Летящей походкой. Где позаботиться о здоровье стоп в Петербурге
Подология — направление медицины, которое занимается проблемами стоп. Причем в самом широком смысле: от мозолей и вросших ногтей до плоскостопия и артроза. В Петербурге перспективную отрасль развивает специализированный Центр подологии. Здесь собраны все узкие специалисты, которые заботятся о здоровье и красоте ног.
В Центре подологии можно получить консультацию и лечение: дерматолога, миколога, подолога, травматолога-ортопеда, врача мануальной терапии. Среди врачей есть автор печатных научных статей; специалист, проходивший обучение в Германии; методист учебного центра, который сам ведет обучение будущих подологов. В клинике руководствуются принципами доказательной медицины, используя современные технологии в сочетании с традиционными методами.
Для удобства пациентов в медицинском центре можно не только получить услуги по уходу за ногами, но и позаботиться о руках, коже, органах опорно-двигательного аппарата.
Медицинский педикюр
Цель педикюра в салоне красоты — эстетика. Цель медицинского педикюра — лечение и профилактика заболеваний ногтей и кожи.
В Центре подологии применяют современные методы лечения вросшего ногтя. Формы и положение корректируют специальными пластинами или скобами. «Брекеты» для ногтей не причиняют дискомфорта, не вызывают аллергических реакций. Но самое важное — в течение двух дней у пациентов, как правило, уходит болевой синдром.
В запущенных случаях, когда консервативная терапия не дает должного результата, вросшая в кожу часть ногтя удаляется при помощи радиоволнового ножа. При таком хирургическом вмешательстве болевые ощущения минимальны и нет открытой раны. А значит, нет и риска занесения инфекции.
Для лечения грибка и отслоения ногтя врачи клиники используют инновационную фотодинамическую ПАКТ-терапию. Специальный аппарат создает световые волны, которые проникают сквозь толщу ногтевой пластины, уничтожают все виды болезнетворных микроорганизмов, активизируют процесс регенерации клеток.
Лечение травмы ногтя
В Центре подологии проводят лечение острых и хронических травм ногтей.
Цель медицинского педикюра
лечение и профилактика заболеваний ногтей и кожи
Показания:
одномоментные (удар, падение тяжелого предмета, защемление) и хронические (слабое, но длительное воздействие) повреждения.
Как проходит лечение: при осмотре специалист определит тип и степень тяжести травмы, затем выберет оптимальный метод лечения. Все процедуры выполняются почти безболезненно, но возможно использование местной холодовой или инъекционной анестезии. Если нет противопоказаний, подолог может сделать протезирование и придать ногтю эстетичный вид.
Ортопедические стельки
Индивидуальные ортопедические стельки необходимы для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательной системы. В Центре подологии изготавливают стельки Formthotics по новозеландской технологии, которые помогут скорректировать деформацию стопы конкретного человека.
Цель медицинского педикюра
лечение и профилактика заболеваний ногтей и кожи
Показания:
заболевания суставов, плоскостопие, диабетическая стопа, пяточная шпора, беременность, профессиональный спорт.
Медицинский маникюр
Это лечебная и профилактическая аппаратная обработка ногтей: травмированных; тонких, ломких, слоящихся; «уставших» от длительного покрытия гель-лаками и наращивания; видоизменившихся из-за различных системных заболеваний.
Цель медицинского педикюра
использование стерильных инструментов
Преимущества маникюра в клинике:
использование стерильных инструментов; лечение ногтей во время процедуры; получение рекомендаций по домашнему уходу; применение современных косметических средств.
лечение ногтей во время процедуры
получение рекомендаций по домашнему уходу
применение современных косметических средств
При необходимости подолог проведет запечатывание ногтей. В ходе этой процедуры лечебные компоненты (пчелиный воск, шелк, морковное масло, протеины, экстракт зверобоя и D-пантенол) втираются в ногтевую пластину, запечатываются полировщиком и в течение двух недель восстанавливают и укрепляют ее.
Еще одно современное средство — регенерирующие покрытие с кератином. Оно заполняет микроповреждения и спаивает ногтевые чешуйки между собой. Выглядит как тончайшая глянцевая пленка, которая не только укрепляет ногти, но и придает им ухоженный вид.
Удаление кожных новообразований радиоволной
Под разговорным словом «родинка» скрывается доброкачественное (невус, папиллома, кератома, кондилома, гемангиома, бородавка) или злокачественное новообразование (меланома, базалиома и т.д.). Определить его характер может лишь врач-онколог, имеющий под рукой необходимое оборудование. В Центре подологии могут провести скрининг и при необходимости удалить новообразование. Если нужно, материалы направят на гистологическое исследование.
Врачи клиники используют щадящий радиоволновой метод. Его преимущества: быстрота, минимум боли, отсутствие крови и рубцов.
Мануальная терапия
В штате клиники есть мануальный терапевт, использующий методики снятия болевого синдрома и коррекции работы опорно-двигательного аппарата. Базовые специальности врача — лечебное дело, травматология и ортопедия. Специализацию по мануальной терапии доктор получил в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.
Цель медицинского педикюра
лечение и профилактика заболеваний ногтей и кожи
Показания:
боли в суставах, плоскостопие, головные боли, онемение рук и ног, боли в шее и пояснице, межпозвонковые грыжи.
Медицинский массаж
Медицинский массаж рекомендуется в терапии или реабилитации после многих болезней и патологических состояний. Специалисты клиники по итогам консультации определят вид и необходимое количество процедур, проведут их качественно и безболезненно.