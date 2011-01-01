Клиника «Зрение» лечит болезни глаз по современным методикам
лечит болезни глаз по современным методикам
«Зрение»
Клиника
Офтальмологический центр «Зрение» работает в Петербурге с 2011 года. Его основная специализация —заболевания сетчатки, которые нередко связаны с пожилым возрастом. Также клиника оказывает более «молодые» услуги: проводит коррекцию зрения с помощью метода «ночных» ортокератологических линз и лазерных технологий.
Работа центра «Зрение» основана на принципах доказательной медицины. В ней используются методики лечения, отвечающие современным международным стандартам. Высокотехнологичное оснащение постоянно улучшается и обновляется, врачи используют только современное и надежное оборудование.
Офтальмологи и хирурги клиники — профессионалы с обширным опытом и глубокой экспертизой, и они продолжают непрерывно совершенствоваться. Весь персонал минимум раз в год посещает семинары и тренинги, повышая квалификацию.
Главный врач центра Никита Даль
Главный врач центра Никита Даль — микрохирург с более чем 25-летним опытом, эксперт в лечении возрастной макулярной дегенерации, специалист в области проведения операций при заболеваниях сетчатки (витрэктомии). Он автор многих печатных работ и нескольких монографий, проходил стажировку в США и Европе, участвовал в международных и отечественных конференциях.
В центре «Зрение» представлен широкий спектр офтальмологических услуг
Общее обследование глаз, комплексная диагностика.
Лазерная коррекция близорукости, дальнозоркости и астигматизма по современным методикам.
Медикаментозное лечение и помощь при глазных осложнениях сахарного диабета, «влажной» форме возрастной дегенерации сетчатки, осложненной высокой близорукости, гипертонической болезни и других заболеваниях.
Лазерное лечение заболеваний сетчатки и глаукомы.
Хирургическое лечение катаракты, глаукомы, заболеваний стекловидного тела и сетчатки.
Лазерное удаление новообразований в области века.
В число заболеваний сетчатки, с которыми работают врачи центра «Зрение», входят возрастная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия, тромбоз вен сетчатки, осложненная близорукость и многие другие. В клинике нередко выполняется амбулаторное оперативное вмешательство — интравитреальная инъекция ингибиторов ангиогенеза.
Доктора готовы проконсультировать людей с различными заболеваниями органов зрения: глаукомой, катарактой, близорукостью, воспалительными заболеваниями — такими как конъюнктивит, кератит, ячмень, халязион.
Детский врач-офтальмолог принимает маленьких пациентов (с 5 лет) и может провести диагностику зрительной системы — это позволит вовремя выявить косоглазие, аномалии рефракции, врожденную катаракту и другие нарушения и заболевания.
Детский врач-офтальмолог принимает маленьких пациентов (с 5 лет) и может провести диагностику зрительной системы — это позволит вовремя выявить косоглазие, аномалии рефракции, врожденную катаракту и другие нарушения и заболевания.
Оперативное лечение катаракты в клинике «Зрение» начинается с осмотра хирурга. Затем врач с помощью высокоточного прибора подбирает искусственный хрусталик немецкого производства. Сама операция обычно длится около 10 минут и выполняется на современном оборудовании. При этом используется местное обезболивание, наложение швов не требуется.
Оперативное лечение катаракты в клинике «Зрение» начинается с осмотра хирурга. Затем врач с помощью высокоточного прибора подбирает искусственный хрусталик немецкого производства. Сама операция обычно длится около 10 минут и выполняется на современном оборудовании. При этом используется местное обезболивание, наложение швов не требуется.
В центре «Зрение» проводят лазерную коррекцию близорукости, дальнозоркости и астигматизма различными методами, в том числе с помощью инновационной технологии ReLEx SMILE — одной из самых современных разработок немецкой компании Carl Zeiss Meditec. Эту услугу в Санкт-Петербурге предоставляют лишь несколько клиник, и офтальмологический центр «Зрение» — одна из них. Коррекцию с помощью ReLEx SMILE осуществляет рефракционный хирург, у которого есть обязательный сертификат для допуска к работе на фемтосекундном лазере ZeissVisuMax. В клинике применяют и такие технологии, как FemtoLasik, ФРК. Процедуры проходят в специализированной операционной.
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Центр «Зрение» является членом Российской Ассоциации Медицинского Туризма.
Был включен в топ лучших частных офтальмологических клиник по версии журнала «Город 812» в 2019 году.
В 2018 году он вошел в реестр рекомендованных клиник и получил сертификат качества «Клиника года» от BeWinner.
Вошел в топ-10 лучших частных офтальмологических клиник по версии онлайн-изданий «ДокторПитер» и «Фонтанка.ру» в 2021 году.
Врачи и сотрудники администрации центра «Зрение» относятся к пациентам с искренней заботой и доброжелательностью, что повышает уровень обслуживания и создает позитивную атмосферу.
Офтальмологический центр «Зрение» пр. Добролюбова, 20, к.1, метро «Спортивная»