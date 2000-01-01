Почему флебологам и ортопедам стоит рекомендовать своим пациентам изделия «родом» из Санкт-Петербурга?

Предприятие сертифицировано на соответствие стандарту EN ISO 13485:2016 аккредитованным UKAS (Великобритания, член IAF и EA) международным органом по сертификации AJA EUROPE.

За 11 лет успешной деятельности «Экотен» завоевал репутацию стабильного и надежного поставщика, работа которого основана на международных стандартах качества и новейших технологиях.