Частная многопрофильная клиника «РАМИ» отмечает юбилей
В этом году петербургской клинике «РАМИ» исполняется 25 лет. Для руководителя клиники Галины Резник и ее команды это четверть века непрерывного повышения мастерства и самоотверженного труда во имя здоровья и красоты. Многим «РАМИ» помогла найти «своего доктора». Более того, она стала семейной: к врачам приходят уже дети и внуки первых пациентов.
Галина Резник, руководитель клиники «РАМИ»
Клиника объединила принципы доказательной медицины, инновационные технологии, живую научную мысль и гарантию безопасности для пациента. В ней работают талантливые и блестяще образованные врачи, доктора и кандидаты медицинских наук, доценты ведущих вузов. Они постоянно совершенствуют знания и умения и опираются в том числе на международную практику.
Галина Резник так комментирует юбилейную дату:
«Время — честный свидетель совместных усилий всей моей команды. Мы взяли на себя смелость работать в самых сложных областях медицины и сумели создать уникальный для российской медицины продукт, в основе которого отношение к пациентам как к родным и близким людям».
Работа в клинике ведется более чем по 60 актуальным направлениям: среди них пластическая хирургия, онко-гинекология, бариатрия, маммология, стоматология, высокотехнологичная косметология и другие. Здесь делают более 2 тысяч операций в год.

Пациент может пройти все этапы терапевтической программы — от сдачи анализов до послеоперационной реабилитации — в комфортных условиях. Одна из востребованных услуг — экспресс-диагностика «Терапевтический комплекс» для взрослых. На этот регулярный мониторинг состояния организма можно получить скидку.
Новый проект «РАМИ» — элитарная клиника пластической хирургии и высокотехнологичной косметологии на Крестовском острове. Основа философии Ramiclinic Residence — это квинтэссенция успеха за 25 лет работы клиники «РАМИ», а муза — прима-балерина Мариинского театра Екатерина Кондаурова.
Галина Резник рассказала:
«В природной красоте Екатерины сошлось всё: гармония духа и тела, идеальные пропорции... Для нашего нового проекта ее очарование в сочетании с невероятным талантом являются источником вдохновения, эталоном совершенства, — и добавила: — За 25 лет успешной работы мы привыкли быть первыми не только в отборе уникальных специалистов и уровне обслуживания пациентов, но и в формировании трендов в стремительно развивающейся области эстетической медицины. Поэтому мы начинаем новый проект, аналогов которому я не знаю».
Санкт-Петербург, Кирочная 13
Телефон: +7 812 627-13-13
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Материал подготовлен специально для компании АО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАМИ».

АО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАМИ»
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Фотографии предоставлены пресс-службой «МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА РАМИ»