Жить на «Котлине». Как устроить пожилого человека в пансионат с господдержкой

В Петербурге в реестр поставщиков соцуслуг входит, например, пансионат для пожилых людей «Котлин» в Кронштадте -— с 2021 года. Учреждение находится на берегу песчаного пляжа Финского залива, у него есть прилегающая зеленая территория — 0,6 га. Перед открытием здание площадью 2000 кв. м почти год ремонтировали и адаптировали для проживания маломобильных людей. Теперь пансионат соответствует требованиям пожарной и санитарной безопасности.

Подопечные могут получить здесь медицинскую помощь при таких заболеваниях и расстройствах, как деменция, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет и т. д. Также «Котлин» принимает маломобильных подопечных: например, после перенесенного инсульта или инфаркта, перелома шейки бедра или других травм. В штате работают терапевт, процедурная медсестра, врач ЛФК и массажист. Есть и сиделки, которые помогают пожилым людям в решении гигиенических и бытовых задач. Особый уход — за лежачими больными.

Но только обслуживанием и медициной услуги пансионата не ограничивается. Его команда старается сделать жизнь пожилых максимально полноценной. Например, здесь уже организовывали проведение выборов. Приглашают артистов на праздники и дни рождения. Заведение посещают священнослужители. Подопечные проводят много времени на свежем воздухе.

Узнать больше можно здесь .

Материал подготовлен специально для пансионата «Котлин».

Лицензия на осуществление медицинской деятельности — №ЛО-78-01-011016 от 29.07.2020