среде, но размножаться она начинает только там, где для этого появляются подходящие условия: высокий уровень влажности и тепла. Зачастую этому способствуют проблемы с вентиляцией.
Даже если вы не трогаете плесень, в помещениях с ней находиться опасно: в организм через дыхательные пути могут проникнуть споры — они токсичны и аллергенны.
В квартире сыро, на стенах и потолке образуется плесень
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От микроклимата в квартире напрямую зависит наше здоровье. При частом контакте с пылью и наличии предрасположенностей у человека могут развиться не только аллергия, но и хронический бронхит, ринит, синусит, бронхиальная астма. Есть сведения, что с пылью есть вероятность вдохнуть даже некоторые вирусы. В отношении гриппа это подтвердил эксперимент ученых на морских свинках.
Загрязнение воздуха в помещениях приводит к развитию и других заболеваний: инсульта, ишемической болезни сердца, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и рака легких. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.
В семье есть люди с респираторными заболеваниями
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Итак, чтобы микроклимат стал лучше, важно, чтобы в квартиру поступал чистый воздух, а не пыль и выхлопные газы с улицы. Решить проблему помогают современные бризеры, очистители и обеззараживатели воздуха. Передовые разработки в этой области есть у российских ученых.
Что же делать?
Бризер, придуманный специалистами компании ТИОН, — это модель уникального устройства приточной вентиляции, которая позволяет проветривать квартиру или дом, не открывая окон.
Бризеры: очистка и снижение уровня CO2
Принцип работы простой: прибор за час монтируется на стену и начинает забирать воздух с улицы. Внутри устройства воздух очищается, обеззараживается и нагревается, после чего подается в комнату.
Процесс основан на особой системе фильтров. Первый задерживает крупную пыль, сажу, пух, шерсть животных, второй борется с мелкой пылью, аллергенами, бактериями, вирусами и микроорганизмами, третий — адсорбционно-каталитический — очищает воздух от вредных газов и запахов.
Самый компактный вариант: TION Бризер Lite. Его длина и высота составляют всего 26 сантиметров, а вес — 3,5 килограмма. Так что разместить приспособление получится на любом участке стены — даже рядом с большим окном. На бризере можно установить комфортную для вас температуру приточного воздуха — в диапазоне от 0 до +25 градусов. Именно до этого значения устройство будет нагревать уличный воздух. Модель работает довольно тихо: шум на минимальной скорости — 18 децибел, на максимальной — 48.
Идеальное решение для тех, кто живет в мегаполисах, — модель с максимальной степенью очистки воздуха TION Бризер 4S. Устройство крупнее: весит 8,2 килограмма, его высота составляет 52,8 сантиметра, а длина — 45,3. Главная особенность — в наличии фильтра HEPA H13 с антибактериальным покрытием. Еще устройство способно работать в жестких погодных условиях — в диапазоне температур от –40 до +50 градусов. И, несмотря на большую мощность, этот бризер очень тихий: максимальный шум — до 47 децибел.
Существуют и устройства, которые не снижают уровень углекислого газа, но всё равно улучшают воздух в помещении.
В линейке очистителей TION IQ есть три модели для комнат разной площади. Самая маленькая (IQ 100) подойдет для помещений до 12 м2, а самая большая (IQ 400) эффективна для пространств до 70 м2.
Очистители: ликвидация пыли, вирусов и запахов
Устройства очень легко перемещать по комнатам: специальный монтаж не нужен, достаточно просто поставить прибор на стол или пол. В TION IQ 200 есть множество дополнительных функций: автоматический режим, датчик частиц, мониторинг качества воздуха в режиме реального времени, режим ночника, таймер и возможность управления через смартфон. В самом «прокачанном» TION IQ 400 есть еще и датчики газа и запахов.
Еще один способ обеззараживания воздуха: установить очиститель TION Clever. В устройстве тоже есть фильтры, а еще электростатический блок: вместе они ликвидируют пыль, вирусы, аллергены, вредные газы и запахи. При этом устройство работает как рециркулятор. Кроме того, оно отличается малым энергопотреблением: ему нужно всего 25 Вт/ч. В 2020 году научный центр «Вектор» рекомендовал именно эту модель для борьбы с распространением COVID-19.