Хирурги Клиники Пирогова придерживаются принципа интеллигентной пластики: только гармония, деликатность и естественность. С особой щепетильностью они подходят к тому, чтобы сделать рубцы малозаметными. В операционной установлено оборудование последнего поколения. Это очень важно для результата — например, липосакции.