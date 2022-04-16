Бакалейные продукты

Первое место в рейтинге продуктов, которые стоит запасать прежде всего, занимает бакалея: крупы, макароны, мука.

У круп, как и у макаронных изделий и муки, длительный срок хранения. При выборе круп (гречка, ячневая, рис, полба, пшено, пшеничная, перловка, булгур), ориентируетесь на герметичность упаковки и цену.

Продукция под брендом магазина обычно дешевле, а в качестве нисколько не уступает.

Макароны лучше брать из твердых сортов пшеницы, потому что в них больше пищевых волокон, их количество некоторые производители пишут на упаковке.

Выбирая муку, стоит отдать предпочтение цельнозерновой, но если такой нет, можно взять несколько небольших упаковок, например, обычную экстра и ржаную и смешивать их, когда будете готовить.

Полезные свойства

Эти продукты богаты углеводами, которые дают нам энергию и силы, растительным белком, клетчаткой и огромным количеством витаминов и микроэлементов (витамины группы В, Е, РР, железо, цинк, калий, магний и тд). Все это даст неоценимую пользу вашему организму.