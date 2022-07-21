Где обитают энцефалитные клещи

По данным специалистов, за последнюю неделю в городе трое взрослых заболели клещевым вирусным энцефалитом, еще 20 человек (из них семеро детей до 14 лет) — клещевым боррелиозом.

«Доктор Питер» посмотрел статистику городского Роспотребнадзора с начала сезона. Согласно данным сайта ведомства, всего этим летом в Петербурге зарегистрировано 17 случаев клещевого энцефалита. Отмечается, что заболевшие не были привиты от опасной инфекции. Как правило, «привозили» инфицированных клещей из соседней Ленобласти. Эндемичными по клещевому энцефалиту считаются все районы 47-го региона. В этом году энцефалитные клещи поджидали горожан в этих 10:

Всеволожский, Волосовский, Волховский, Гатчинский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Тосненский.

Были также случаи заражения и далеко от дома. Так, 3 заболевших получили укусы в Костромской и Псковской областях, а также в Красноярске.

Кроме того, более 80 петербуржцев в этом году заразились клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

Где в Петербурге можно получить помощь при укусе клеща, читайте ЗДЕСЬ.

Смертельный укус

Накануне стало известно, что в Свердловской области мужчина умер после укуса энцефалитного клеща — это первый случай в регионе в 2022 году.

Сообщалось, что погибший не был привит от клещевого энцефалита. Кроме того, ошибкой было то, что он обратился за медицинской помощью слишком поздно, к тому же, по словам врачей, имел тяжелую сопутствующую патологию.