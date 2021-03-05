Здоровые подарки любимым

Весне радуется сердце, но… не глаза. Даже рассеянные солнечные лучи представляют для них опасность, хоть мы это не всегда замечаем. Солнцезащитные очки защитят от вредного ультрафиолета, а заодно дополнят весенний образ.
Женские и мужские, «авиаторы» и «оверсайз», круглые и в металлической оправе, — свыше тысячи моделей мировых брендов предлагает сеть салонов оптики «ЕврООптика». Здесь внимательно следят за модными трендами и помогут подобрать аксессуар, который станет стильным завершением именно вашего лука.
Оправы с фотохромными линзами станут универсальным решением для тех, кто хочет одновременно корректировать зрение и защищать глаза от УФ-лучей. «Хамелеоны» быстро адаптируются к изменениям условий освещения: на улице темнеют — при этом защита от ультрафиолета остается на высшем уровне; в помещении становятся полностью прозрачными и позволяют прекрасно видеть. Такой вариант оптимален для тех, кто постоянно носит очки для «дали», но не хочет щуриться на ярком солнце.
Сделайте себе подарок — подберите очки, которые обеспечат максимальную четкость зрения и защитят от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Адрес ближайшего салона оптики «ЕврООптика» можно узнать здесь. Сотрудники помогут подобрать идеальное дополнение именно для ваших глаз.
А если вы хотите порадовать другого человека, отличным выходом станет сертификат «ЕврООптика». Его обладатель выберет подарок на свой вкус.
А если вы хотите порадовать другого человека, отличным выходом станет сертификат «ЕврООптика». Его обладатель выберет подарок на свой вкус.
БЕЛОСНЕЖНЫЙ ПОДАРОК
Сертификат на сияющую улыбку
Цветы — прекрасно, трогательно, но не практично. У нас есть вариант неожиданного подарка, который тоже про удовольствие и красоту, но еще и про здоровье. Это сертификат «Профессиональная гигиена зубов» в клинике «Улыбка 32»*. Сомневаетесь? Докажем.
Здоровье
Профгигиена — процедура, которая снижает вероятность заболеваний полости рта. Ее еще называют чисткой или узнают по названию самого запоминающегося этапа — AirFlow.
Под давлением струи воздуха, воды и специального порошка — мелкодисперсного кальция — с зубов аккуратно вычищаются пигментированный налёт и мягкие зубные отложения, которые невозможно удалить дома зубной щеткой.
Ультразвуком с зубов и из-под десны бережно удаляются твердые зубные отложения — их называют зубным камнем.
Выполняется полировка зубов специальной пастой.
Пациенту при необходимости на минуту дают специальную одноразовую капу с реминерализирующим гелем для снятия чувствительности и укрепления эмали зубов.
НАСТОЯЩАЯ ПРОФЧИСТКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ЧЕТЫРЕ ЭТАПА:
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Красота
Здоровая улыбка говорит сама за себя. На нее хочется смотреть, ей хочется верить, с ней рядом хочется быть, ей хочется обладать.
Удовольствие
Почему процедуру можно сравнить со СПА? Легкость рук заботливого врача (врач-гигиенист Карина Полежаева признается, что обожает свою профессию) и помощь внимательного ассистента сводят к минимуму неприятные ощущения и расслабляют. Лицо на процедуре профгигиены защищено, глаза тоже отдыхают. Поэтому часто пациенты клиники засыпают в стоматологическом кресле.
«Профгигиену рекомендуется выполнять раз в полгода взрослым и детям с 7 лет. От двух часов в год на профчистку зависит здоровье зубов и, следовательно, бюджет пациентов. Вот и получается, что этот здоровый подарок не только о красоте и удовольствии, но и о классных зубках», — говорит и.о. главного врача клиники «Улыбка 32» Марат Баишев.
С 17 февраля по 9 марта включительно покажите этот сертификат и сделайте профессиональную гигиену со скидкой** в клинике «Улыбка 32».
Партнерский материал.
*Лицензия ЛО-78-01-005509
**Акция, проходит с 15.02 по 09.03.22 г. включительно. Организатор — ООО «Улыбка 32» (Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул Окуловская дом 4, литера А, пом. 19Н; ИНН: 7820332711, ОГРН: 1137847192889). При предъявлении сертификата стоимость услуги «Профессиональная гигиена» составляет 3000 рублей вместо 4500.