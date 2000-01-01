Cемейная клиника с особой ДНК

Герой романа Достоевского «Братья Карамазовы» жаловался: «Опять-таки эта их манера отсылать к специалистам: мы, дескать, только распознаем, а вот поезжайте к такому-то специалисту, он уже вылечит. Совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, который ото всех болезней лечил, теперь только одни специалисты...»
Клиника в деталях
Больше века спустя эта проблема сохранилась, а ее решение получило название «междисциплинарный подход». Им руководствуются в ежедневной практике клиники «Поэма Здоровья». Главный принцип ее работы — комплексное обследование и лечение, в одно время и в одном месте.
«Когда нас спрашивают, чем наша клиника отличается от других, мы сравниваем ее с классикой. Классическая пьеса строится на трех единствах: единстве времени, места и действия», — говорит Николай Валерьевич Витенко, главный врач клиники, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, врач функциональной диагностики.
Конечно, дело и в том, что здесь принимают не только терапевты, но и врачи других специальностей: неврологи, кардиологи, эндокринологи и многие другие, работающие совместно. Но есть еще одно условие для междисциплинарного подхода: отказ от максимальной врачебной загрузки. Если у доктора 100-процентная запись, то ему не останется времени на помощь пациентам в острой ситуации, общение с коллегами и необходимый отдых.
И еще одно важно — доверие. В «Поэме Здоровья» работают врачи, соответствующие самым строгим ожиданиям, а руководство стремится дать им ту степень свободы, при которой они могут проявлять таланты и соблюдать необходимые стандарты и регламенты.
И в отношениях пациент-врач доверие крайне необходимо — начиная со сбора анамнеза и заканчивая выполнением предписанного лечения.
«Образ жизни пациентов, кризисы, идущие один за другим, приводят к потере физического и эмоционального ресурса, к настороженности. Я осознаю необходимость создать все условия для поддержания доверительных отношений внутри медицинского центра», — подчеркивает Николай Валерьевич Витенко.
«Поэма Здоровья» — клиника, где наблюдаются целыми семьями. Этому способствуют система скидок на повторные визиты, наличие абонементов, правильно выстроенная работа со страховыми компаниями. Например, женщины наблюдаются у гинекологов, затем приводят партнеров к урологам. А потом педиатры «Поэмы здоровья» помогают их детям.
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Эндоскопия (ФГДС)
«В здоровом теле — здоровый дух», — говорил Ювенал. Но и обратное тоже верно. Поэтому в клинике ведут приём опытные и квалифицированные психологи и психиатры, которые помогают в тревожном и депрессивном состоянии. К ним можно обратиться индивидуально или прийти всей семьёй.
В этом медицинском центре работают на современном оборудовании. В клинико-диагностической лаборатории есть УЗИ-сканер экспертного класса, рентген-аппарат последнего поколения, проводятся такие исследования, как пайпель-биопсия, гистероскопия. Но техника во всех отделениях — это лишь помощь для талантливых специалистов, которых в клинике ценят и умеют поощрять.
Клиника в цифрах
2009
год основания клиники
150 000
человек — база уникальных пациентов
150-200
человек принимают в день
Свыше 25
медицинских специальностей и направлений работы
Большое значение в клинике придают всем специальностям. Но хочется отметить флебологическое отделение. В нем работают врачи с большим опытом работы, которые используют различные методы диагностики для наилучшего определения заболеваний. Наиболее эффективным средством специалисты считают дуплексное сканирование, которое представляет собой сочетание допплерографии и обычного сканирования.
У врачей клиники «Поэма здоровья» в арсенале различные средства и методы лечения варикоза, тромбофлебита и других болезней вен. Возможно и традиционное лечение, и хирургическое вмешательство, если того потребует ситуация. При выявлении патологий врач может назначить углубленное обследование с привлечением врачей других специальностей.
В среднем ежедневно в клинику «Поэма Здоровья» обращается 150-200 человек — и каждый требует максимального внимания. Поэтому здесь одномоментно консультирует 20-25 специалистов.