Как врачи помогают женщинам полюбить свою внешность
Частная многопрофильная Клиника Пирогова на Васильевском острове работает с 1999 года. В 2021-м она была признана лучшей клиникой пластической хирургии Петербурга по версии народного рейтинга портала «Доктор Питер».
Сегодня здесь действуют 17 отделений.Основные направления работы — пластическая хирургия, косметология, флебология, нейрохирургия, общая хирургия, гинекология и урология, эндоскопия, оториноларингология, проведение комплексных программ обследования, лабораторных исследований на собственной базе и многое другое.
подтяжка живота с липосакцией и без, ушивание диастаза
Хирурги Клиники Пирогова придерживаются принципа интеллигентной пластики: только гармония, деликатность и естественность. С особой щепетильностью они подходят к тому, чтобы сделать рубцы малозаметными. В операционной установлено оборудование последнего поколения. Это очень важно для результата — например, липосакции.
В клинике понимают: каждой пациентке необходимо найти «своего» пластического хирурга, поэтому предоставляют бесплатные консультации. Женщина может поговорить с доктором, понять, есть ли между ними контакт, готова ли она доверить ему свое преображение.
Полный список специалистов Клиники Пирогова можно посмотреть здесь.
Предлагаем подробнее познакомиться с двумя из них.
Егор Парыгин
пластический хирург
Врач более чем с 10-летним стажем эстетических операций на лице и теле
Учился в Петербурге, стажировался в США
В 2021 году занял первое место в народном рейтинге пластических хирургов Петербурга, составленном порталом «ПроДокторов»
Владеет такими техниками, как SMAS- и MACS-лифтинг, лифтинг Мендельсона, выполняет эндоскопическую подтяжку лба, блефаропластику и другие виды операций
Проводит сразу несколько эстетических вмешательств за одну операцию
Профессиональный принцип: естественная омолаживающая пластика без видимых следов, но с вау-эффектом
Егор Парыгин
пластический хирург
Врач более чем с 10-летним стажем эстетических операций на лице и теле
Учился в Петербурге, стажировался в США
В 2021 году занял первое место в народном рейтинге пластических хирургов Петербурга, составленном порталом «ПроДокторов»
Владеет такими техниками, как SMAS- и MACS-лифтинг, лифтинг Мендельсона, выполняет эндоскопическую подтяжку лба, блефаропластику и другие виды операций
Проводит сразу несколько эстетических вмешательств за одну операцию
Профессиональный принцип: естественная омолаживающая пластика без видимых следов, но с вау-эффектом
Амит Хатри
пластический хирург
Врач с 15-летним стажем эстетических операций на теле и лице
Прекрасно владеет всеми видами маммопластики: увеличение груди с имплантами, подтяжка, редукционная маммопластика, исправление асимметричной или тубулярной груди
Точно знает, как придать груди форму и размер, которые будут выглядеть неотразимо и при этом естественно
Помогает женщинам после родов обрести привлекательную фигуру: вернуть красивую грудь и подтянутый живот, избавиться от диастаза с помощью абдоминопластики
Профессиональный принцип: естественная красота возможна в любом возрасте
Амит Хатри
пластический хирург
Врач с 15-летним стажем эстетических операций на теле и лице
Прекрасно владеет всеми видами маммопластики: увеличение груди с имплантами, подтяжка, редукционная маммопластика, исправление асимметричной или тубулярной груди
Точно знает, как придать груди форму и размер, которые будут выглядеть неотразимо и при этом естественно
Помогает женщинам после родов обрести привлекательную фигуру: вернуть красивую грудь и подтянутый живот, избавиться от диастаза с помощью абдоминопластики
Профессиональный принцип: естественная красота возможна в любом возрасте
Как записаться на консультацию в Клинику Пирогова
По телефону (812) 320 7000
Через сайт клиники pirogovclinic.ru
В приложении «Онлайн-клиника Пирогова»
Через группы ВКонтакте и Телеграм
Почему петербуржцы выбирают Клинику Пирогова для проведения пластических операций
Опыт в этой области — 22 года
Специализация — пластика с минимальным периодом восстановления
Доступна «хирургия одного дня»: как минимум сутки после операции пациентка проводит в комфортабельной палате
Видеоконсультацию хирурга можно получить в любом городе через приложение «Онлайн-клиника Пирогова»
Проводятся акции и предоставляются скидки на пластическую хирургию, косметологию и другие медицинские услуги
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Материал подготовлен специально для Клиники Пирогова.
Лицензия ЛО-78-01-010111 от 27 августа 2019 года.
Текст предоставлен пресс-службой Клиники Пирогова. Автор: Алена Синицина Редактор/корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены Клиникой Пирогова, Adobe Stock Дизайнер: Ольга Сергеева