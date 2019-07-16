Современная медицина предлагает несколько типов операций для снижения веса. Самые популярные — sleeve или продольная резекция, минигастрошунтирование и классическое гастрошунтирование. Они отличаются техникой и объемом усилий, которые пациенту приходится прикладывать на этапе восстановления. Sleeve-резекция уменьшает размер желудка. При этом у человека все равно остается небольшая «лазеечка» для возврата к перееданию и злоупотреблению вредными продуктами.



Гастрошунтирование одновременно и сокращает объем желудка, и снижает всасывание получаемых с пищей питательных веществ. Благодаря этому результаты похудения не так сильно зависят от силы воли человека и его рациона. Именно поэтому при выборе типа операции врач ориентируется как на исходный вес и общие показания, так и на мнение самого пациента. Если человек не уверен в себе и своих навыках самоконтроля, более предпочтительным вариантом станет гастрошунтирование.