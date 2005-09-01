Каждой женщине важно найти своего врача, особенно если речь идет о самой деликатной сфере здоровья. В Первой семейной клинике Петербурга прием ведут опытные и тактичные врачи-гинекологи. Средний стаж работы специалистов превышает 15 лет. Прием ведут акушеры-гинекологи и гинекологи-эндокринологи, владеющие методами ультразвуковой диагностики.



В списке показаний к обращению — нарушения цикла, зуд и боль, воспаления органов малого таза. Но даже если жалоб нет, необходимо посещать гинеколога раз в шесть месяцев: профилактические осмотры позволяют сохранить женское здоровье и выявить возможные заболевания на ранней стадии. В ходе консультации специалист поможет подобрать подходящий именно вам метод контрацепции, грамотно спланировать беременность или определить причины бесплодия.