Петербуржцы и жители Ленобласти могут бесплатно проверить слух

Специалисты Wunderphone отмечают, что слух чаще всего снижается постепенно. Как понять, что желательно пройти проверку? Если стали замечать, что собеседники разговаривают тихо и невнятно, в магазине или кафе сложно разбирать речь, регулярно хочется увеличить громкость телевизора, а разговор по телефону стал испытанием, то вам может понадобиться консультация специалиста. Также не стоит игнорировать резкое снижение слуха после болезни, приема лекарств или воздействия громких звуков. Во многих случаях проблему первыми замечают близкие: родственник часто переспрашивает или не сразу откликается, когда его зовут.