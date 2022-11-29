Пора признаться: мы уже давно мечтаем получить от Деда Мороза не новые серьги или гаджет, а нечто более ценное — ровные пролеченные зубы, ухоженную подтянутую кожу, густые волосы, здоровую спину... А может — фигуру мечты?



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