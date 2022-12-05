Чтобы хватало сил. В России создали БАД для активного долголетия?

БАД
«Больше энергии — лучше работают органы. Ни одна мышца или клапан, например, гладкая мускулатура и сфинктер мочевого пузыря, не могут нормально функционировать при дефиците энергии. И большинство понимает, о чем идет речь!» — отмечает Исаак Гитлин, директор компании «НПК ЭХО».
Что же входит в состав отечественной БАД? Добавка представляет собой комплекс витаминов группы В: тиамин хлорид (В1), рибофлавин (В2), цианокобаламин (В12), пиридоксин (В6), никотиновая (В3), пантотеновая (В5) и фолиевая (В9) кислоты. Уникальная композиции препарата способствует доставке витаминов к органам и тканям. Сочетание В3 и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), являющейся тормозным нейромедиатором нервной системы, помогает расслаблению гладкой мускулатуры и как результат — увеличивает пропускную способность капилляров и сосудов, что благоприятно влияет на функции организма.
«Гитагамп Плюс» создан и выпускается российской компанией «НПК ЭХО», которая была основана в 1989 году как научно-производственный кооператив. Ее история начиналась с разработки новой технологии производства аскорбиновой кислоты. Компанию назвали в честь одного из этапов этого процесса — электрохимического окисления. Сокращенно — ЭХО. На счету предприятия десятки
«Активное долголетие — это цель, которая требует внимательного и бережного отношения к своему организму. И позаботиться о здоровье лучше до того, как возникнут проблемы, — подчеркивает Исаак Гитлин. — А своевременное восстановление энергоресурсов позволит улучшить качество жизни».
Также «НПК ЭХО» производит — с использованием современных технологий — БАД
«Активное долголетие — это цель, которая требует внимательного и бережного отношения к своему организму. И позаботиться о здоровье и восстановлении энергоресурсов лучше до того, как возникнут проблемы», — подчеркивает Исаак Гитлин.
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