— Обычно клиники просто озвучивают нам задачи, не всегда представляя, как реализовать желаемое. Наши специалисты приезжают, анализируют ситуацию, прогнозируют препятствия, которые могут помешать дальнейшей работе или монтажу оборудования. Бывает, что врачи настроены на какую-то определенную конфигурацию, но не всегда пожелания выполнимы. Наш многолетний опыт позволяет предложить наилучшее решение для установки и эксплуатации оборудования с учетом всех запросов заказчика. Мы подробно консультируем врачей и менеджмент перед запуском проекта, проводим полный инструктаж по работе на аппаратах и, конечно, оказываем сервисную поддержку в дальнейшем, — заявил Сергей Кузнецов, гендиректор «ТИАРА-МЕДИКАЛ».

