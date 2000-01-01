Cемейная клиника с особой ДНК

Конечно, дело и в том, что здесь принимают не только терапевты, но и врачи других специальностей: неврологи, кардиологи, эндокринологи и многие другие, работающие совместно. Но есть еще одно условие для междисциплинарного подхода: отказ от максимальной врачебной загрузки. Если у доктора 100-процентная запись, то ему не останется времени на помощь пациентам в острой ситуации, общение с коллегами и необходимый отдых.



И еще одно важно — доверие. В «Поэме Здоровья» работают врачи, соответствующие самым строгим ожиданиям, а руководство стремится дать им ту степень свободы, при которой они могут проявлять таланты и соблюдать необходимые стандарты и регламенты.



И в отношениях пациент-врач доверие крайне необходимо — начиная со сбора анамнеза и заканчивая выполнением предписанного лечения.