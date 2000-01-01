Компания Anthogyr была создана в 1947 году. Начав выпуска стоматологических инструментов, она постепенно наращивала мощности и экспертизу в микромеханике. К восьмидесятым годам XX века инженеры предприятия уже разрабатывали передовые решения не только для стоматологии, но и для спинальной ортопедии, глазной хирургии и даже для аэрокосмической отрасли.



В 1983 году запущено производство дентальных имплантатов по заказу других компаний, а к 1996 году — выпущены собственные разработки Anthogyr. С этого момента компания сосредоточилась на совершенствовании продукции для дентальной имплантации. В результате многолетних исследований и поиска наилучших решений в 2009 году Anthogyr представила систему Axiom, которая быстро завоевала признание врачей по всему миру.



В 2017 году на бренд обратил внимание Straumann Group, швейцарский производитель дентальных имплантатов и стоматологических решений премиум-класса. На протяжении двух лет специалисты Straumann тщательно изучали систему Anthogyr. Убедившись в качестве исполнения и высоком уровне контроля производства, группа Straumann приобрела компанию Anthogyr и стала распространять ее продукцию через свои представительства по всему миру, в том числе и в России.