Почему флебологам и ортопедам стоит рекомендовать своим пациентам изделия «родом» из Санкт-Петербурга?

Петербургское предприятие Ecoten — один из ведущих производителей ортопедической продукции по европейским технологиям.

Почему флебологам и ортопедам стоит рекомендовать своим пациентам изделия «родом» из Санкт-Петербурга?

Петербургское предприятие Ecoten — один из ведущих производителей ортопедической продукции по европейским технологиям.
Розничным сетям, салонам и интернет-магазинам ортопедических товаров, аптечным сетям Ecoten предлагает:
Компрессионный трикотаж Luomma Idealista
Корсеты и корректоры осанки Ecoten и Ttoman
Бандажи
Ортезы на суставы
Стельки и корректоры стопы
Ортопедическую обувь
Изделия для коррекции фигуры
Подушки и матрасы
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Справка

ООО «Экотен» c 2010 года работает совместно с финской компанией Luomma Plus OY— выпускает на территории Российской Федерации высококачественные ортопедические изделия, которые прошли клинические испытания в ЦКБ РАН Москвы. У всех товаров есть регистрационные удостоверения.
«Экотен» создает новые виды продукции совместно с крупнейшими НИИ и медицинскими учреждениями, участвует в профильных конференциях, инвестирует в научные исследования и разработки, предлагает современные решения для лечения различных патологий.
В 2021 году компании присвоен официальный статус социального предприятия.
ООО «Экотен» — член Ассоциации травматологов и ортопедов России.
Предприятие сертифицировано на соответствие стандарту EN ISO 13485:2016 аккредитованным UKAS (Великобритания, член IAF и EA) международным органом по сертификации AJA EUROPE.
За 11 лет успешной деятельности «Экотен» завоевал репутацию стабильного и надежного поставщика, работа которого основана на международных стандартах качества и новейших технологиях.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Материал подготовлен специально для ООО «Экотен».

Автор: Мария Мокейчева
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Заира Гамисония