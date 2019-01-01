Летящей походкой. Где позаботиться о здоровье стоп в Петербурге

Под разговорным словом «родинка» скрывается доброкачественное (невус, папиллома, кератома, кондилома, гемангиома, бородавка) или злокачественное новообразование (меланома, базалиома и т.д.). Определить его характер может лишь врач-онколог, имеющий под рукой необходимое оборудование. В Центре подологии могут провести скрининг и при необходимости удалить новообразование. Если нужно, материалы направят на гистологическое исследование.

