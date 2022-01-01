Петербуржцы и жители Ленобласти могут бесплатно проверить слух

Лицензия на медицинскую деятельность Л041-01148-78/00633939 от 27 декабря 2022
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, ИНН 7840098530, юридический адрес: Санкт-Петербург, Фурштатская ул, д. 48, литера А , помещ. 17-н,
* Бесплатная проверка слуха у сурдоакустика – вы можете проверить слух в «Центр коррекции слуха Wunderphone» (Санкт-Петербург, Фурштатская улица, 48) бесплатно на постоянной основе. Подробности на сайте и по телефону: +7 (812) 317-08-08, +7 (929) 155 55 10.
Фото: предоставлены ООО «ОЛМИ.ТОП»
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