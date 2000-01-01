Двух миллиметров хватит
Выбирая способ улучшить зрение при близорукости и астигматизме, мы ищем вариант, при котором вмешательство будет бережным, восстановление комфортным, а риск осложнений — низким. Что же современная медицина предлагает людям, которые решили избавиться от очков и линз?
Офтальмохирург рассказал, как работает щадящая лазерная коррекция зрения
Не так давно в Петербурге появился «СмартСайт» — новый способ лазерной коррекции. Первыми его начали применять специалисты клиники «Эксимер». Мы узнали у офтальмохирурга Георгия Парджанадзе, в чем секрет бережного улучшения зрения.
— Георгий Павлович, почему «СмартСайт» считается щадящим вмешательством?
— Что это дает пациенту?
— Во время операции не требуется создавать лоскут на поверхности роговицы и отгибать его, чтобы открыть лазеру доступ к более глубоким слоям ткани. Вместо этого воздействие осуществляется в толще роговицы. Там «выкраивается» корректирующий диск (лентикула), который хирург аккуратно извлекает через крошечный доступ размером до 2 миллиметров.
— Тут очень важно, что поверхность роговицы остается целой и почти не травмируется. «СмартСайт» бережет ткани — это одно из его главных преимуществ. Благодаря органосохраняющему подходу значительно уменьшается риск развития синдрома сухого глаза. Восстановление проходит быстрее и комфортнее для пациента.
— Процедуру применяют при близорукости от -1,5 до -12 диоптрий и при миопическом астигматизме до -6 диоптрий. Чтобы узнать, показано ли такое вмешательство конкретному человеку, мы проводим комплексную диагностики на современном оборудовании нашей клиники.
— Можно ли назвать такой способ достаточно проверенным? Ведь его стали предлагать относительно недавно.
— Кому подойдет «СмартСайт»?
— «СмартСайт» появился в России в конце прошлого года, но за рубежом он применяется уже около четырех лет и успел хорошо зарекомендовать себя в мировой медицине. Процедура проводится с использованием фемтосекундного лазера, который уже давно используют в лазерной коррекции зрения и хирургии катаракты.
У лентикулы, которую мы создаем с помощью лазера SCHWIND Atos, очень гладкая поверхность — это способствует более быстрому восстановлению зрения. А ее форма уменьшает вероятность нежелательных оптических аномалий: двоения, бликов, гало (ореол вокруг источника света) и глэр (ослепление при попадании света в глаза).
Кроме того, в ходе операции автоматически компенсируется циклоторсия — поворот глазного яблока при изменении положения тела. Дело в том, что во время диагностики пациент сидит, а для проведения вмешательства — ложится. Глазное яблоко при этом перемещается на небольшой угол, но при использовании «СмартСайт» правильная зона воздействия определяется автоматически — по рисунку радужки.
— В первую очередь — в том, что лазер SCHWIND Atos позволяет центрироваться по зрительной оси глаза — линии, по которой человек видит лучше всего, — и делать ее центром зоны вмешательства. Если при процедуре ориентироваться, допустим, на центр зрачка, то результаты могут быть неудовлетворительными: например, у людей с астигматизмом ось может проходить через его периферию.
— Каковы главные преимущества «СмартСайт»?
— Обычно пациент начинает хорошо видеть через 3–4 часа. На следующий день мы проводим контрольный осмотр: к этому времени острота зрения может уже достигать порядка 100%. После этого человек чаще всего возвращается к работе за компьютером и повседневным делам.

Острота зрения, достигнутая благодаря проведению «СмартСайт», сохраняется в течение многих лет. Изменения могут произойти, если у человека разовьется возрастная дальнозоркость (пресбиопия). Обычно она возникает после 45 лет.
— Коррекция обычно проводится не более чем за 10–15 минут, при этом воздействие лазера на роговицу длится 15–18 секунд. Во время процедуры с глазом взаимодействует специальный интерфейс с вогнутой поверхностью, который не оказывает излишнего давления. Так процесс становится более комфортным — и физически, и психологически.
— Долго ли придется восстанавливаться после вмешательства?
— Сколько времени занимает процедура?
— Мы давно сотрудничаем с производителем лазерных систем SСHWIND eye-techsolution и регулярно обновляем оснащение нашей клиники. В 2021 году начали использовать эксимерный лазер SCHWIND Amaris, а в декабре прошлого года — фемтосекундный SCHWIND Atos.

Клиника «Эксимер» всегда стремится оказывать пациентам качественные услуги, поэтому мы одними из первых внедряем современные способы лечения. За 25 лет работы врачи «Эксимер» провели более 250 000 операций и помогли десяткам тысяч людей улучшить зрение. Мы делимся опытом с профессиональным сообществом — в том числе на канале в Youtube, где регулярно публикуем полезный контент.
— Как получилось, что «СмартСайт» впервые появился именно в «Эксимер»?
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Автор: Мария Семенова
Фото: ООО «ДЦ «Зрение»
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