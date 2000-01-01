Реклама, ООО «ДЦ «Зрение»
* Организатор акции: ООО «ДЦ «Зрение», юридический адрес: 197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит. Т, помещение 1Н, 3Н, офис 210. ИНН: 7814386846, ОГРН: 1077847621830, КПП: 781401001. Сроки проведения акции: с 1.04 по 30.04 2023 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте
или по телефону +7 (812) 325 55 35.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-78-01-008237 от 9 октября 2017 года.
Автор: Мария Семенова
Фото: ООО «ДЦ «Зрение»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Координатор: Елена Рожнова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Дизайн: Соня Осколкина