Нажал на кнопку — нашел койку.
Какие технологии на самом деле помогают врачам
Получить результаты анализов не завтра, а через несколько минут. Снять назначения без ошибок — в один клик. Подключить специалиста из «зеленой» зоны к лечению пациента с COVID-19. Медики рассказали, как используют отраслевые ИТ.
Получить результаты анализов не завтра, а через несколько минут. Снять назначения без ошибок — в один клик. Подключить специалиста из «зеленой» зоны к лечению пациента с COVID-19. Медики рассказали, как используют отраслевые ИТ.
Елизаветинская больница. Хорошее начало — половина дела →
Центр Алмазова. Алгоритм рекомендует →
Первый медицинский университет. ИТ против ковида →
Клиника МЧС. Перестройка и ускорение →
Клиника МЧС. Перестройка и ускорение ▸
Елизаветинская больница. Хорошее начало — половина дела →
Красноярская краевая больница. Модуль, у нас проблемы →
Красноярская краевая больница. Модуль, у нас проблемы →
Красноярская краевая больница. Модуль, у нас проблемы →
Центр Алмазова. Алгоритм рекомендует →
Центр Алмазова. Алгоритм рекомендует →
Первый медицинский университет. ИТ против ковида →
Первый медицинский университет. ИТ против ковида →
Клиника МЧС. Перестройка и ускорение →
Клиника МЧС. Перестройка и ускорение →
Участники конференции «Медицинская организация нового времени. Лучшие стандарты и практики цифровой трансформации» признали: врачи и медсестры далеко не сразу находят общий язык с внедренной информационной системой. Разглядеть ее плюсы помогают разъяснения руководства, заход с «козырных» функций и... пандемия.

Елизаветинская больница. Хорошее начало — половина дела

В 2018 году ее информатизация выглядела так: пять мобильных телефонов у администрации, кадровый и бухгалтерский софт плюс ПО для регистрации пациентов. Сегодня в больнице развернута медицинская информационная система (МИС) qMS. Есть более 600 рабочих мест, сетевое оборудование, система архивации изображений, ВКС, корпоративная электронная почта, электронный документооборот с государственными органами. Каждый день сохраняются и передаются в ЦАМИ 300–400 изображений, делается более 3000 записей в МИС. В цифровом виде существуют электронные медкарты, записи консультаций, эпикризы, протоколы операций и т.д.
— Первой мы внедрили лабораторную информационную систему, — вспоминает главный врач больницы Сергей Петров. — Это было правильное решение. Оно позволило предупредить негативное отношение медперсонала, потому что результаты были видны сразу. Раньше сестра или врач на бумажке писали фамилию пациента и то, что нужно сделать в лаборатории. Причем иногда — с описками, иногда — почерком, который невозможно прочитать. Кто-то нес пробирки вверх на шесть этажей, потом нужно было ждать, пока напишут результат исследования. И новую бумажку опять на шесть этажей перемещать. Сейчас процесс происходит так: пробирка со штрихкодом через пневмопочту за минуту попадает в лабораторию, 10 минут идет исследование, а на 11-й минуте результаты есть в qMS, и все врачи их видят. Это мгновенно упростило работу, поэтому все остальное персонал принял: заполнение эпикризов, цифровые подписи и т.д.
— Первой мы внедрили лабораторную информационную систему, — вспоминает главный врач больницы Сергей Петров. — Это было правильное решение. Оно позволило предупредить негативное отношение медперсонала, потому что результаты были видны сразу. Раньше сестра или врач на бумажке писали фамилию пациента и то, что нужно сделать в лаборатории. Причем иногда — с описками, иногда — почерком, который невозможно прочитать. Кто-то нес пробирки вверх на шесть этажей, потом нужно было ждать, пока напишут результат исследования. И новую бумажку опять на шесть этажей перемещать. Сейчас процесс происходит так: пробирка со штрихкодом через пневмопочту за минуту попадает в лабораторию, 10 минут идет исследование, а на 11-й минуте результаты есть в qMS, и все врачи их видят. Это мгновенно упростило работу, поэтому все остальное персонал принял: заполнение эпикризов, цифровые подписи и т.д.

Красноярская краевая больница. Модуль, у нас проблемы

С помощью МИС медики могут организовать предотвращение инцидентов — событий или ошибок, которые способны нанести ущерб человеку и при этом не имеют отношения к его основному заболеванию.
— Мы регистрируем неблагоприятные ситуации, связанные с пациентами, с 2016 года, — рассказал Егор Корчагин, главный врач Краевой клинической больницы Красноярска. — Когда мы только начали этим заниматься, столкнулись с непониманием сотрудников. Долго шли по пути убеждения — если хотите, миссионерства, — рассказывая, почему это очень важно. И регистрировали достаточно небольшое число инцидентов.
Когда количество регистраций наконец увеличилось, стало сложно справляться с разбором случаев, так как каждый раз требовалась ручная аналитика. Поэтому в 2018 году в больнице был введен новый порядок работы с инцидентами: через ИТ-модуль «Управление рисками». Единую форму регистрации событий можно заполнить в МИС, на корпоративном портале или в мессенджере. Она передается начмеду и исполнителям, ответственным за разработку мероприятий.
— Мы регистрируем неблагоприятные ситуации, связанные с пациентами, с 2016 года, — рассказал Егор Корчагин, главный врач Краевой клинической больницы Красноярска. — Когда мы только начали этим заниматься, столкнулись с непониманием сотрудников. Долго шли по пути убеждения — если хотите, миссионерства, — рассказывая, почему это очень важно. И регистрировали достаточно небольшое число инцидентов.
Когда количество регистраций наконец увеличилось, стало сложно справляться с разбором случаев, так как каждый раз требовалась ручная аналитика. Поэтому в 2018 году в больнице был введен новый порядок работы с инцидентами: через ИТ-модуль «Управление рисками». Единую форму регистрации событий можно заполнить в МИС, на корпоративном портале или в мессенджере. Она передается начмеду и исполнителям, ответственным за разработку мероприятий.
Также модуль позволяет реагировать на показатели-триггеры: недопустимые или несовместимые назначения лекарств, промедление при оказании экстренной помощи — длительное обследование в приемном отделении, длительное время от постановки диагноза до проведения КТ и т.д.
На анализ инцидента и разработку мер, которые предотвратят его повторение, отводится от 7 до 60 дней — в зависимости от того, насколько опасным было событие и пострадал ли пациент. Срочное реагирование осуществляется в течение суток.

Центр Алмазова. Алгоритм рекомендует

Еще одна полезная возможность МИС — поддержка принятия решений. Система будет обращать внимание врача на изменения в состоянии пациента и подсказывать, что необходимо сделать.
— Ситуация с COVID-19 побудила нас консолидировать наработки и представить новые ИТ-инструменты. При участии нашего партнера — компании СП.АРМ — мы создали на базе qMS систему поддержки принятия врачебных решений (СППВР). При возникновении определенных событий врач видит пуш-уведомления: от них нельзя просто отмахнуться, так как система фиксирует ознакомление с ними и совершение рекомендованных действий.
Мы подготовили самые простые, безо всякого машинного обучения, алгоритмические СППВР, которые позволяли серьезно влиять на тактику лечения. Они показывают лечащему врачу и завотделением всплывающее сообщение, если у пациента с терапией кислородом регистрировались сатурация ниже 91 и/или частота дыхательных движений 30 и более. Рекомендация в пуше зависела от степени тяжести последней КТ, — рассказал в своем выступлении Дмитрий Курапеев, заместитель генерального директора по информационным технологиям и проектному управлению НМИЦ им. В.А. Алмазова.
— Ситуация с COVID-19 побудила нас консолидировать наработки и представить новые ИТ-инструменты. При участии нашего партнера — компании СП.АРМ — мы создали на базе qMS систему поддержки принятия врачебных решений (СППВР). При возникновении определенных событий врач видит пуш-уведомления: от них нельзя просто отмахнуться, так как система фиксирует ознакомление с ними и совершение рекомендованных действий. Мы подготовили самые простые, безо всякого машинного обучения, алгоритмические СППВР, которые позволяли серьезно влиять на тактику лечения. Они показывают лечащему врачу и завотделением всплывающее сообщение, если у пациента с терапией кислородом регистрировались сатурация ниже 91 и/или частота дыхательных движений 30 и более. Рекомендация в пуше зависела от степени тяжести последней КТ, — рассказал в своем выступлении Дмитрий Курапеев, заместитель генерального директора по информационным технологиям и проектному управлению НМИЦ им. В.А. Алмазова.

Первый медицинский университет. ИТ против ковида

— У нас информационная система внедрена давно, используются многие ее функции. Но в течение этих лет у практикующих врачей было к ней много вопросов, и возникало ощущение, что иногда система усложняет, а не упрощает нашу работу. Все это закончилось с приходом коронавируса, — отметил в докладе Василий Белаш, врач стационарного отделения скорой медицинской помощи НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. — Врачи совершенно по-другому стали воспринимать информационную систему. И сегодня внедрение идет не сверху вниз, а, скорее, наоборот. Врачи и заведующие отделениями сами формируют запрос и «атакуют» наших айтишников.
Василий Белаш привел несколько причин, по которым отношение к МИС так радикально поменялось. Так, в приемном покое электронная история болезни помогла сократить время пребывания пациента и ускорить очередь. Любой распечатанный документ — это минуты, которые складываются в часы ненужной работы.
— У нас информационная система внедрена давно, используются многие ее функции. Но в течение этих лет у практикующих врачей было к ней много вопросов, и возникало ощущение, что иногда система усложняет, а не упрощает нашу работу. Все это закончилось с приходом коронавируса, — отметил в докладе Василий Белаш, врач стационарного отделения скорой медицинской помощи НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. — Врачи совершенно по-другому стали воспринимать информационную систему. И сегодня внедрение идет не сверху вниз, а, скорее, наоборот. Врачи и заведующие отделениями сами формируют запрос и «атакуют» наших айтишников.
Василий Белаш привел несколько причин, по которым отношение к МИС так радикально поменялось. Так, в приемном покое электронная история болезни помогла сократить время пребывания пациента и ускорить очередь. Любой распечатанный документ — это минуты, которые складываются в часы ненужной работы.
Для перевода пациента в отделение в первую волну врачи попробовали использовать рации, с помощью которых узнавали о наличии свободных коек. Однако шумные устройства не добавляют комфорта в течение 8-часовой смены в СИЗ. Потом их заменили на мобильные телефоны. Но в итоге стало понятно: проще всего посмотреть пустые и занятые койки в МИС и самостоятельно принять решение о переводе пациента, не тратя время на переговоры.
Работу инфекционного отделения позволяют организовать и упорядочить такие возможности МИС, как электронная очередь на исследования, шаблоны рекомендаций и других медицинских документов, возможность оценивать динамику показателей пациента, электронный лист назначений.
Небольшой лайф-хак от Первого медицинского университета — мобильная точка доступа к истории болезни: тележка на колесиках с ноутбуком (и МИС внутри), приборами для измерения пульса и давления. Во время обходов она существенно упрощает работу с пациентом. Хотя бы потому, что можно сообщить ему результаты анализов — это людей беспокоит больше всего. Врачу точка доступа помогает справляться с возросшей нагрузкой, ведь в пандемию он работает не с одной-двумя палатами, а со всем отделением.

Клиника МЧС. Перестройка и ускорение

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова перешел на qMS еще в 2010 году. Начали с сердца госпитальной системы — электронной медицинской карты (ЭМК). Отсутствие бумажного носителя в 2,5 раза увеличило скорость движения пациента по стационару в первые дни пребывания, когда он интенсивнее всего взаимодействует с врачами. Медики быстрее узнают, что происходит с пациентом, и раньше начинают лечение.
— Так как ЭМК — это структурированная информация, ее можно анализировать и использовать для поддержки принятия решений. Например, просто внимательное заполнение медсестрами статусов о риске развития пролежней у пациентов неврологического отделения предотвращает появление этого тяжелого осложнения. Мы сокращаем время пребывания в стационаре и сохраняем деньги, которые раньше теряли. Информационная система становится ментором, который подсказывает, что, когда и, главное, с кем нужно делать, — отметил Михаил Бахтин, помощник директора по медицинским информационным технологиям Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России.
Когда Центр запустил взаимодействие ЭМК с лабораторной системой, произошло еще одно ускорение. Результаты исследований стали появляться в карте в день, когда была забрана кровь, а не завтра. Так врач видит результаты и корректирует лечение на сутки раньше. Обычно кровь берут дважды — при поступлении и перед выпиской. Значит, пребывание в стационаре сокращается на двое суток.
— Так как ЭМК — это структурированная информация, ее можно анализировать и использовать для поддержки принятия решений. Например, просто внимательное заполнение медсестрами статусов о риске развития пролежней у пациентов неврологического отделения предотвращает появление этого тяжелого осложнения. Мы сокращаем время пребывания в стационаре и сохраняем деньги, которые раньше теряли. Информационная система становится ментором, который подсказывает, что, когда и, главное, с кем нужно делать, — отметил Михаил Бахтин, помощник директора по медицинским информационным технологиям Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России.
Когда Центр запустил взаимодействие ЭМК с лабораторной системой, произошло еще одно ускорение. Результаты исследований стали появляться в карте в день, когда была забрана кровь, а не завтра. Так врач видит результаты и корректирует лечение на сутки раньше. Обычно кровь берут дважды — при поступлении и перед выпиской. Значит, пребывание в стационаре сокращается на двое суток.
Михаил Бахтин рассказал, как в Клинике МЧС управляют медикаментами — второй по объему статьей затрат медучреждения. Для этого внедрили процедуру замкнутого цикла, когда маркируются таблетница, медикаменты и пациент. Это позволяет контролировать процесс на каждом этапе — фасовки таблетницы, ее выдачи, списания препарата на пациента. Так можно быть уверенным, что медсестра разложила и выдала именно то, что назначил врач. Госпитальная информационная система по сути позволяет контролировать процесс оказания помощи без личного присутствия.
МИС не просто коммуникационная среда, в которой можно общаться и собирать данные, — подчеркнул Михаил Бахтин. — Это инструмент управления качеством лечебного процесса, обеспечения безопасности пациента и минимизации издержек лечебно-профилактического учреждения.

Справка

Конференция «Медицинская организация нового времени. Лучшие стандарты и практики цифровой трансформации» состоялась 17 июня 2021 года в рамках всероссийского конгресса #ИТМПетербург. Ее организатором выступила компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, в числе которых — полнофункциональная медицинская информационная система qMS. На сегодня ее используют более 30 тыс. медицинских работников.
Материал подготовлен специально для компании СП.АРМ.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой компании СП.АРМ
Дизайнер: Заира Гамисония