— Чтобы защитить себя от рака легкого, необходимо вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и регулярно проходить медицинские осмотры, — советует Анастасия Марьенко. — К сожалению, в России ситуация с программами скрининга довольно сложная. Пациентам с повышенными рисками развития рака рекомендуется проводить компьютерную томографию, но далеко не все могут себе это позволить. Чаще делают флюорографию, неэффективность которой уже давно доказана. Я бы рекомендовала раз в год выполнять рентген грудной клетки в двух проекциях, хотя для пациентов с высоким риском томография все же лучше.