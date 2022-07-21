Во всем нужна мера, даже в употреблении такого популярного и полезного напитка, как чай. По словам врача-диетолога Евгения Арзамасцева, если пить очень много чая, особенно крепкого, можно заработать лишние проблемы со здоровьем.

Диетолог предупредил в разговоре с URA.RU о нежелательных последствиях злоупотребления крепким чаем.