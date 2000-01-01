Врачам на заметку

Где купить медоборудование?
Для больниц, клиник и других медучреждений сейчас как никогда важно использовать современное оборудование для диагностики и лечения. Приобрести отдельные аппараты или заказать комплексные решения поможет компания «ТИАРА-МЕДИКАЛ».
Лучевая диагностика
Ультразвуковая диагностика
Хирургия
Анестезиология

Реаниматология
Гинекология
Офтальмология
ЛОР
Эндоскопия
Стерилизация
и дезинфекция
— Обычно клиники просто озвучивают нам задачи, не всегда представляя, как реализовать желаемое. Наши специалисты приезжают, анализируют ситуацию, прогнозируют препятствия, которые могут помешать дальнейшей работе или монтажу оборудования. Бывает, что врачи настроены на какую-то определенную конфигурацию, но не всегда пожелания выполнимы. Наш многолетний опыт позволяет предложить наилучшее решение для установки и эксплуатации оборудования с учетом всех запросов заказчика. Мы подробно консультируем врачей и менеджмент перед запуском проекта, проводим полный инструктаж по работе на аппаратах и, конечно, оказываем сервисную поддержку в дальнейшем, — заявил Сергей Кузнецов, гендиректор «ТИАРА-МЕДИКАЛ».
Сергей Кузнецов
Гендиректор «ТИАРА-МЕДИКАЛ»
— Обычно клиники просто озвучивают нам задачи, не всегда представляя, как реализовать желаемое. Наши специалисты приезжают, анализируют ситуацию, прогнозируют препятствия, которые могут помешать дальнейшей работе или монтажу оборудования. Бывает, что врачи настроены на какую-то определенную конфигурацию, но не всегда пожелания выполнимы. Наш многолетний опыт позволяет предложить наилучшее решение для установки и эксплуатации оборудования с учетом всех запросов заказчика. Мы подробно консультируем врачей и менеджмент перед запуском проекта, проводим полный инструктаж по работе на аппаратах и, конечно, оказываем сервисную поддержку в дальнейшем, заявил Сергей Кузнецов, гендиректор «ТИАРА-МЕДИКАЛ».

Справка

«ТИАРА-МЕДИКАЛ» специализируется на поставках медицинского и лабораторного оборудования, медицинской мебели и расходных материалов — от квалифицированной помощи в выборе оптимального варианта до доставки в любой регион России. Среди клиентов, использующих комплексные решения компании по техническому оснащению, — частные и государственные лечебно-диагностические учреждения, санатории, центры пластической хирургии.
В «ТИАРА-МЕДИКАЛ» можно приобрести медицинское оборудование ведущих производителей. Все товары, представленные на сайте компании, зарегистрированы Министерством здравоохранения, имеют сертификаты и эксплуатационную документацию на русском языке, обеспечиваются гарантийным и постгарантийным обслуживанием в собственном лицензированном сервисном центре.
Только за осень 2020 года компания «ТИАРА-МЕДИКАЛ» установила более 700 аппаратов ИВЛ в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Материал подготовлен специально для компании ТИАРА-МЕДИКАЛ.

Автор: Алена Синицина
Координатор: Елена Рожнова
Иконки: flaticon.com
Дизайнер: Заира Гамисония