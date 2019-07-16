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ООО «Меди ком», smclinic-spb.ru
, лицензия №ЛО41-01148-78/00571950 от 16.07.2019 г.
ООО «Меди Проф» лицензия №Л041-01148-78/00328419 от 22.09.2020 г.
ООО «Меди Лен» лицензия №Л041-01148-78/00355115 от 22.07.2020 г.
* Чтобы записаться на бесплатную консультацию, позвоните по телефону +7 (812) 435-55-55 или используйте форму на сайте.
- Услугу «Бесплатная консультация хирурга по операции» предоставляют следующие врачи: травматологи, хирурги, флебологи, проктологи, гинекологи, урологи, офтальмологи, отоларингологи, онкологи, пластические хирурги.
- «Бесплатная консультация хирурга по операции» распространяется только на стационарные операции.
- Услуга предоставляется во всех медицинских центрах "СМ-Клиника" в Санкт-Петербурге.
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Координатор: Елена Рожнова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Фото: ООО «Меди ком»
Иллюстрации: Adobe Stock
Дизайн: Соня Осколкина