Куда пойти в Петербурге, чтобы позаботиться о здоровье и стать красивее
Весна — время обновления. А начинается оно с красивого и здорового тела. Рассказываем, где вам помогут сохранить молодость и позаботятся об эстетике.
Комфортное посещение гинеколога в Первой семейной клинике Петербурга
Каждой женщине важно найти своего врача, особенно если речь идет о самой деликатной сфере здоровья. В Первой семейной клинике Петербурга прием ведут опытные и тактичные врачи-гинекологи. Средний стаж работы специалистов превышает 15 лет. Прием ведут акушеры-гинекологи и гинекологи-эндокринологи, владеющие методами ультразвуковой диагностики.

В списке показаний к обращению — нарушения цикла, зуд и боль, воспаления органов малого таза. Но даже если жалоб нет, необходимо посещать гинеколога раз в шесть месяцев: профилактические осмотры позволяют сохранить женское здоровье и выявить возможные заболевания на ранней стадии. В ходе консультации специалист поможет подобрать подходящий именно вам метод контрацепции, грамотно спланировать беременность или определить причины бесплодия.
В Первой семейной клинике Петербурга оказывают следующие услуги:
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Лечение острых и хронических воспалительных заболеваний органов малого таза
Планирование и ведение беременности
Индивидуальный подбор методов контрацепции (в том числе введение ВМК, имплантата)
Диагностика и лечение заболеваний: миомы матки, эндометриоза, аденомиоза, нарушений менструального цикла
Лечение климактерического синдрома и постменопаузальных нарушений
Современная диагностика женского здоровья: цитология, кольпоскопия, биопсия, УЗИ
Раннее выявление дисплазий и других патологий шейки матки
Эффективное лечение заболеваний, передающихся половым путем
Малоинвазивные вмешательства в гинекологии (лазерные и радиохирургические методики)
Вакцинация против вируса папилломы человека
С полным перечнем услуг и их стоимостью можно ознакомиться на сайте клиники. Там также есть ответы на распространенные вопросы пациенток перед приемом у врача-гинеколога.
С 15 апреля до 31 мая в Первой семейной клинике Петербурга действует акция: прием гинеколога и УЗИ органов малого таза со скидкой 35%*. Акция действует в трёх клиниках, расположенных в шаговой доступности от станций метро «Горьковская», «Международная» и «Пионерская».
Операция по увеличению груди по ценам 2021 года
Ваша мечта о красивой груди может осуществиться, а стоимость операции и профессионализм пластических хирургов приятно удивят, говорят в Клинике эстетической хирургии и косметологии. Сейчас там действует акция — маммопластика от 120 000 рублей**.

В стоимость включены: обследование перед хирургическим вмешательством, операция, наркоз, пребывание в стационаре, компрессионное белье, послеоперационное наблюдение. Импланты оплачиваются отдельно.
Почему стоит обратиться именно в Клинику эстетической хирургии и косметологии:
Решиться на операцию непросто. Поэтому Клиника приглашает будущих пациенток на личную консультацию с пластическим хирургом, где можно задать специалисту все интересующие вопросы.
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Используемые здесь импланты качественные, они помогают добиться красивого результата
Грудь выглядит естественно, она мягкая на ощупь
Во время операции делается минимальный разрез
Клиника предлагает высокие и подтвержденные показатели безопасности
Восстановление зубов в современном центре дентальной имплантации
Отсутствие даже одного зуба влечет за собой множество проблем: смещение всего ряда, нарушение прикуса, увеличение нагрузки на другие зубы и даже их разрушение. Именно поэтому так важно заняться восстановлением утерянного зуба вовремя. Тем более сейчас в стоматологии Grandmed действуют приятные цены на имплантацию. Эта процедура полностью воспроизводит зубной ряд, предотвращая атрофирование челюстной кости.
5 причин поставить имплантаты в стоматологии Grandmed:
Красивые и здоровые зубы — стоящее вложение нынешних условиях. Запишитесь в стоматологическую клинику Grandmed, чтобы сохранить данное вам от природы.
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Отделение дентальной имплантации существует уже более 10 лет. Современное оборудование и методики позволяют специалистам проводить хирургические вмешательства любого уровня сложности.
Здесь используют комфортный способ вживления протезов — лазерную имплантацию. Она обеспечивает более высокую приживаемость имплантата и быстрое заживление десны.
В клинике работают опытные хирурги-имплантологи. Врачи проходят обучение в лучших медцентрах США и Европы. А их квалификацию подтверждают дипломы и сертификаты о повышении уровня профессиональной подготовки.
Grandmed — стоматология премиум-класса. Клиника обладает огромной диагностической базой и лечебным потенциалом: специалисты используют внутриротовую камеру, дентальный микроскоп, 3D-сканер и компьютерный томограф.
В апреле действует скидка 15%*** на все импланты, включая европейские.
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Первая семейная клиника. Лицензия ЛО-78-01-009309.

* Акцию проводит ООО «Первая семейная клиника Петербурга», Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект 16 А, помещение 14-Н. ИНН 7813478318, ОГРН 1107847252226 от 05.08.2010 г. С 15.04 по 31.05.2022 г. включительно стоимость осмотра гинеколога и УЗИ органов малого таза составит от 2100 рублей. Подробности здесь.


Клиника эстетической хирургии и косметологии. Лицензия ЛО-78-01-006259.

** Акцию проводит ООО «Клиника эстетической хирургии и косметологии», Санкт-Петербург, Лиговский проспект 3/9 А. ИНН 7842508221, ОГРН 1137847445647 от 19.11.2013. С 22.04.2022 до 31.05.2022 г. стоимость операции по увеличению груди составит от 120 000 рублей, не включая стоимоcть имплантов. Подробности здесь.

Стоматологическая клиника Grandmed. Лицензия ЛО-№78-01-005899.

*** Акцию проводит ООО «Клиника стоматологии №1», Санкт-Петербург, Спасский переулок 14/35, помещение 63Н. ИНН 7838331758, ОГРН 1057812088487 от 01.09.2005. Скидка 15% на услугу имплантации действует с 01.05.2022 до 31.05.2022 г. Подробности здесь.

Редактор / корректор: Елена Виноградова
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