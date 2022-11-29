Бокс «ЭНЕРГИЯ БАЛАНСА»
Подарите вашим близким современные продукты из натуральных компонентов — они помогут продлить молодость и долголетие. В волшебной коробочке — экстракт грибов Рейши Golden Reishi* японского производства. Он оказывает оздоровительное влияние на весь организм, способствует нормализации сна.
Он оказывает оздоровительное влияние на весь организм, способствует нормализации сна. Еще один подарок из страны восходящего солнца — метабиотик X-code: он включает 21 штамм лакто- и бифидобактрий, которые наведут порядок в ЖКТ и станут верными помощниками на пути к стройности.
Не забыл Дед мороз положить в бокс и инновационную зубную пасту из Кореи Quorumdent. Её формула подавляет вредные бактерии во рту и увеличивает количество полезных микроорганизмов. Тем самым поддерживается здоровая микрофлора полости рта.
Еще один интересный продукт — Морской коллаген с мощным витаминным комплексом. Помогает организму оставаться в тонусе, укрепляет иммунитет и обеспечивает энергией, делает суставы гибкими, а ногти и волосы крепкими. В одной упаковке 28 бутылочек, внутри которых суспензия с приятным цитрусовым вкусом, без сахара.
Прежде всего, на 30-дневную программу коррекции веса Body Portfolio. При полном прохождении и соблюдении назначений врача можно сократить обхват талии — в минус может уйти до 20 сантиметров. Стоимость: 84 000 рублей.
Или на серию комплексных бьюти-предложений «Модуль красоты». В ходе процедур можно проработать как отдельные зоны (лицо, спина, живот, колени), так и тело полностью. Стоимость — от 8000 рублей. Молодым мамам будет полезной программа восстановления фигуры после беременности Body Love. Ее стоимость индивидуальна и зависит от состава программы.