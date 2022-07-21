чай вред
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Во всем нужна мера, даже в употреблении такого популярного и полезного напитка, как чай. По словам врача-диетолога Евгения Арзамасцева, если пить очень много чая, особенно крепкого, можно заработать лишние проблемы со здоровьем.

Диетолог предупредил в разговоре с URA.RU о нежелательных последствиях злоупотребления крепким чаем.

Евгений Арзамасцев
Евгений Арзамасцев
правильное питание

врач-диетолог, нутрициолог

Так, избыток танинов (дубильные вещества, действующие как антиоксиданты) и кофеина — веществ, содержащихся в чае, может привести к

  • проблемам с желудком, и в целом с желудочно-кишечным трактом;

  • повышению аппетита. Некоторым после чая хочется еще больше есть — это стоит учитывать людям с избыточной массой тела;

  • бессоннице. Если человек и так плохо спит, то от крепкого чая, тем более на ночь, ему надо отказаться;

  • учащенному сердцебиению, скачкам давления. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией не стоит увлекаться чаепитиями или хотя бы делать напиток некрепким.

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5 причин отказаться от зеленого чая

О том, чем опасен для организма горячий зеленый чай, как его правильно заваривать и в каких количествах его можно пить, ранее рассказывала нутрициолог Ирина Юзуп. По ее словам, зеленый чай

  • Может снижать давление.

  • Не рекомендуется употреблять гипотоникам. Частое употребление зеленого чая вызывает у них слабость.

  • Крепко заваренный зеленый чай не рекомендуется пить при язвенной болезни желудка и 12-типерстной кишки, некоторых формах гастрита.

  • Тем, кто страдает от ревматоидного артрита, также желательно отказаться от зеленого чая.

  • Не следует пить «вчерашний» зеленый чай. В нем увеличивается содержание пуриновых веществ и кофеина.

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3 ошибки при заваривании чая с имбирем

Чай с имбирем обладает множеством полезных свойств. Так, он помогает укреплять иммунитет, снижает резистентность к инсулину, а также полезен в борьбе с лишним весом. Чтобы в процессе приготовления напитка польза не терялась, надо правильно его заваривать. Вот 3 самые частые ошибки:

  1. Срезать кожуру с корня имбиря, в которой содержится много полезных веществ. Врачи рекомендуют просто отрезать кусочек корня, промыть его и при необходимости пройтись по нему щеткой или губкой.

  2. Заваривать водой неправильной температуры. Она не должна быть прохладной (так чай не заварится) или слишком горячей (кипяток уничтожит полезные свойства). Оптимальная температура — когда из воды начнут подниматься струи маленьких пузырьков воздуха.

  3. Долго настаивать напиток. После того, как вы залили имбирь кипятком, достаточно подождать 10-15 минут.

Анастасия Романова