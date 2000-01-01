Врачи знают, какие процедуры подойдут тем, у кого нет времени на регулярные походы к косметологу. Хорошо выглядеть при жестком цейтноте удается благодаря методикам, которые обеспечивают практически немедленный эффект. Инъекции, нити, контурная пластика, высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук, фракционный RF-лифтинг, лазеры — эти научные достижения, доступные пациентам Центра, позволяют значительно отсрочить или даже отменить пластику. При этом двух-трех визитов в год достаточно.



Более консервативно настроенным предложат уходовые процедуры и разные варианта массажа лица, в моде на который специалисты Центра во многом задают тон. Они привезли в Петербург методику мануального скульптурирования лица— сплит; в числе первых в России освоили «коруги»; здесь представлены и классические, и весьма экзотические виды массажа.

