Как петербургские врачи помогают парам стать родителями
Борьба с бесплодием — сложная задача, требующая усилий целой команды специалистов, использования современного оборудования и точного соблюдения протоколов. И все это предлагает петербургская клиника репродукции «Скайферт».
Здесь трудится слаженный коллектив врачей, у которых за плечами более 20 лет опыта применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). «Скайферт» была создана компанией, которая с 1993 года развивает сети учреждений по борьбе с бесплодием в России и Европе, поэтому работа в клинике выстроена грамотно, с использованием обширной базы научных знаний и медицинских технологий.
Возглавляет «Скайферт» Алла Калугина, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин СЗФО Минздрава РФ. Ее стаж работы в акушерстве, гинекологии и репродуктологии — 37 лет.
Возглавляет «Скайферт» Алла Калугина, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин СЗФО Минздрава РФ. Ее стаж работы в акушерстве, гинекологии и репродуктологии — 37 лет.
Из каких этапов состоит программа ЭКО?
«Скайферт» использует современные протоколы, которые применяются для лечения бесплодия в ведущих клиниках мира. С каждой пациенткой обязательно работают репродуктолог и эмбриолог. При необходимости подключаются уролог, генетик, биолог, психолог.
Чтобы у пациентов было полное представление о том, что им предстоит, врачи объясняют все подробно. На первичном приеме врач собирает анамнез, осматривает пациентку, делает УЗИ, уточняет диагноз и планирует программу лечения.
Второй этап — контролируемая гормональная стимуляция яичников, которая вызывает созревание нескольких яйцеклеток. Это необходимо, чтобы в итоге получить несколько эмбрионов хорошего качества и повысить вероятность беременности. Препараты для стимуляции вводит медсестра в процедурном кабинете клиники, в некоторых случаях допускается самостоятельное применение их пациенткой..
Во время программы ЭКО 2–3 раза осуществляется УЗИ матки и яичников. Когда яйцеклетки созрели, их извлекают посредством пункции фолликулов. Манипуляция обычно занимает 10–20 минут и проводится под общим обезболиванием в операционной.
Следующий этап — собственно экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Современная эмбриология не просто помещает яйцеклетку и сперматозоид в одну среду in vitro, но и создает условия, чтобы увеличить их шансы на результативную встречу — оплодотворение и последующее развитие.
Технологии против человеческого фактора
В «Скайферт» и других передовых клиниках используется электронная система наблюдения RI Witness. Как она работает? Создается идентификационная карта пациента с персональным номером (ID), который в виде RFID-метки наносят на пробирки и чашки с его биоматериалом. Станция для проведения ЭКО считывает метку. Если она не совпадает с ID в базе данных, работа лаборатории блокируется. Когда оборудование одновременно «видит» чашки разных пациентов, раздается сигнал тревоги — и все действия принудительно останавливаются до выяснения причин. Кроме того, RI Witness автоматически фиксирует события в режиме 24/7 и непрерывно отслеживает процедуры на каждом рабочем месте.
В результате оплодотворения обычно возникает несколько зародышей, которые культивируют (выращивают) в инкубаторах в течение 5–6 дней. В «Скайферт» для этого используется современный эмбриоскоп EmbryoScope Plus. Он позволяет непрерывно наблюдать за эмбрионами в режиме реального времени на всех этапах развития.
В некоторых случаях проводится их преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ). Оно помогает обнаружить аномалии, способные помешать удачному «вживлению» в матку, то есть процессу имплантации, и дальнейшему нормальному развитию.
Существует несколько показаний для этого исследования:
Наличие у женщины наследственных заболеваний, в том числе, сцепленных с полом
Хромосомная аномалия у одного из супругов или родственников
Через 3–5 дней после пункции специалист выбирает один эмбрион и переносит его в полость матки. Процедура происходит в операционной за 5–7 минут и контролируется ультразвуковым исследованием. Наркоз в этом случае не требуется.
Затем лечащий врач назначает препараты для поддержки лютеиновой фазы менструального цикла, дает рекомендации по образу жизни и питанию. Через 12–14 дней после переноса эмбриона необходимо сделать анализ крови на определение уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ). При положительном результате через 10–14 дней выполняется ультразвуковое исследование для диагностики плодного яйца.
Какова вероятность наступления беременности в результате ЭКО?
По данным «Скайферт», этот показатель составляет:
58%
у пациенток до 38 лет
22%
у пациенток старше 38 лет(без ПГТ)
66,7%
у пациенток старше 38 лет (с ПГТ)
52,5%
в криоциклах
91,7%
в циклах с использованием донорских ооцитов
В 2022 году специалисты «Скайферт» провели более 1000 циклов применения вспомогательных репродуктивных технологий. При этом выживаемость эмбрионов после биопсии составила 100%, а после криоконсервации — 99%. Для яйцеклеток (ооцитов) второй показатель равнялся 82,5%.
Что делать, если для ЭКО требуется донор?
В этом случае можно воспользоваться обширной базой «Скайферт». При выборе пациентке помогает репродуктивный психолог, который также поддерживает ее на протяжении всей программы ЭКО: снимает опасения, настраивает на лечение, снижает уровень стресса.
У «Скайферт» есть и собственный криобанк. Врачи, работающие в этой клинике, стояли у истоков развития репродуктивных технологий, связанных с криоконсервацией. Именно благодаря этим специалистам появился на свет первый в России ребенок*, матери которого была пересажена ткань яичника, подвергавшаяся замораживанию и размораживанию.
Возможно ли ЭКО по ОМС?
В рамках обязательного страхования программы «Скайферт» доступны для пациентов с трубным, эндокринным, иммунологическим фактором бесплодия и мужским бесплодием, проживающих в Петербурге, Ленобласти и регионах России
Кроме того, специалисты клиники проводят программы по сохранению фертильности у женщин с онкологическими заболеваниями, которые повышают вероятность беременности после прохождения основного — зачастую агрессивного — лечения. Для этого обычно применяют гормональную стимуляцию с последующей криоконсервацией ооцитов.
Как попасть на прием в «Скайферт»?
Записаться можно на сайте клиники через специальную форму. Сделать это нужно как минимум за двое суток до желаемой даты. Клиника расположена в самом центре города, на Невском проспекте, поэтому до нее удобно добираться.
* Лапина Е.Н., Быстрова О.В., Калугина А.С., Лисянская А.С.,Татищева Ю.А., Тапильская Н.И., Манихас Г.М. Первая беременность в России после трансплантации криоконсервированной ткани яичника пациентке с лимфомой Ходжкина (описание случая). Проблемы репродукции. 2015;21(3):63-67.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-78-01-011008 от 29 июля 2020 года
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Материал подготовлен специально для клиники «Скайферт».
Автор: Мария Семенова Координатор: Елена Рожнова Редактор/корректор: Елена Виноградова Дизайн: Ольга Сергеева Фотографии предоставлены клиникой «Скайферт»