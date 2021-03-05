Здоровые подарки любимым

Оправы с фотохромными линзами станут универсальным решением для тех, кто хочет одновременно корректировать зрение и защищать глаза от УФ-лучей. «Хамелеоны» быстро адаптируются к изменениям условий освещения: на улице темнеют — при этом защита от ультрафиолета остается на высшем уровне; в помещении становятся полностью прозрачными и позволяют прекрасно видеть. Такой вариант оптимален для тех, кто постоянно носит очки для «дали», но не хочет щуриться на ярком солнце.