Что мы чаще всего желаем друг другу в первые минуты наступившего года? Конечно, здоровья! А что же положить под елку, чтобы у близких оно стало более крепким? Подскажем идеи самых полезных для организма подарков.
Эстетичный подарок
Бодрящий подарок
Преображающий подарок

Бокс «ЭНЕРГИЯ БАЛАНСА»

  • Подарите вашим близким современные продукты из натуральных компонентов — они помогут продлить молодость и долголетие. В волшебной коробочке — экстракт грибов Рейши Golden Reishi* японского производства. Он оказывает оздоровительное влияние на весь организм, способствует нормализации сна.

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    Он оказывает оздоровительное влияние на весь организм, способствует нормализации сна. Еще один подарок из страны восходящего солнца — метабиотик X-code: он включает 21 штамм лакто- и бифидобактрий, которые наведут порядок в ЖКТ и станут верными помощниками на пути к стройности.

  • Не забыл Дед мороз положить в бокс и инновационную зубную пасту из Кореи Quorumdent. Её формула подавляет вредные бактерии во рту и увеличивает количество полезных микроорганизмов. Тем самым поддерживается здоровая микрофлора полости рта.

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    Еще один интересный продукт — Морской коллаген с мощным витаминным комплексом. Помогает организму оставаться в тонусе, укрепляет иммунитет и обеспечивает энергией, делает суставы гибкими, а ногти и волосы крепкими. В одной упаковке 28 бутылочек, внутри которых суспензия с приятным цитрусовым вкусом, без сахара.

Подарочный сертификат от клиники BEAUTIFUL PEOPLE

(«Красивые Люди»)
Клиника эстетической медицины BEAUTIFUL PEOPLE («Красивые Люди»)** предлагает подарочные сертификаты на любую сумму. Что выбрать — разовую услугу или комплексную программу — решать вам. А мы подскажем, на что обратить внимание.

  • Прежде всего, на 30-дневную программу коррекции веса Body Portfolio. При полном прохождении и соблюдении назначений врача можно сократить обхват талии — в минус может уйти до 20 сантиметров. Стоимость: 84 000 рублей.

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    Или на серию комплексных бьюти-предложений «Модуль красоты». В ходе процедур можно проработать как отдельные зоны (лицо, спина, живот, колени), так и тело полностью. Стоимость — от 8000 рублей. Молодым мамам будет полезной программа восстановления фигуры после беременности Body Love. Ее стоимость индивидуальна и зависит от состава программы.

Чтобы подарить любимому человеку красоту, необязательно ехать в клинику. Внесите средства на депозит онлайн. Курьер доставит получателю сертификат в новогоднем оформлении.
Клиника BEAUTIFUL PEOPLE («Красивые Люди») входит в ТОП-10 лучших эстетических центров города по итогам народного голосования городской премии «Доктор Питер — частная медицина-2022», победитель в категории «Стоматология».
Фигура мечты и здоровая улыбка
﻿от клиники Medall
Пора признаться: мы уже давно мечтаем получить от Деда Мороза не новые серьги или гаджет, а нечто более ценное — ровные пролеченные зубы, ухоженную подтянутую кожу, густые волосы, здоровую спину... А может — фигуру мечты?

Клиника MEDALL*** представляет возможность выбрать эстетичный, полезный и универсальный дар — подарочный сертификат на выбранную вами сумму на все услуги клиники. Его можно приобрести на отделениях цифровой стоматологии, эстетической косметологии и пластической хирургии. Минимальная сумма 5 000 рублей.
Оставить заявку на сертификат и узнать, какие самые популярные подарки дарят друг другу наши пациенты, можно здесь.
MEDALL работает уже более 15 лет, соответствует мировым и российским стандартам эстетической медицины. Коллектив клиники — это более 120 специалистов, которые непрерывно повышают квалификацию как в России, так и за рубежом; являются действующими членами известных профильных ассоциаций и участниками международных конгрессов. В работе команда применяет исключительно современное диагностическое и лечебное оборудование, а также новейшие медицинские технологии и материалы.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
*Реклама, ИП Матусевич Евгений Владимирович
БАД, не является лекарственным средством.
**Реклама, ООО «АНАТОМИЯ СПБ», (Клиника BEAUTIFUL PEOPLE «Красивые Люди»), лицензия ЛО-78-01-010078 от 20.09.2019 г.

***Реклама, ООО «МЕДАЛЛ ЭСТЕТИКА», (клиника Medall), лицензия ЛО-78-01-010621 от 14.02.2020 г


Редактор / корректор: Елена Виноградова
Источники иллюстраций: AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева