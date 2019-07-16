Когда и зачем люди решаются на уменьшение желудка
Ожирение редко относят к числу насущных проблем российского общества. Полных людей чаще ассоциируют с западным стилем питания. Между тем эта проблема стремительно распространяется и в России: по последним данным, от нее страдает едва ли не каждый второй житель страны. Все более востребованными становятся и бариатрические операции. Когда и зачем люди решаются на уменьшение желудка?
Последний рубеж
Рассказывает Владимир Сенько, бариатрический хирург СМ-КЛИНИКА в Санкт-Петербурге.
Когда салаты и спортзал не спасают: почему люди не могут похудеть
Люди с лишним весом годами слушают одни и те же нравоучения: «надо просто меньше есть», «10 тысяч шагов в день», «налегай на кардиотренировки». Увы, эти советы работают далеко не всегда. Особенно при морбидном ожирении, когда соотношение веса к росту (ИМТ — индекс массы тела) в полтора – два раза превышает норму.

При запущенных стадиях ожирения диеты работают лишь в 10% случаев. Причина неудач при этом зачастую кроется в психологии. С точки зрения физиологии диета и физические нагрузки помогают похудеть вне зависимости от исходного веса, однако это требует высокой дисциплины и постоянного самоконтроля. Выдержать такой темп «на длинной дистанции» большинству людей не удается из-за частых срывов и нехватки стимула.
«Я только кусочек», «завтра компенсирую» — изо дня в день мозг придумывает новые отговорки, пока мотивация худеть не пропадает окончательно. Бариатрия становится для таких людей спасительной соломинкой.
Выбор операции: почему мнение пациента имеет значение
Современная медицина предлагает несколько типов операций для снижения веса. Самые популярные — sleeve или продольная резекция, минигастрошунтирование и классическое гастрошунтирование. Они отличаются техникой и объемом усилий, которые пациенту приходится прикладывать на этапе восстановления. Sleeve-резекция уменьшает размер желудка. При этом у человека все равно остается небольшая «лазеечка» для возврата к перееданию и злоупотреблению вредными продуктами.

Гастрошунтирование одновременно и сокращает объем желудка, и снижает всасывание получаемых с пищей питательных веществ. Благодаря этому результаты похудения не так сильно зависят от силы воли человека и его рациона. Именно поэтому при выборе типа операции врач ориентируется как на исходный вес и общие показания, так и на мнение самого пациента. Если человек не уверен в себе и своих навыках самоконтроля, более предпочтительным вариантом станет гастрошунтирование.
Кому не подходят бариатрические операции
Необходимость бариатрической операции всегда имеет четкие обоснования. Абсолютным показанием к хирургическому вмешательству является индекс массы тела более 40. Получить допуск можно и с меньшим ИМТ (от 35), но лишь при условии наличия связанных с ожирением болезней: сахарного диабета, гипертонии, артроза и тд.

Иногда в хирургическом лечении вообще могут отказать, например, если у пациента онкологическое заболевание. Бариатрию не проводят при гипотериозе – нарушении работы щитовидной железы — или синдроме Иценко-Кушинга, при котором у человека повышается уровень гормона кортизола. В этом случае пациенту необходимо лечить не ожирение, а гормональное заболевание, послужившее причиной лишнего веса. Поводом для отказа также может стать тяжелая форма расстройства пищевого поведения (РПП), диагностированная врачом-психиатром.
Горькая правда: неудобные факты о бариатрии
Некоторые пациенты заранее впадают в эйфорию: еще до операции представляют, как будут обновлять гардероб и шокировать друзей в соцсетях новыми фото. Реальность, к сожалению, заставляет довольно быстро распрощаться с «розовыми очками». Какие факты важно учитывать:
Есть придется мало… действительно мало

Средняя порция человека после бариатрии не превышает 100–150 граммов за один прием пищи. Для понимания: примерно столько весит одна куриная голень с косточкой или пара небольших котлет, полстакана бульона или три – четыре столовые ложки отварного риса. Справедливости ради – съесть больше и не захочется. Пищу необходимо тщательно пережевывать и ни в коем случае не запивать водой – это может вызывать дискомфорт в желудке.
Лишний вес может вернуться

«А я точно не потолстею обратно?» — этот вопрос бариатрические хирурги слышат практически от каждого пациента. Эффективность лечения зависит от типа операции и силы воли человека. После sleeve-резекции вероятность набора веса составляет около 30%, а после гастрошунтирования — 10–20%. Чтобы не попасть в эти проценты, важно придерживаться диеты, не переедать, не игнорировать физическую активность, и главное — быть готовым соблюдать «правила игры» до конца жизни.
Кстати, заново полнеть чаще всего начинают через 1,5–2 года после операции, когда на фоне позитивных изменений у человека возникает иллюзия достижения цели.
Все идет по плану: сколько килограммов можно потерять после бариатрии
Скорость похудения зависит от изначального веса и соблюдения рекомендаций врача. В среднем уже за первую неделю пациенты прощаются с 3–6 кг, а за полгода — с 30–40 кг. Хорошим результатом считается потеря 50–60% избыточной массы тела в течение года с момента операции. Активнее всего пациенты худеют в первые пару месяцев, а через полгода выходят на медленное снижение веса.
Чувства пациентов после операции
Пожалуй, главная эмоция — это искренняя радость от достижения цели. Любопытный факт: эта цель почти никогда не звучит как «просто хочу похудеть». И даже не как «хочу хорошо выглядеть», хотя стремление к совершенству форм, конечно, имеет немаловажное значение.

Для большинства пациентов операция становится единственным шансом решить проблемы со здоровьем и нивелировать осложнения ожирения. Многим бариатрия помогает остановить развитие гипертонии, сахарного диабета, заболеваний суставов. Улучшается жизненный тонус и общее самочувствие: проходит одышка, боли в спине и ногах. Но главное — за счет снижения рисков серьезных заболеваний операция позволяет значительно увеличить продолжительность жизни.
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