Партнерский материал.
Первая семейная клиника. Лицензия ЛО-78-01-009309.
* Акцию проводит ООО «Первая семейная клиника Петербурга», Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект 16 А, помещение 14-Н. ИНН 7813478318, ОГРН 1107847252226 от 05.08.2010 г. С 15.04 по 31.05.2022 г. включительно стоимость осмотра гинеколога и УЗИ органов малого таза составит от 2100 рублей. Подробности здесь
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Клиника эстетической хирургии и косметологии. Лицензия ЛО-78-01-006259.
** Акцию проводит ООО «Клиника эстетической хирургии и косметологии», Санкт-Петербург, Лиговский проспект 3/9 А. ИНН 7842508221, ОГРН 1137847445647 от 19.11.2013. С 22.04.2022 до 31.05.2022 г. стоимость операции по увеличению груди составит от 120 000 рублей, не включая стоимоcть имплантов. Подробности здесь
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Стоматологическая клиника Grandmed. Лицензия ЛО-№78-01-005899.
*** Акцию проводит ООО «Клиника стоматологии №1», Санкт-Петербург, Спасский переулок 14/35, помещение 63Н. ИНН 7838331758, ОГРН 1057812088487 от 01.09.2005. Скидка 15% на услугу имплантации действует с 01.05.2022 до 31.05.2022 г. Подробности здесь
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