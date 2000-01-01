Как стать родителями здорового ребенка

Рождение ребенка — не всегда простая задача в наше время. Иногда для ее решения требуется совместная работа генетиков и репродуктологов. В таком случае можно обратиться в сеть клиник NGC.
В Петербурге ее филиал расположен на Петровском проспекте, практически в центре города. Будущие пациенты могут совершить по нему 3D-тур: полюбоваться прекрасными панорамами Петровского острова, войти в клинику и «пройтись» по ее помещениям.
Одна из самых больших в России донорская база и банк. Криобанком клиники пользуется более 30 клиник России и мира
Единственный на Северо-Западе
Секвенатор, выполняющий преимплантационную диагностику эмбрионов методом NGS-прямого чтения генома эмбриона
12 программ ЭКО
Важным преимуществом клиники является пациентоориентированность, то есть подбор программы под клиническую ситуацию пациента
Исследование NEXTGEN 21
Собственная панель на носительство моногенных заболеваний
Лечение мужского бесплодия
Методики получения сперматозоидов: PESA, MESA, TESA, TESE, Микро-TESE
Генетические анализы
Полный спектр генетических анализов в собственной лаборатории
Приоритетом в работе этого медицинского учреждения является конечный результат: появление на свет здорового малыша. Для этого в NGC используют многие достижения современной науки.
Лечение бесплодия
Репродуктологи клиники опираются в работе на мировой опыт лечения женского и мужского бесплодия и новейшие разработки в пренатальной диагностике и генетике. Проблему бесплодия здесь решают с помощью передовых технологий методами вспомогательных репродуктивных технологий, ЭКО, ИКСИ, ИИ. Опыт высококлассных специалистов помогает пациентам обрести долгожданное счастье — стать родителями.
В работе клиники используются 12 программ ЭКО, которые подбираются индивидуально для каждой пациентки. Мужское бесплодие здесь лечат также по нескольким методикам, выбирая ту, которая лучше всего подойдет в каждом клиническом случае.
Важное направление — генетика
Одно из приоритетных направлений работы — генетика, поэтому в клинике есть собственная лаборатория для важных исследований, которые еще до зачатия помогут паре произвести на свет здоровых детей. В первую очередь проверяют самих родителей — ведь даже если у мамы и папы все хорошо, есть риск родить ребенка с болезнью, причина которой в неудачном сочетании генов. Для этого применяется тест генетического статуса будущих родителей NextGen 21. Он особенно полезен, если пара не знает о семейном анамнезе по наследственным заболеваниям или, наоборот, слишком хорошо о нем осведомлена.
«Готовый» эмбрион тестируется методом ПГТ-А: так выявляются отклонения в его хромосомном наборе. А уже на стадии беременности можно провести пренатальную диагностику разными методами — отметим, что сейчас уже доступны и неинвазивные, — и проверить, все ли хорошо с малышом.
В лаборатории также проводятся такие процедуры, как кариотипирование (изучение генов родителей) и тест на отцовство.
Присмотр за детьми начинается на стадии эмбриона
Эмбриологическая лаборатория NGC оснащена современным и проверенным оборудованием — в том числе системой Ri Witness, которая позволяет минимизировать человеческую ошибку при работе эмбриологов с биоматериалом. За развитием эмбрионов ведется непрерывное наблюдение с помощью системы Time-Lapse.
Еще одним из направлений, которым в клинике уделяется большое внимание, является программа сохранения фертильности у онкологических больных.
Не получается вылечить? Решение есть!
Если у женщины или мужчины есть нерешаемые в современных условиях проблемы, то можно воспользоваться программой ЭКО с донорским материалом. Клиника располагает одним из самых больших криобанков в России: в нем содержится более 1300 замороженных ооцитов, 250 порций спермы, более 100 эмбрионов.
Здесь зарегистрировано более 500 доноров яйцеклеток, более 150 доноров спермы. Подбор материала осуществляется персонифицировано с помощью уникального электронного каталога.
Кто работает вNGC
«NGS — это сплав опыта и задорной молодости. У нас работают доктора, которые много лет назад начинали ЭКО в нашей стране, и врачи нового поколения, поколения Next Generation».
Андрей Кирсанов, медицинский директор клиники, кмн, врач высшей категории, гинеколог, репродуктолог.
Андрей Кирсанов одним из первых врачей в СССР и России в 1989 году начал активно заниматься ЭКО, развивать и внедрять его в широкую клиническую практику. Многие врачи-репродуктологи Петербурга, а также работающие в других городах России и ближнего зарубежья, проходили у него обучение.
Врачи клиники убеждены, что каждый пациент должен знать о тонкостях любой процедуры, которая ему предстоит: что происходит в это время с его организмом, какие могут возникнуть проблемы и как их решить на пути к долгожданному родительству. Поэтому здесь специалисты не только ведут приём, но и проводят вебинары, где подробно рассказывают о той или иной теме, онлайн отвечая на вопросы будущих пациентов.
Как узнать больше
Если визит на сайт заинтересовал, но хочется больше «неформальных» сведений, можно обратиться к социальным сетям.
Также в NGC проводятся дни открытых дверей, где можно не только послушать лекцию о передовых репродуктивных технологиях и посмотреть на эмбриологическую лабораторию, но и получить ответы на все вопросы и даже выиграть подарок: обследование, скидку на программу ЭКО или прием врача.
В клинике работают:
акушеров-гинекологов, репродуктологов
19
врачей УЗД
5
эндокринога
2
уролога
2
врача-генетика
2
врача анестезиолога
3
малышей появилось на свет за время работы клиники:
2298
девочка
1061
мальчиков
1237
Для тех, кто не в Петербурге
Отделения сети есть в Москве, Владивостоке, Уфе и в Петербурге. В ближайшее время откроется филиал во Владикавказе. Для тех, в чьем городе клиники пока нет, предоставляются бесплатные заочные консультации врачей. Если пациент решит приехать в Петербург на обследование или лечение, ему не придется самостоятельно искать квартиру: центр размещения NGC подберет удобный вариант проживания недалеко от клиники.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Материал публикуется специально для клиникиNGC. Лицензия ЛО-78-01-011130 от 23 сентября 2020 года.
Фото: предоставлены клиникой NGC Координатор: Елена Рожнова Редактор/корректор: Елена Виноградова Верстка: Екатерина Елизарова, Алексей Рожнов