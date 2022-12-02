Их работа организована по международным стандартам качества врачебной помощи, а специалисты клиник придерживаются принципов доказательной медицины — это современный подход к лечению, основанный на научных выводах и фактах. Врачи ИНВИТРО назначают пациентам только те препараты, которые прошли все необходимые исследования и доказали свою эффективность и безопасность. Специалисты не рекомендуют лишних исследований и манипуляций, выбирая только самые показательные и необходимые пациенту в конкретном случае. А еще «доказательные» врачи максимально подробно рассматривают ситуацию каждого пациента, учитывая все индивидуальные особенности, — с тем, чтобы подобрать лечение, подходящее именно ему.