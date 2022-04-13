Сердце, эмфизема, тромбы в легких: причины одышки, которые нельзя игнорировать

Если вы со всех ног неслись за отъезжающим автобусом или спасались бегством от бродячей собаки, а после этого не можете толком отдышаться какое-то время, это еще не одышка. Но проявления ее похожи, и могут быть примером того, что ощущают люди, страдающие от одышки. По определению — это нарушение частоты дыхания, его ритма и глубины. Чтобы получить жизненно необходимый телу кислород, организм стимулирует усиленную работу дыхательной мускулатуры — это межреберные мышцы, диафрагма, брюшной пресс и т.д.

Человек с одышкой ощущает нехватку воздуха, ему трудно дышать, он пытается найти удобное положение, беспокоится. Это субъективное ощущение, его, аналогично боли, сложно оценить посторонним людям. Поэтому врач будет ориентироваться на оценку человека и дополнительные проявления, которые возникают вместе с одышкой. «Доктор Питер» попросил подробнее рассказать об опасности одышки Андрея Макаревича, врача-терапевта, пульмонолога высшей категории.