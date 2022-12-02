Петербуржцы знают ИНВИТРО как лабораторию, в которой можно быстро и качественно сдать самые разные анализы. Однако известная сеть — это не только диагностические офисы рядом с домом, но и полноценные многопрофильные медицинские центры. В них ведут прием высококвалифицированные специалисты.
Клиника в деталях
Их работа организована по международным стандартам качества врачебной помощи, а специалисты клиник придерживаются принципов доказательной медицины — это современный подход к лечению, основанный на научных выводах и фактах. Врачи ИНВИТРО назначают пациентам только те препараты, которые прошли все необходимые исследования и доказали свою эффективность и безопасность. Специалисты не рекомендуют лишних исследований и манипуляций, выбирая только самые показательные и необходимые пациенту в конкретном случае. А еще «доказательные» врачи максимально подробно рассматривают ситуацию каждого пациента, учитывая все индивидуальные особенности, — с тем, чтобы подобрать лечение, подходящее именно ему.
В Петербурге работают два многопрофильных медицинских центра ИНВИТРО , в которых оказывают широкий спектр амбулаторных услуг. Один из них находится в центре города второй —на юге.
«Наша цель — обеспечить пациентов качественной медицинской помощью для сохранения их здоровья»,
— говорит главный врач Анна Донец.
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Многопрофильный медицинский центр в центре Петербурга
Лиговский проспект, 109
Расположение
Рядом с клиникой находятся сразу три станции метро: «Площадь Восстания», «Лиговский проспект», «Обводный канал».
Описание
В многопрофильном медицинском центре на Лиговском проспекте можно выполнить широкий спектр лабораторных исследований, пройти функциональную диагностику на современном высокоточном оборудовании и записаться на прием к специалисту. Здесь работают взрослое и детское отделения (в том числе аллергологическое).
Более 20
· врачебных специальностей
Более 120
· медицинских услуг
Основные направления
Акушерство/гинекология
Маммология
Ревматология
Аллергология
Направление общей практики
Направление терапии
Ультразвуковая диагностика
Урология
Гастроэнтерология
Неврология
Функциональная диагностика
Дерматовенерология
Онкология
Эндокринология
Оториноларингология
Кардиология
Офтальмология
Педиатрия
Детская неврология
Детская офтальмология
Многопрофильный медицинский центр на юге Петербурга
Петергофское шоссе, 53А
Расположение
Клиника находится в микрорайоне «Балтийская жемчужина». Ближайшие станции метро: «Кировский завод», «Автово», «Ленинский проспект», «Проспект Ветеранов».
Описание
В медцентре на Петергофском шоссе можно записаться к врачам самых разных специальностей, выполнить широкий спектр анализов, а также пройти ЭКГ, УЗИ и другие виды функциональной диагностики. Здесь проводится вакцинация как детей (согласно национальному календарю профилактических прививок), так и взрослых. В клинике есть такое важное направление, как «репродуктивное здоровье».
Более 15
· врачебных специальностей
Более 120
· медицинских услуг
Основные направления
Акушерство/гинекология
Направление терапии
Ультразвуковая диагностика
Детская офтальмология
Оториноларингология
Урология
Дерматовенерология
Офтальмология
Эндокринология
Кардиология
Педиатрия
Диагностика и другие услуги в клиниках ИНВИТРО
Медицинские центры сети оснащены современным оборудованием для выполнения диагностики. Здесь также оказывается широкий спектр сестринских услуг: все виды инъекций, вакцинация и т. д.
Биоимпедансометрия
Инъекции
УЗИ
Биопсия
Кольпоскопия
Функциональная диагностика
Вакцинация
Мониторирование ЭКГ по Холтеру
Электроэнцефалография
Иммунопрофилактика
Суточный мониторинг артериального давления
Эхокардиография
Оба медицинских центра работают семь дней в неделю с 07:30 до 21:00. Попасть к специалистам можно в удобное время и без очередей.