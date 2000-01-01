Умная косметология Центра Оксаны Волковой:



красота и здоровье как философия
Умная косметология Центра Оксаны Волковой:
красота и здоровье как философия

Умная косметология Центра Оксаны Волковой:
красота и здоровье как философия

Центр, основанный в 2000 году, известен не только в Петербурге. Сюда приезжают клиенты из других городов и даже стран. Почему 16 000 пациентов доверили здоровье и внешность команде Оксаны Волковой?

Секреты успеха

Здесь исповедуют принцип: косметология — это, в первую очередь, направление медицины. Поэтому любую методику оценивают не только с позиции эффективности, но прежде всего — с точки зрения безопасности.

Все специалисты учатся у главного врача Оксаны Волковой. В Центре выстроена целая система обучения для тех, кто хочет работать в медицинском учреждении со столь высокими стандартами.

Для каждого клиента здесь составляют индивидуальную программу: огромный выбор процедур, аппаратных технологий, препаратов позволяет предложить каждому оптимальный план с учетом проблем, которые нужно решить, нюансов, связанных со здоровьем, и предпочтений самого человека.

У пациента должно быть право выбора

Врачи знают, какие процедуры подойдут тем, у кого нет времени на регулярные походы к косметологу. Хорошо выглядеть при жестком цейтноте удается благодаря методикам, которые обеспечивают практически немедленный эффект. Инъекции, нити, контурная пластика, высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук, фракционный RF-лифтинг, лазеры — эти научные достижения, доступные пациентам Центра, позволяют значительно отсрочить или даже отменить пластику. При этом двух-трех визитов в год достаточно.

Более консервативно настроенным предложат уходовые процедуры и разные варианта массажа лица, в моде на который специалисты Центра во многом задают тон. Они привезли в Петербург методику мануального скульптурирования лица— сплит; в числе первых в России освоили «коруги»; здесь представлены и классические, и весьма экзотические виды массажа.
В ЦМК Оксаны Волковой активно развивают это направление. Дело в том, что привлекательной внешность делают не только объем губ и отсутствие морщин, но и качество кожи, а для этого необходимы именно уходовые процедуры.

К уходовым процедурам относятся и физиологичные, неагрессивные аппаратные процедуры, хотя они очень полезны и удобны для пациентов. Массаж на аппарате Skintonic, пилингиJetPeel, аппараты Dermadrop и NanoAzia, где используются сыворотки по типу кожи, служат для сохранения здоровья и молодости кожи.

Персональный путь к стройности

Не менее впечатляющий выбор предлагает Центр и для коррекции фигуры. Это классическая косметология тела — массаж, обертывания, огромный арсенал аппаратных методик. В Центре представлены, пожалуй, все заслуживающие внимания методики: от прессотерапии и вакуумного массажа (Skintonic, LPG, ICOON) до высоких технологий — магнитной индукции, HIFU, кавитации. Неизменно большим спросом пользуется ручной массаж — антицеллюлитный, лимфодренажный, лечебный.

Однако важен не только ассортимент услуг, но и неформальный подход специалистов: внушительный опыт и глубокие профессиональные знания позволяют им в одной процедуре комбинировать разные методики и технологии, составляя такой комплекс по индивидуальным показаниям.
RSL-скульптурирование

Олимпийское здоровье

Однако, согласитесь, тело — это не только стройный силуэт, но и легкая походка, прямая осанка, подвижность и гибкость. Поэтому еще одним направлением работы Центра Оксаны Волковой стала восстановительная медицина. Врачи ЛФК и остеопаты, массажисты, инструкторы по адаптивному фитнесу могут помочь избавиться от боли даже тем пациентам, кто уже смирился со своими «безнадежными» диагнозами.
Остеохондроз, нарушение осанки, позвоночные грыжи, последствия травм, избыточный вес, восстановление после операций — поводы познакомиться с возможностями Центра. Вы увидите, какие чудеса творят разработанные врачами и инженерами тренажеры «ВыПравило», экзарта, кинезиотерапевтический стол, качели Юлина, подвесной тренажер TRX, роликовый массажер, БМС. Между прочим, участники летней Олимпиады-80 признают, что в успехе нашей страны в тех международных играх есть заслуга БМС — тренажер активно применяли в подготовке атлетов.

Наши отличия

Отношение к косметологии как к медицине определило еще несколько направлений работы. Центр — один из немногих в Петербурге, где занимаются детской и подростковой косметологией. Здесь умеют лечить угревую болезнь и добиваться результата не через много лет, а через несколько месяцев. Лечению угревой сыпи посвящена диссертация Оксаны Волковой. В распоряжении дерматологов-косметологов — проверенные методики, «умная» профессиональная косметика и технологии, позволяющие доставлять лекарственные средства внутрь кожи, не повреждая ее.
В Центре разработаны программы для будущих мам: процедуры избавляют от отеков в ногахиболивспинеипояснице, помогают предотвратить появление растяжек, помогают вернуться в форму после родов.

Наконец, Центр выпускает уходовую косметику FormulaO.V. – результат сотрудничества опытного косметолога Оксаны Волковой, точно знающей, что нужно ее пациентам, и профессионалов-технологов, которые умеют создавать косметические средства на базе природных компонентов.
Перейти на сайт
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Материал публикуется специально для Центра медицинской косметологии Оксаны Волковой

Лицензия №78-01-011179 от 14 октября 2020 года

Фото: предоставлены Центром медицинской косметологии Оксаны Волковой, freepik.com
Координатор: Елена Рожнова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Верстка: Ольга Голубева