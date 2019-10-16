2 апреля - круглый стол

Интернет-портал "Фонтанка.ру" и петербургский сайт о здоровье "Доктор Питер" в рамках проекта "ЧЕМ БОЛЕЕТ ПЕТЕРБУРГ" проводят круглый стол на тему: "Как предупредить распространение COVID-19 с помощью телемедицинских технологий?"

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мероприятие проводится заочно.

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

• Кто сегодня готов оказывать телемедицинские услуги, на каких условиях и кому?

• Почему частная медицина в этом случае способна оказаться более востребованной в сравнении с государственной?

• Если просьба Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) будет услышана, готовы ли IT-компании работать с телемедицинскими технологиями в полном объеме? И какие это компании?

• Какие сервисы они готовы предоставить? Может ли человек пользоваться комплексной услугой: диагностика — консультация — назначение лечения и оформление онлайн-рецепта — онлайн-заказ препарата по рецепту — оформление больничного.

• Может ли телемедицина стать способом "разгрузки" медицинских учреждений от наплыва ипохондриков, которые боятся стать жертвами нового коронавируса?

• Как можно измерить соотношение пользы и вреда от применения телемедицинских технологий по принципу "врач-пациент" в условиях карантина?