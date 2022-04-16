Первая реакция многих людей на кризис — попытка закупить побольше еды впрок. Самая идея иметь дома запас пищи неплоха: как бы ни развивались события, продукты не пропадут. Другой вопрос, что едва ли стоит тратить все деньги только на сахар — никто не сможет питаться долго только им одним и сохранить при этом здоровье.
Что лучше закупать для продуктовых запасов? Есть ли у еды с долгим сроком хранения полезные свойства? На эти вопросы отвечает нутрициолог Анастасия Явхута.
Нутрициолог, член ОО «Нутрициологи России»
Бакалейные продукты
Первое место в рейтинге продуктов, которые стоит запасать прежде всего, занимает бакалея: крупы, макароны, мука.
У круп, как и у макаронных изделий и муки, длительный срок хранения. При выборе круп (гречка, ячневая, рис, полба, пшено, пшеничная, перловка, булгур), ориентируетесь на герметичность упаковки и цену.
Продукция под брендом магазина обычно дешевле, а в качестве нисколько не уступает.
Макароны лучше брать из твердых сортов пшеницы, потому что в них больше пищевых волокон, их количество некоторые производители пишут на упаковке.
Выбирая муку, стоит отдать предпочтение цельнозерновой, но если такой нет, можно взять несколько небольших упаковок, например, обычную экстра и ржаную и смешивать их, когда будете готовить.
Полезные свойства
Эти продукты богаты углеводами, которые дают нам энергию и силы, растительным белком, клетчаткой и огромным количеством витаминов и микроэлементов (витамины группы В, Е, РР, железо, цинк, калий, магний и тд). Все это даст неоценимую пользу вашему организму.
Заморозка
На втором месте — замороженные овощи, фрукты и ягоды. Не всегда есть возможность купить эти продукты из-за высокой цены, да и свежие очень быстро портятся. Поэтому идеальное решение — это замороженные полуфабрикаты.
Все овощи, фрукты и ягоды подвергаются шоковой заморозке, поэтому сохраняют большинство своих полезных свойств. Некоторые витамины при разморозке могут раствориться в воде или разрушиться, но не все: потеря будет примерно до 30%. Остальное сохранится, в том числе останутся все микроэлементы, не водорастворимые витамины и клетчатка.
Поэтому польза, безусловно, огромная, да и цена более чем привлекательная.
Некоторые овощи, кстати, после заморозки становятся только полезнее. Однажды ученые решили выяснить, как именно меняется антиоксидантная активность, количество полифенольных соединений, витаминов, что происходит после термической обработки. В рамках исследования они сравнивали брокколи и цветную капусту. Выяснилось, что полезные свойства брокколи не только не исчезают при заморозке: более того, продукт становится еще более полезным. Похожий эффект есть и у чеснока. А вот цветная капуста теряет часть своих свойств.
Полуфабрикаты
Речь не о покупных пельменях и не о фаршированных блинчиках долгого хранения. Понятие «полуфабрикаты» вмещает в себя огромное количество вариаций, от просто нарезанной еды до уже готовых или полугодовых блюд. Самые полезные из них — те, что вы приготовили сами.
Мясные, рыбные, овощные, творожные полуфабрикаты могут храниться довольно долго, польза в них — та, что вы вложили своими руками.
Кстати, при щадящей разморозке комнатной температуры полезные свойства продуктов не теряются.
Как правильно выбирать полуфабрикаты
Во-первых, покупать их стоит только в проверенных местах. Также стоит обратить внимание на целостность упаковки и форму продукта — на нем не должно быть следов повторного замораживания, заветривания или деформаций.
Во-вторых, обязательно изучите этикетку: на ней должны быть указаны название продукта, состав, количество (масса нетто), дата изготовления и срок годности, условия хранения. Кроме того, там же производитель обязан прописать адрес предприятия, рекомендации и ограничения по использованию, показатели пищевой ценности, данные о компонентах, полученных с применением ГМО, если они есть.
Консервы
Следующий пункт — консервы и пресервы: как мясные, так и рыбные и овощные. Это уникальный способ сохранить качественный продукт (если в консерве будет испорченное сырье, банка вздуется и взорвется). Поэтому нужно пользоваться этим способом, главное грамотно.
При выборе консервы или пресервы обращайте внимание на количество растительного масла, смотрите, чтобы в составе оно было ближе к концу списка ингредиентов. Растительное масло повышает калорийность продукции. Идеально брать в рассоле, если есть возможность можно промыть.
Полезные свойства
В такой форме сохраняются все макро- и микроэлементы, в том числе и витамины. Хранить можно долго, но не превышая срок хранения, указанный на упаковке.
Кстати
Какие консервы лучше: в стеклянной банке или в жестяной? Есть миф, будто бы в стекле продукт быстрее окисляется и портится, однако это не так. На самом деле окисление происходит только при участии кислорода — если банка закрыта герметично, такого не происходит. Так что материал тут роли не играет.
Как понять, что консервы уже непригодны для употребления? Для начала можно внимательно осмотреть упаковку. Если она вздулась с двух сторон — есть такие консервы нельзя. Выпуклость с одной стороны, исчезающая при нажатии тоже свидетельствует об испорченном продукте. Еще один тревожный признак — подтеки на банке, они появляются в случае, если герметичность шва была нарушена.
Уже после открытия нужно проверить, нет ли на консервах белого налета, не скис ли продукт, не появились ли темные пятна внутри банки. Если есть один из этих дефектов, то пробовать такие консервы не стоит — слишком рискованно.