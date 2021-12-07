В онкологии это заболевание — особо опасный преступник. Оно является самой распространенной причиной смерти пациентов. Борьба с таким серьезным врагом требует комплексного подхода, современных технологий и препаратов, участия квалифицированных врачей разных специальностей. Вместе с онкологом петербургской клиники «Евроонко» разбираемся, как распознать болезнь и подобрать оптимальное лечение.
Рассказывает врач
Симптомы: скрытый агрессор
На ранней стадии признаками рака легкого могут быть кашель, одышка, боли в грудной клетке, кровь в мокроте (кровохарканье), повышенная утомляемость и снижение аппетита. Встречается так называемый паранеопластический синдром, который проявляется ночной потливостью, повышением температуры, уменьшением аппетита и сильным снижением веса.
К сожалению, рак легкого часто принимают за другие заболевания — пневмонию или обострение бронхита. С трудом поддается диагностике опухоль Панкоста, расположенная в верхней части легкого. Ее обычно путают с остеохондрозом, так как это новообразование повреждает нервное сплетение. В результате возникают неврологические симптомы: онемение руки, мышечная слабость, нарушение чувствительности кожи передней грудной стенки справа или слева. Лечение «не той» болезни очень опасно: оно крадет у пациента время, и к онкологу он попадает уже с запущенной стадией рака.
Диагностика: полное обследование
— Мы начинаем с того, что собираем анамнез. Выясняем, с чего все началось, когда появились первые симптомы. Берем кровь для клинического анализа, выполняем общий осмотр, — рассказывает Анастасия Марьенко, врач-онколог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге.
Анастасия Марьенко,
врач-онколог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге
Затем пациенту назначают все необходимые обследования. Обязательно выполняются бронхоскопия и компьютерная томография трех зон: грудной клетки, брюшной полости и малого таза. Проводится МРТ головного мозга, потому что мелкоклеточный рак часто дает метастазы в этой области. В «Евроонко» необходимая для планирования лечения информация собирается очень оперативно: обычно примерно через сутки после поступления пациента врачи уже знают достаточно о его состоянии.
Исследования могут позволить определить тип рака легкого. В зависимости от расположения он может быть центральным или периферическим. В первом случае поражаются крупные бронхи, во втором — более мелкие. Огромное значение для будущей терапии имеет то, из чего состоит опухоль. На мелкоклеточные новообразования из опухолевых клеток небольшого размера с крупным ядром приходится около 15% случаев рака легкого. Другой распространенный вид — эпидермальный рак из плоских клеток, похожих на чешуйки. Однако в 40% случаев злокачественные опухоли легких — это аденокарциномы, которые образуются из железистых клеток, вырабатывающих слизь.
В «Евроонко» фрагмент опухоли, полученный во время бронхо- или торакоскопии, отправляют не только на гистологическое и иммунохимическое, но и на генетическое исследование. Врачи определяют драйверные мутации, чтобы можно было при необходимости подобрать таргетную терапию.
Лечение: современная медицина
— В клинике «Евроонко» используются три метода: хирургический, лекарственная и радиотерапия. План лечения подбирается индивидуально для каждого пациента в зависимости от распространенности опухолевого процесса, его гистологической формы и мутаций, — говорит Анастасия Марьенко. — Например, при нейроэндокринном раке легкого чаше используется лекарственная терапия, причем количество циклов зависит от эффективности проводимого лечения. Если мы понимаем, что новообразование становится резектабельным, то есть мы можем его удалить и при этом пациент перенесет операцию, то выполняется хирургическое вмешательство. Затем, в зависимости от гистологической формы рака, мы либо проводим лучевую терапию, либо продолжаем лекарственную.
В «Евроонко» в Санкт-Петербурге доступны современные методы лечения на уровне ведущих медицинских центров мира. Здесь применяются оригинальные противоопухолевые препараты с доказанной эффективностью. Специалисты строго следуют последним версиям международных протоколов, рекомендациям Европейского медицинского общества онкологов (ESMO) и других авторитетных профессиональных сообществ.
С каждым пациентом работает целая команда врачей. После первичного приема у онколога его направляют к кардиологу, врачу ультразвуковой диагностики, эндоскописту, анестезилогу-реаниматологу. Затем подключаются торакальный хирург, химиотерапевт и радиотерапевт. Больному обеспечивается персональная курация, то есть непрерывная поддержка в процессе лечения. Врач-онколог находится с ним на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
— Психологическая помощь также играет огромную роль, — подчеркивает Анастасия Марьенко. — Ведь если пациент не настроен на лечение, то усилия врачей и применение современных технологий будут малоэффективны. У нас есть клинические психологи, которые помогают пациентам принять диагноз и настроиться на борьбу с болезнью. Онкологи, разумеется, тоже стараются поддержать. И очень важно участие родственников, их содействие во время лечения.
Риски: очевидная истина
Ни для кого не секрет, что основная причина рака легких — это курение. Вероятность заболевания повышает и контакт с канцерогенными веществами, например, на рабочем месте. В числе факторов риска — наследственная предрасположенность, возраст старше 50 лет, хронические заболевания органов дыхания, вирусные инфекции, в том числе ВИЧ, и рубцовые изменения в легких. Последние могут появиться из-за туберкулеза, а потом переродиться в злокачественную ткань.
— Чтобы защитить себя от рака легкого, необходимо вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и регулярно проходить медицинские осмотры, — советует Анастасия Марьенко. — К сожалению, в России ситуация с программами скрининга довольно сложная. Пациентам с повышенными рисками развития рака рекомендуется проводить компьютерную томографию, но далеко не все могут себе это позволить. Чаще делают флюорографию, неэффективность которой уже давно доказана. Я бы рекомендовала раз в год выполнять рентген грудной клетки в двух проекциях, хотя для пациентов с высоким риском томография все же лучше.
Анастасия Марьенко,
врач-онколог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге
Симптомы, с которыми стоит обратиться к онкологу
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Кашель, зачастую хронический
Боли в грудной клетке
Одышка
Кровохарканье, даже однократное и незначительное
Повышенная потливость, особенно по ночам
Снижение аппетита
Беспричинная потеря веса
Узелки на шее, в подмышках, над ключицами
Симптомы
«Евроонко» — федеральная сеть клиник экспертной онкологии, предоставляющих полный спектр услуг по диагностике и лечению рака в соответствии с современными мировыми стандартами. Врачи следуют актуальным международным протоколам, используют инновационные методики и оригинальные препараты последних поколений. В «Евроонко» на первое место ставят потребности пациента, качество его лечения и комфорт, в том числе психологический. Поэтому более 10 000 человек ежегодно обращаются в клиники сети. Многие приходят по рекомендации тех, кто здесь уже лечился.
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Материал подготовлен специально для клиники «Евроонко».

Лицензия ЛО-78-01-009715 от 19 марта 2019 года

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой клиники «Евроонко»
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