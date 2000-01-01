— Обычно пациент начинает хорошо видеть через 3–4 часа. На следующий день мы проводим контрольный осмотр: к этому времени острота зрения может уже достигать порядка 100%. После этого человек чаще всего возвращается к работе за компьютером и повседневным делам.



Острота зрения, достигнутая благодаря проведению «СмартСайт», сохраняется в течение многих лет. Изменения могут произойти, если у человека разовьется возрастная дальнозоркость (пресбиопия). Обычно она возникает после 45 лет.