Во всем нужна мера, даже в употреблении такого популярного и полезного напитка, как чай. По словам врача-диетолога Евгения Арзамасцева, если пить очень много чая, особенно крепкого, можно заработать лишние проблемы со здоровьем.
Диетолог
врач-диетолог, нутрициолог
Так, избыток танинов (дубильные вещества, действующие как антиоксиданты) и кофеина — веществ, содержащихся в чае, может привести к
проблемам с желудком, и в целом с желудочно-кишечным трактом;
повышению аппетита. Некоторым после чая хочется еще больше есть — это стоит учитывать людям с избыточной массой тела;
бессоннице. Если человек и так плохо спит, то от крепкого чая, тем более на ночь, ему надо отказаться;
учащенному сердцебиению, скачкам давления. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией не стоит увлекаться чаепитиями или хотя бы делать напиток некрепким.
5 причин отказаться от зеленого чая
О том, чем опасен для организма горячий зеленый чай, как его правильно заваривать и в каких количествах его можно пить, ранее рассказывала нутрициолог Ирина Юзуп. По ее словам, зеленый чай
Может снижать давление.
Не рекомендуется употреблять гипотоникам. Частое употребление зеленого чая вызывает у них слабость.
Крепко заваренный зеленый чай не рекомендуется пить при язвенной болезни желудка и 12-типерстной кишки, некоторых формах гастрита.
Тем, кто страдает от ревматоидного артрита, также желательно отказаться от зеленого чая.
Не следует пить «вчерашний» зеленый чай. В нем увеличивается содержание пуриновых веществ и кофеина.
3 ошибки при заваривании чая с имбирем
Чай с имбирем обладает множеством полезных свойств. Так, он помогает укреплять иммунитет, снижает резистентность к инсулину, а также полезен в борьбе с лишним весом. Чтобы в процессе приготовления напитка польза не терялась, надо правильно его заваривать. Вот 3 самые частые ошибки:
Срезать кожуру с корня имбиря, в которой содержится много полезных веществ. Врачи рекомендуют просто отрезать кусочек корня, промыть его и при необходимости пройтись по нему щеткой или губкой.
Заваривать водой неправильной температуры. Она не должна быть прохладной (так чай не заварится) или слишком горячей (кипяток уничтожит полезные свойства). Оптимальная температура — когда из воды начнут подниматься струи маленьких пузырьков воздуха.
Долго настаивать напиток. После того, как вы залили имбирь кипятком, достаточно подождать 10-15 минут.