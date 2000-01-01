Почему флебологам и ортопедам стоит рекомендовать своим пациентам изделия «родом» из Санкт-Петербурга?

ООО «Экотен» c 2010 года работает совместно с финской компанией Luomma Plus OY— выпускает на территории Российской Федерации высококачественные ортопедические изделия, которые прошли клинические испытания в ЦКБ РАН Москвы. У всех товаров есть регистрационные удостоверения.
«Экотен» создает новые виды продукции совместно с крупнейшими НИИ и медицинскими учреждениями, участвует в профильных конференциях, инвестирует в научные исследования и разработки, предлагает современные решения для лечения различных патологий.
В 2021 году компании присвоен официальный статус социального предприятия.
ООО «Экотен» — член Ассоциации травматологов и ортопедов России.
Предприятие сертифицировано на соответствие стандарту EN ISO 13485:2016 аккредитованным UKAS (Великобритания, член IAF и EA) международным органом по сертификации AJA EUROPE. За 11 лет успешной деятельности «Экотен» завоевал репутацию стабильного и надежного поставщика, работа которого основана на международных стандартах качества и новейших технологиях.