5 действительно важных вопросов о здоровье. Ликбез для мужчин

Мужчины относятся к своему организму… сложно. Иногда при минимальных болезненных ощущениях полагают, что все очень плохо, а иногда к явным признакам болезни равнодушны.

На что обращать внимание в этом важном вопросе, отвечает Дмитрий Журавский, ведущий уролог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге.

1. Каждый третий мужчина после 30 испытывает сложности в сексуальной жизни. Это правда? С чем это связано?

На первый взгляд такая статистика кажется преувеличенной. Однако врачи подтверждают: в последние годы молодые мужчины действительно чаще жалуются на проблемы в половой жизни. Скорее всего, в этом виноваты малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание и регулярный стресс.

Распространенная причина сложностей в сексуальной жизни у мужчин — это изменение гормонального фона. Так, при понижении уровня тестостерона половая дисфункция практически неизбежна. Вторая распространенная причина – проблемы с эрекцией. Они связаны с варикозным расширением вен таза и нарушением кровообращения полового члена.

2. Чем опасен гормональный сбой у мужчины? Насколько велика значимость тестостерона для здоровья?

Тестостерон отвечает за выработку и развитие сперматозоидов. Также он способствует формированию вторичных половых признаков у подростков, развитию костной и мышечной тканей. Даже незначительное его понижение чревато «букетом» проблем: нарушением либидо, отсутствием эрекции, ожирением.

Следить за уровнем тестостерона и других половых гормонов нужно при избыточной массе тела и снижении полового влечения. А после 45 лет регулярные проверки показаны всем без исключения мужчинам.

Еще надо обращать внимание на состояние других гормонов. Например, на пролактин, регулирующий образование тестостерона и сперматогенез. И на «женский гормон» эстрадиол — его повышение приводит к блокировке образования тестостерона.

3. «Хронический простатит» — как избежать этого заболевания?

Мужчины часто относятся к своей простате с особым трепетом. Запущенный гастрит, хронический насморк или фарингит воспринимаются как «дело житейское». Зато диагноз «простатит» вызывает немедленную панику. В реальности же болезни простаты не хуже и не лучше любых других проблем со здоровьем. Тем более — простатит лечится. Не надо его бояться или стыдиться, нужно просто сходить к врачу.

Хронический простатит вызывают бактерии, которые атакуют предстательную железу и окружающие ее ткани. На его долю приходится не более 10% от выявляемых случаев простатита. К сожалению, некоторые урологи «любят» этот диагноз, и зачастую «хронический простатит» на деле оказывается варикозной болезнью вен таза, нейропатией или колитом.

Простатит никогда не возникает беспричинно. И начинать лечение следует с выявления «корня проблемы». Иногда достаточно сменить образ жизни, заняться спортом, скорректировать гормональный фон или снизить массу тела.

Если проблема запущена, для постановки диагноза может потребоваться обследование у проктолога, гастроэнтеролога, невролога, эндокринолога и психотерапевта. Такой подход позволит исключить другие заболевания со схожими симптомами.
«Крайне не рекомендую самостоятельно ставить себе диагноз или бежать в аптеку за таблетками, рекламу которых вы когда- то увидели по телевизору», – уверен Дмитрий Журавский, ведущий уролог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге.

4. Аденома простаты — это страшно? Можно ли вылечить аденому?

Аденома простаты (доброкачественная гиперплазия предстательной железы) — одна из самых распространенных проблем среди мужчин старше 45 лет. Она провоцирует разрастание тканей простаты, которое приводит к нарушению мочеиспускания. Помимо того, что мужчина чувствует себя некомфортно, серьезно нарушается работа мочевого пузыря и почек. Если это не лечить, ситуация будет только ухудшаться.
Предупредить развитие болезни помогут регулярные обследования у уролога. Среди них: УЗИ простаты, мочевого пузыря и почек, ПСА (простатспецифический антиген), объем остаточной мочи и урофлоуметрия — определение скорости мочеиспускания.

Аденому можно лечить консервативно (с помощью препаратов) и хирургически. Большинство операций проводится эндоскопическим методом — без проколов и разрезов на теле, через уретру. Это снижает риск осложнений и ускоряет восстановление пациента.
«К счастью, аденома, во-первых, лечится, во-вторых, легко диагностируется», – отмечает Дмитрий Журавский.

5. Как часто нужно ходить к урологу и какие обследования проходить?

Если у вас нет жалоб, посещать уролога и проходить стандартное обследование я рекомендую один раз в год. У нас в СМ-Клиника есть специальные скрининги и программы, которые помогут выявить болезнь на ранней стадии и вовремя начать лечение. Если у вас есть постоянный половой партнер, ежегодно сдавайте мазок на инфекции и анализ крови на инфекционную группу. Мужчинам старше 45 лет рекомендую каждый год сдавать кровь на онкомаркеры, контролировать уровень половых гормонов, выполнять УЗИ простаты и мочевого пузыря. Эти обследования можно пройти в любом из филиалов СМ-Клиника за пару часов, уже на следующий день получить результаты и проконсультироваться с урологом.

Поводы для срочного обращения к урологу или вызова скорой помощи: болезненное, учащенное мочеиспускание, задержки мочеиспускания, боль в пояснице, примесь крови в моче, острая боль в мошонке. Главный «рецепт» здесь — не тянуть. Бывают ситуации, когда при своевременном обращении к урологу ситуацию удается спасти без последствий.
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Материал подготовлен специально для СМ-Клиника

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Материал предоставлен пресс-службой СМ-Клиника в Санкт-Петербурге
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