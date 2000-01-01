В 2018 году ее информатизация выглядела так: пять мобильных телефонов у администрации, кадровый и бухгалтерский софт плюс ПО для регистрации пациентов. Сегодня в больнице развернута
медицинская информационная система (МИС) qMS. Есть более 600 рабочих мест, сетевое оборудование, система архивации изображений, ВКС, корпоративная электронная почта, электронный документооборот с государственными органами. Каждый день сохраняются и передаются в ЦАМИ 300–400 изображений, делается более 3000 записей в МИС. В цифровом виде существуют электронные медкарты, записи консультаций, эпикризы, протоколы операций и т.д.