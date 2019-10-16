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2 апреля - круглый стол "Как предупредить распространение COVID-19 с помощью телемедицинских технологий?"

11:36, 25.03.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Интернет-портал "Фонтанка.ру" и петербургский сайт о здоровье "Доктор Питер" в рамках проекта "ЧЕМ БОЛЕЕТ ПЕТЕРБУРГ" проводят круглый стол на тему: "Как предупредить распространение COVID-19 с помощью телемедицинских технологий?"

2 апреля - круглый стол
Фото: pixabay.com
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мероприятие проводится заочно.
 
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы: 
 
• Кто сегодня готов оказывать телемедицинские услуги, на каких условиях и кому? 
• Почему частная медицина в этом случае способна оказаться более востребованной в сравнении с государственной?
• Если просьба Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) будет услышана, готовы ли IT-компании работать с телемедицинскими технологиями в полном объеме? И какие это компании?
• Какие сервисы они готовы предоставить? Может ли человек пользоваться комплексной услугой: диагностика — консультация — назначение лечения и оформление онлайн-рецепта — онлайн-заказ препарата по рецепту — оформление больничного. 
• Может ли телемедицина стать способом "разгрузки" медицинских учреждений от наплыва ипохондриков, которые боятся стать жертвами нового коронавируса?
• Как можно измерить соотношение пользы и вреда от применения телемедицинских технологий по принципу "врач-пациент" в условиях карантина?
 

По вопросам участия обращаться:

Анна Сосновик
+7(921) 993-97-50
anna.s@fontanka.ru

 

 

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