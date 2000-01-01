5 действительно важных вопросов о здоровье. Ликбез для мужчин

5. Как часто нужно ходить к урологу и какие обследования проходить?

Если у вас нет жалоб, посещать уролога и проходить стандартное обследование я рекомендую один раз в год. У нас в СМ-Клиника есть специальные скрининги и программы, которые помогут выявить болезнь на ранней стадии и вовремя начать лечение. Если у вас есть постоянный половой партнер, ежегодно сдавайте мазок на инфекции и анализ крови на инфекционную группу. Мужчинам старше 45 лет рекомендую каждый год сдавать кровь на онкомаркеры, контролировать уровень половых гормонов, выполнять УЗИ простаты и мочевого пузыря. Эти обследования можно пройти в любом из филиалов СМ-Клиника за пару часов, уже на следующий день получить результаты и проконсультироваться с урологом.



Поводы для срочного обращения к урологу или вызова скорой помощи: болезненное, учащенное мочеиспускание, задержки мочеиспускания, боль в пояснице, примесь крови в моче, острая боль в мошонке. Главный «рецепт» здесь — не тянуть. Бывают ситуации, когда при своевременном обращении к урологу ситуацию удается спасти без последствий.