— Первой мы внедрили лабораторную информационную систему, — вспоминает главный врач больницы Сергей Петров. — Это было правильное решение. Оно позволило предупредить негативное отношение медперсонала, потому что результаты были видны сразу. Раньше сестра или врач на бумажке писали фамилию пациента и то, что нужно сделать в лаборатории. Причем иногда — с описками, иногда — почерком, который невозможно прочитать. Кто-то нес пробирки вверх на шесть этажей, потом нужно было ждать, пока напишут результат исследования. И новую бумажку опять на шесть этажей перемещать. Сейчас процесс происходит так: пробирка со штрихкодом через пневмопочту за минуту попадает в лабораторию, 10 минут идет исследование, а на 11-й минуте результаты есть в qMS, и все врачи их видят. Это мгновенно упростило работу, поэтому все остальное персонал принял: заполнение эпикризов, цифровые подписи и т.д.