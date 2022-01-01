Петербуржцы и жители Ленобласти могут бесплатно проверить слух
Центр коррекции слуха Wunderphone на Фурштатской предлагает с помощью специальной диагностической процедуры — аудиометрии — узнать, насколько хорошо вы слышите. Диагностика проводится не только в границах города, но и в области — благодаря мобильной лаборатории.
Специалисты Wunderphone отмечают, что слух чаще всего снижается постепенно. Как понять, что желательно пройти проверку? Если стали замечать, что собеседники разговаривают тихо и невнятно, в магазине или кафе сложно разбирать речь, регулярно хочется увеличить громкость телевизора, а разговор по телефону стал испытанием, то вам может понадобиться консультация специалиста. Также не стоит игнорировать резкое снижение слуха после болезни, приема лекарств или воздействия громких звуков. Во многих случаях проблему первыми замечают близкие: родственник часто переспрашивает или не сразу откликается, когда его зовут.
Центр Wunderphone работает в Санкт-Петербурге уже 15 лет. Сюда всегда можно обратиться, чтобы пройти бесплатную* проверку слуха у сурдоакустика — специалиста в области слухопротезирования. Он проводит аудиометрию в особой звукоизолированной кабине. Результатом диагностики становится аудиограмма, которая выдается в распечатанном виде.

Кроме того, сурдоакустик проводит полноценную консультацию: описывает посетителю состояние его слуха и при необходимости дает рекомендации, касающиеся коррекции. Если требуется слуховой аппарат, именно сурдоакустик его подбирает, ориентируясь на аудиограмму, и настраивает. При необходимости чистку и ремонт аппаратов проводит партнер центра.
На платной основе аудиометрию можно провести на дому — и в Петербурге, и в Ленобласти. Лабораторию можно вызвать по телефону или через мессенджеры. Ее оборудование обеспечивает такую же точность диагностики, как и при обращении в центр на Фурштатской. Более подробная информация доступна на сайте компании.

В Wunderphone подчеркивают, что периодическая проверка слуха и своевременная коррекция
— это один из способов профилактики деменции. Ведь разработанные для этого устройства не только улучшают слух, но и активируют работу отделов головного мозга, которые отвечают за обработку звуков. Они помогают вести привычный образ жизни.
Главными факторами развития деменции считаются социальная изоляция и повышенный уровень стресса в жизни. Коррекция слуха помогает компенсировать недостаток общения и перестать жить в постоянном напряжении, пытаясь хоть что-то услышать.
Евгений Геннадьевич Мамчиц,
сурдоакустик﻿
Главными факторами развития деменции считаются социальная изоляция и повышенный уровень стресса в жизни. Коррекция слуха помогает компенсировать недостаток общения и перестать жить в постоянном напряжении, пытаясь хоть что-то услышать.
Специалисты Wunderphone сравнивают слуховые аппараты с очками. Стыдно ли носить очки, если у вас ухудшилось зрение? Нет. Логично ли носить слуховые аппараты, если снизился слух? Ответ напрашивается сам собой.

Современные модели компактны, удобны и внешне напоминают модный аксессуар. Существуют даже такие, которые полностью помещаются в слуховом проходе и легко прячутся за ухом. При желании цвет корпуса можно подобрать под цвет кожи или волос. А современные технологии защищают аппарат от влаги и пыли.
— Слуховой аппарат не так сильно заметен окружающим, как потеря слуха у пациента. Современные модели стали настолько незаметны, что вашему окружению потребуется много времени, чтобы его разглядеть. Самое важное: при минимальном размере сохраняются все основные преимущества: выделение речи, шумоподавление и общее улучшение качества жизни.
Николай Александрович Михайличенко, сурдоакустик
— Слуховой аппарат не так сильно заметен окружающим, как потеря слуха у пациента. Современные модели стали настолько незаметны, что вашему окружению потребуется много времени, чтобы его разглядеть. Самое важное: при минимальном размере сохраняются все основные преимущества: выделение речи, шумоподавление и общее улучшение качества жизни.
Некоторые люди воздерживаются от коррекции слуха, опасаясь еще больше его испортить. В действительности аппарат не дает дополнительной нагрузки и не вредит слуху. Благодаря индивидуальной настройке он усиливает звуки только на тех частотах, которые человек перестал слышать, что делает его использование более комфортным.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
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* Бесплатная проверка слуха у сурдоакустика – вы можете проверить слух в «Центр коррекции слуха Wunderphone» (Санкт-Петербург, Фурштатская улица, 48) бесплатно на постоянной основе. Подробности на сайте и по телефону: +7 (812) 317-08-08, +7 (929) 155 55 10.

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