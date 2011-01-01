Клиника «Зрение» лечит болезни глаз по современным методикам

В центре «Зрение» проводят лазерную коррекцию близорукости, дальнозоркости и астигматизма различными методами, в том числе с помощью инновационной технологии ReLEx SMILE — одной из самых современных разработок немецкой компании Carl Zeiss Meditec. Эту услугу в Санкт-Петербурге предоставляют лишь несколько клиник, и офтальмологический центр «Зрение» — одна из них. Коррекцию с помощью ReLEx SMILE осуществляет рефракционный хирург, у которого есть обязательный сертификат для допуска к работе на фемтосекундном лазере ZeissVisuMax. В клинике применяют и такие технологии, как FemtoLasik, ФРК. Процедуры проходят в специализированной операционной.