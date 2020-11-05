В «Скайферт» и других передовых клиниках используется электронная система наблюдения RI Witness. Как она работает? Создается идентификационная карта пациента с персональным номером (ID), который в виде RFID-метки наносят на пробирки и чашки с его биоматериалом. Станция для проведения ЭКО считывает метку. Если она не совпадает с ID в базе данных, работа лаборатории блокируется. Когда оборудование одновременно «видит» чашки разных пациентов, раздается сигнал тревоги — и все действия принудительно останавливаются до выяснения причин. Кроме того, RI Witness автоматически фиксирует события в режиме 24/7 и непрерывно отслеживает процедуры на каждом рабочем месте.