Как стать родителями здорового ребенка

Одно из приоритетных направлений работы — генетика, поэтому в клинике есть собственная лаборатория для важных исследований, которые еще до зачатия помогут паре произвести на свет здоровых детей. В первую очередь проверяют самих родителей — ведь даже если у мамы и папы все хорошо, есть риск родить ребенка с болезнью, причина которой в неудачном сочетании генов. Для этого применяется тест генетического статуса будущих родителей NextGen 21. Он особенно полезен, если пара не знает о семейном анамнезе по наследственным заболеваниям или, наоборот, слишком хорошо о нем осведомлена.



«Готовый» эмбрион тестируется методом ПГТ-А: так выявляются отклонения в его хромосомном наборе. А уже на стадии беременности можно провести пренатальную диагностику разными методами — отметим, что сейчас уже доступны и неинвазивные, — и проверить, все ли хорошо с малышом.



В лаборатории также проводятся такие процедуры, как кариотипирование (изучение генов родителей) и тест на отцовство.

