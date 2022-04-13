Советы по питанию

Даже если у человека нет пищевой аллергии, но при этом есть поллиноз, на время активного цветения стоит пересмотреть свой рацион. Ведь некоторые продукты могут усилить аллергены на пыльцу, а вместе с ними и неприятные ощущения — такое явление называется «аллергическая кросс-реактивность».

Татьяна Тарадеева назвала продукты, от которых лучше отказаться страдающим сезонной аллергией.