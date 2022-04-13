Медицинские маски, к которым многие уже привыкли за 2 года пандемии, могут облегчить течение сезонной аллергии. По словам врача-терапевта «Инвитро-Приволжье» Татьяны Тарадеевой, страдающим поллинозом они пригодятся во время прогулок на свежем воздухе, когда все вокруг цветет. Кстати, как отмечает врач, переболевшие COVID-19 тоже жалуются на симптомы аллергии — случаев обращения к аллергологам пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, стало больше.
Врач-терапевт
Но все же врач советует аллергикам в период цветения поменьше находиться на улице, а также:
каждый день менять одежду, в которой выходили на дома,
не открывать окна в жару и ветреные дни,
использовать влажную ткань в качестве оконного фильтра при проветривании,
использовать увлажнитель воздуха.
Поллиноз — сезонное заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу растений.
Как проявляется поллиноз:
насморк,
чихание,
зуд и покраснение в области слизистой глаз,
заложенность носа,
сухой кашель,
приступы удушья.
Советы по питанию
Даже если у человека нет пищевой аллергии, но при этом есть поллиноз, на время активного цветения стоит пересмотреть свой рацион. Ведь некоторые продукты могут усилить аллергены на пыльцу, а вместе с ними и неприятные ощущения — такое явление называется «аллергическая кросс-реактивность».
Татьяна Тарадеева назвала продукты, от которых лучше отказаться страдающим сезонной аллергией.
При аллергии на пыльцу злаковых не советуют употреблять в пищу каши и злаки, хлеб, колбасы, консервы, мед, пиво, алкоголь, квас, какао, клубнику, цитрусовые, сою, бобовые, орехи, кукурузу, щавель.
При аллергии на пыльцу сорных трав надо временно исключить из рациона мед, семена подсолнечника, горчицу, майонез, дыню, арбуз, кабачки, баклажаны, помидоры, картофель, алкоголь, зелень, специи, цитрусовые, бананы, чеснок, морковь, свеклу, шпинат.
При аллергии на пыльцу деревьев забудьте на время о меде, косточковых плодах, яблоках, грушах, киви, орехах, моркови, зелени, специях, вине и другом алкоголе, березовом соке, картофеле, помидорах, огурцах и луке.
Что еще может помочь
Как ранее рассказывала врач-аллерголог, иммунолог Елена Грек, чаще всего причиной обострения весенней аллергии становится пыльца деревьев. Рекордсменом считается береза (она вызывает более 70% всех сезонных аллергических реакций), за ней идут ольха, дуб и орешник.
Врач дала 6 советов, как облегчить течение сезонной аллергии:
если есть возможность, на время поменяйте место жительства (подальше от аллергенов),
избегайте поездок за город,
после возвращения домой принимайте душ и меняйте одежду,
чаще полощите рот и промывайте нос,
применяйте симптоматическую терапию, назначенную врачом,
осенью пройдите обследование у врача, который подберет аллерген-специфическую иммуннотерапию (при АСИТ-терапии назначают препарат с микродозами аллергена, выявленного у человека).