Даже если вы не носите очки: офтальмолог объяснил, зачем проверять зрение после 40 лет
Если вам исполнилось 40 лет — самое время записаться на осмотр у офтальмолога, даже если вы никогда не носили очки или контактные линзы. Ведь именно в этом возрасте могут начать развиваться глаукома, дегенерация желтого пятна и заболевания сетчатки, а также катаракта.
Даже если вы не носите очки: офтальмолог объяснил, зачем проверять зрение после 40 лет
Если вам исполнилось 40 лет — самое время записаться на осмотр у офтальмолога, даже если вы никогда не носили очки или контактные линзы. Ведь именно в этом возрасте могут начать развиваться глаукома, дегенерация желтого пятна и заболевания сетчатки, а также катаракта.
Юрий Пирогов, руководитель Центра экспертной офтальмологии «Немецкой семейной клиники», объясняет: если заболевания обнаружить на ранней стадии, то в большинстве случаев четкое зрение и качество жизни можно сохранить на долгие годы. Осмотр доктором в клинике проводится на современном высокоточном диагностическом оборудовании. Одна из предлагаемых услуг — оптическая когерентная томография (ОКТ) глаза с помощью современного томографа. Этот вид диагностики даст информацию об особенностях анатомии и состоянии сетчатки, зрительного нерва, глазного дна.
Пирогов Юрий Иванович
Руководитель Центра экспертной офтальмологии «Немецкой семейной клиники». Офтальмолог-хирург высшей квалификационной категории, к.м.н. Член Санкт-Петербургского научного общества офтальмологов, Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов.
— Давайте разберемся: что такое катаракта и откуда она берется?
— С возрастом, а также из-за воздействия ультрафиолетовых лучей белки хрусталика могут дегенерировать, что приводит к формированию катаракты. Хрусталик глаза затуманивается — это делает зрение нечетким. Различают врожденные, травматические и возрастные катаракты. Все они лечатся хирургически, с помощью имплантации интраокулярной линзы. Показания к операции бывают оптические, медицинские и социальные.
У здорового человека хрусталик прозрачный, а при катаракте он мутнеет, что ухудшает качество жизни.
— Есть противопоказания к операции?
— Противопоказания к хирургическому лечению катаракты бывают глазные и общие. Терапевт не допускает к ней пациента, пока не стабилизируется общее состояние, не будут сняты ограничения по другим заболеваниям — для возрастных пациентов это особенно важно. В нашей клинике широко распространен междисциплинарный подход, когда человека комплексно ведут несколько специалистов для достижения главного результата — здоровья. Это преимущество многопрофильного учреждения.
В «Немецкой клинике» хирургическое вмешательство проводится с помощью современного офтальмологического операционного микроскопа, который обеспечивает максимально возможную точность и минимизирует травматичность. Сама операция обычно занимает не более 15-20 минут. Чаще всего ее проводят под местной анестезией и при легкой седации.
— Сколько времени занимает восстановление после хирургического вмешательства?
— Стандартно послеоперационный период длится 2-3 недели. Именно по его истечении, если не возникло осложнений, состояние пациента считается стабильным.
На фото: Юрий Иванович Пирогов во время операции
— Как протекает этот период?
— Сразу после операции пациент обычно отправляется в палату, пока не пройдут эффекты медикаментозной седации. Как правило, восстановление длится от 15 до 30 минут. Мы рекомендуем приходить на операцию в сопровождении члена семьи или друга, которые позаботятся о пациенте: из-за седативного эффекта и нечеткого зрения не рекомендуется сразу садиться за руль, а также передвигаться самостоятельно.
Далее, в послеоперационном периоде, врач назначит лечение глазными каплями для предотвращения инфицирования, воспаления, болевого синдрома.
— Смогут ли пациенты помыть голову или сходить к парикмахеру, вернувшись домой?
— Этот вопрос задают многие. Если осторожно мыть голову, избегая попадания воды в глаз, — смогут. Но не только об этом стоит беспокоиться! Важно соблюдать режим, прописанный лечащим врачом: беречься от инфекционных заболеваний, избегать переохлаждений, мест скопления людей, защищать прооперированный глаз от механических воздействий (не чесать, не тереть, не надавливать на него). Категорически запрещено посещать сауну, бассейн, баню и купаться в открытых водоемах — до 30 дней. Полный список ограничений пациенту выдаст доктор, включая персональные рекомендации.
— Как быстро восстанавливается зрение?
— После того, как пациент выйдет из операционной, зрачок все еще будет расширен из-за эффекта используемых капель, поэтому зрение будет нечетким в течение нескольких часов после операции. В это время лучше надеть солнцезащитные очки. На следующий день восстановление зрения может быть почти полным. Более того, во время операции возможно исправить прежние дефекты (близорукость, дальнозоркость или астигматизм) с помощью мультифокальных и/или торических интраокулярных линз.
— Какие неприятные ощущения могут возникнуть после операции?
— В первые дни после вмешательства пациенты могут жаловаться на «песок» в глазах, зуд в зоне глазного яблока, блики при ярком свете или ночью, на затуманенное зрение. Все перечисленные симптомы обычно доставляют дискомфорт на протяжении нескольких дней. На фоне лечения, назначенного офтальмологом, эти неприятные ощущения уменьшатся.
— Контролирует ли процесс восстановления врач?
— Во время осмотров, которые проводят после операции, офтальмолог проверит состояние глаз, при необходимости скорректирует схему лечения и ответит на беспокоящие пациента вопросы.
Как уберечь себя от осложнений после замены хрусталика?
Советы доктора Пирогова
Соблюдайте лечение, назначенное доктором
Избегайте грязных запыленных помещений
Не нарушайте режим, о котором говорили выше, — не спешите возобновлять привычный режим жизни
Не трите глаза и веки, даже если вы чувствуете некоторый дискомфорт после вмешательства — например, зуд или сухость
Ограничьте физические и зрительные нагрузки, постепенно увеличивая их до привычных к 30-му дню после операции
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста