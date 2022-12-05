Чтобы хватало сил. В России создали БАД для активного долголетия?

«Гитагамп Плюс» создан и выпускается российской компанией «НПК ЭХО», которая была основана в 1989 году как научно-производственный кооператив. Ее история начиналась с разработки новой технологии производства аскорбиновой кислоты. Компанию назвали в честь одного из этапов этого процесса — электрохимического окисления. Сокращенно — ЭХО. На счету предприятия десятки изобретений .

«Активное долголетие — это цель, которая требует внимательного и бережного отношения к своему организму. И позаботиться о здоровье лучше до того, как возникнут проблемы, — подчеркивает Исаак Гитлин. — А своевременное восстановление энергоресурсов позволит улучшить качество жизни».

Также «НПК ЭХО» производит — с использованием современных технологий — БАД «Тишусолт» . Это российский вариант всемирно известного препарата Tussie salt, который уже более 150 лет используется в Европе как средство, укрепляющее иммунную систему. В состав «Тишусолт» входят 11 компонентов: различные минеральные соли и кремниевая кислота.

«Активное долголетие — это цель, которая требует внимательного и бережного отношения к своему организму. И позаботиться о здоровье и восстановлении энергоресурсов лучше до того, как возникнут проблемы», — подчеркивает Исаак Гитлин.