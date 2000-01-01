Остеохондроз, нарушение осанки, позвоночные грыжи, последствия травм, избыточный вес, восстановление после операций — поводы познакомиться с возможностями Центра. Вы увидите, какие чудеса творят разработанные врачами и инженерами тренажеры «ВыПравило», экзарта, кинезиотерапевтический стол, качели Юлина, подвесной тренажер TRX, роликовый массажер, БМС. Между прочим, участники летней Олимпиады-80 признают, что в успехе нашей страны в тех международных играх есть заслуга БМС — тренажер активно применяли в подготовке атлетов.