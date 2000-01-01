«Доктор Питер» попросил врача с 25-летним опытом работы в хирургии и имплантологии развеять самые распространенные заблуждения, связанные с популярной технологией восстановления зубов.
Смотрите в корень!
Разоблачаем вредные мифы о зубной имплантации
Миф №1
Имплантат — это искусственный зуб. Приходишь в клинику, устанавливаешь, а потом можно и к столу
На самом деле имплантат — всего лишь часть будущего зуба: корень из медицинского титана, введенный под десну, в кость челюсти. На него опирается верхняя часть — коронка. Такие металлические основания универсальны. Они подходят для восстановления любого количества зубов — от одного до всех без исключения, их можно использовать со съемными или несъемными протезами.
Игорь Харитошин — один из ведущих имплантологов Санкт-Петербурга. Окончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова и ординатуру того же вуза по челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Проходил обучение в Германии, Австрии, Франции, Англии и Италии. Опыт работы — более 25 лет. За это время провел более 80 000 успешных операций по имплантации, в том числе в сложных клинических ситуациях. Игорь Харитошин использует собственные авторские методики, которые минимизируют тяжесть и количество хирургических манипуляций.
Игорь Харитошин,
главный врач сети клиник DentaLab, челюстно-лицевой хирург, имплантолог
— В стандартной ситуации, когда у человека отсутствует один зуб, сначала выполняется хирургический этап протезирования. Операция может занимать от 30 минут до часа, — рассказывает Игорь Харитошин, главный врач сети клиники DentaLab, челюстно-лицевой хирург, имплантолог. — Через 7–10 дней человек приходит на контрольный осмотр, врач снимает швы. Далее берется пауза примерно на три месяца: имплантату нужно адаптироваться в костной ткани, кость должна окружить его, чтобы он смог выполнять опорную функцию. После того, как искусственный корень приживляется, он может выдерживать нагрузку в виде коронки. Ее изготавливают и устанавливают на втором этапе протезирования — ортопедическом.
имплантат
Миф №2
Имплантация — то же самое, что восстановление зуба на штифте
Разница между этими двумя технологиями существенная. Штифт используется, когда разрушена лишь верхняя часть зуба, а корень сохранился и может служить опорой для коронки. Штифт армирует коронку, то есть укрепляет ее и соединяет с корнем. Он работает подобно металлическому каркасу в железобетоне. Имплантаты же применяют, когда корень зуба отсутствует.
штифт
Миф №3
Ставить имплантаты очень больно, а после требуется долгое восстановление
Игорь Харитошин,
главный врач сети клиник DentaLab, челюстно-лицевой хирург, имплантолог
— Перед операцией проводится премедикация — подготовка с помощью препаратов. Сама имплантация происходит с использованием местной анестезии. После нее также выполняется медикаментозная поддержка пациента, — объясняет Игорь Харитошин. — Мы в DentaLab стараемся осуществлять имплантацию так, чтобы свести к минимуму ограничения, которые могут возникнуть после операции. Здесь многое зависит от объема вмешательства. Если речь идет об одном зубе, оно, как правило, почти не влияет на физическое состояние, трудоспособность и социальную активность пациента. При большом объеме в течение 3–4 дней может наблюдаться отечность лица или болевые ощущения. В этом случае мы рекомендуем несколько дней побыть дома, чтобы организму было легче восстановиться.
Когда требуется установить несколько имплантатов, врачи планируют этот процесс так, чтобы он был комфортным для пациента. Если «пробелы» находятся на одной стороне челюсти, то, как правило, все искусственные корни вживляют сразу. Если же зубы отсутствуют на разных участках челюсти, процесс разбивают на несколько этапов.

В первые дни после имплантации специалисты советуют избегать существенных физических нагрузок, в том числе занятий спортом. Также стоит воздержаться от походов баню, дальних путешествий и любых действий, ради которых организму придется израсходовать много энергии. После еды необходимо будет использовать антисептический гель или ополаскиватель для рта.
Миф №4
Имплантаты вредны, так как разрушают кость челюсти
Anthogyr Axiom
Игорь Харитошин,
главный врач сети клиник DentaLab, челюстно-лицевой хирург, имплантолог
— Имплантат никак не воздействует на кость — это его ключевая особенность, — объясняет Игорь Харитошин. — Он выполнен из титанового сплава, одного из немногих материалов, который организм не идентифицирует как инородное тело. Поэтому медицина им уже очень давно пользуется: например, для фиксирования частей кости при переломах. В нашем случае клетки «обтекают» инертный имплантат, он сращивается с костной тканью и происходит приживление. Этот процесс можно сравнить с вертикальным ростом плюща: клетки прикрепляются к специальным шероховатостям имплантата, как усики растения, цепляющиеся за неровности стены.
Миф №5
Со временем имплантаты могут отторгаться или требовать замены
Как мы уже выяснили, титановый корень искусственного зуба не воспринимается телом как инородный элемент, так что об отторжении речь не идет. При этом установленный протез ведет себя как нормальный зуб и сталкивается с обычными медицинскими проблемами. Кариес ему, конечно, не грозит, а вот инфекции могут навредить. В частности, парадонтит, то есть воспаление окружающих зуб тканей, способен нарушить сращение имплантата с костью. То же самое заболевание приводит и к потере природных зубов, причем механизм точно такой же: зуб расшатывается, становится подвижным, и его приходится удалять.
Сам по себе имплантат очень прочен и долговечен благодаря использованным в нем материалам: стали, титану, оксиду циркония, которые не разрушаются и не поддаются коррозии. Слабое звено в этом случае — окружающая его костная ткань.

После имплантации новым зубам не требуется специальный уход. Достаточно следить за чистотой полости рта и регулярно посещать стоматолога. Если начнет развиваться инфекция, специалист заметит ее на раннем этапе и устранит проблему.
Какие имплантаты выбрать?
Сегодня петербуржцам доступна система Anthogyr Axiom — разработка французской компании Anthogyr. Этот бренд принадлежит швейцарскому концерну Straumann Group, одному из мировых лидеров эстетической стоматологии. В DentaLab имплантаты Anthogyr Axiom предлагаются на эксклюзивных условиях, так как сеть клиник вот уже более года выступает партнером Straumann Group.
Арнд Вроблевски,
генеральный директор Straumann Group в России
— Продукция Anthogyr — это первоклассное европейское качество по цене, сравнимой со стоимостью имплантатов среднего сегмента, — отмечает Арнд Вроблевски, генеральный директор Straumann Group в России. — В Anthogyr Axiom используются сразу несколько инновационных решений. Во-первых, для создания поверхности имплантата применяется особая технология BCP, включающая обработку двухфазным фосфатом кальция. Этот материал эффективно стимулирует рост костной ткани и способствует успешному приживлению. Во-вторых, инженеры Anthogyr позаботились о надежности и безопасности самого уязвимого места финального протезирования. Конусное соединение имплантата и абатмента — элемента, на который врач фиксирует эстетическую коронку, — обеспечивает механическую прочность и герметичность всей конструкции, предупреждает попадание бактерий. В-третьих, в линейке Axiom представлен самый узкий имплантат в мире — его диаметр составляет всего 2,8 мм.
Anthogyr Axiom включает три модели имплантатов разной длины и диаметра, а также большой выбор вспомогательных и ортопедических компонентов. Поэтому врачи легко найдут все необходимое для решения самых разных задач — от восстановления одного зуба до полного протезирования челюсти.

Anthogyr заботится о том, чтобы процесс был максимально простым и эффективным. Для этого у двух моделей Axiom, предназначенных для различных показаний, одна ортопедическая платформа и общие наборы инструментов. Поэтому хирург сможет легко сочетать в лечении разные имплантаты, используя те же инструменты, а стоматолог-ортопед без труда подберет и установит необходимые компоненты.
Игорь Харитошин,
главный врач сети клиник DentaLab, челюстно-лицевой хирург, имплантолог
— Компанию Anthogyr очень уважают в медицинском мире, — подчеркивает Игорь Харитошин. — Она уже много десятилетий производит инструменты и аппараты не только для стоматологии, но и для других направлений. Последняя линейка их имплантатов разработана на основе новейших научных достижений, и это позволило создать одну из самых предсказуемых и удобных в работе систем. На мой взгляд, она соответствует самым продвинутым требованиям и врача, и пациента.
За что врачи уважают Anthogyr?
Компания Anthogyr была создана в 1947 году. Начав выпуска стоматологических инструментов, она постепенно наращивала мощности и экспертизу в микромеханике. К восьмидесятым годам XX века инженеры предприятия уже разрабатывали передовые решения не только для стоматологии, но и для спинальной ортопедии, глазной хирургии и даже для аэрокосмической отрасли.

В 1983 году запущено производство дентальных имплантатов по заказу других компаний, а к 1996 году — выпущены собственные разработки Anthogyr. С этого момента компания сосредоточилась на совершенствовании продукции для дентальной имплантации. В результате многолетних исследований и поиска наилучших решений в 2009 году Anthogyr представила систему Axiom, которая быстро завоевала признание врачей по всему миру.

В 2017 году на бренд обратил внимание Straumann Group, швейцарский производитель дентальных имплантатов и стоматологических решений премиум-класса. На протяжении двух лет специалисты Straumann тщательно изучали систему Anthogyr. Убедившись в качестве исполнения и высоком уровне контроля производства, группа Straumann приобрела компанию Anthogyr и стала распространять ее продукцию через свои представительства по всему миру, в том числе и в России.
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Материал подготовлен специально для сети клиник DentaLab и компании Straumann Group.

Лицензия ЛО-78-01-010136 от 3 сентября 2019 года.

Фото: предоставлены DentaLab
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Координатор: Елена Рожнова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Верстка: Екатерина Елизарова