Даже если вы не носите очки: офтальмолог объяснил, зачем проверять зрение после 40 лет

Если вам исполнилось 40 лет — самое время записаться на осмотр у офтальмолога, даже если вы никогда не носили очки или контактные линзы. Ведь именно в этом возрасте могут начать развиваться глаукома, дегенерация желтого пятна и заболевания сетчатки, а также катаракта.