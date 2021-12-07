— В клинике «Евроонко» используются три метода: хирургический, лекарственная и радиотерапия. План лечения подбирается индивидуально для каждого пациента в зависимости от распространенности опухолевого процесса, его гистологической формы и мутаций, — говорит Анастасия Марьенко. — Например, при нейроэндокринном раке легкого чаше используется лекарственная терапия, причем количество циклов зависит от эффективности проводимого лечения. Если мы понимаем, что новообразование становится резектабельным, то есть мы можем его удалить и при этом пациент перенесет операцию, то выполняется хирургическое вмешательство. Затем, в зависимости от гистологической формы рака, мы либо проводим лучевую терапию, либо продолжаем лекарственную.