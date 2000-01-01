5 действительно важных вопросов о здоровье. Ликбез для мужчин

3. «Хронический простатит» — как избежать этого заболевания?
Мужчины часто относятся к своей простате с особым трепетом. Запущенный гастрит, хронический насморк или фарингит воспринимаются как «дело житейское». Зато диагноз «простатит» вызывает немедленную панику. В реальности же болезни простаты не хуже и не лучше любых других проблем со здоровьем. Тем более — простатит лечится. Не надо его бояться или стыдиться, нужно просто сходить к врачу.
Хронический простатит вызывают бактерии, которые атакуют предстательную железу и окружающие ее ткани. На его долю приходится не более 10% от выявляемых случаев простатита. К сожалению, некоторые урологи «любят» этот диагноз, и зачастую «хронический простатит» на деле оказывается варикозной болезнью вен таза, нейропатией или колитом.
Простатит никогда не возникает беспричинно. И начинать лечение следует с выявления «корня проблемы». Иногда достаточно сменить образ жизни, заняться спортом, скорректировать гормональный фон или снизить массу тела.
Если проблема запущена, для постановки диагноза может потребоваться обследование у проктолога, гастроэнтеролога, невролога, эндокринолога и психотерапевта. Такой подход позволит исключить другие заболевания со схожими симптомами.