Убегая на дачу от коронавируса, не забудьте про защиту от клещей

— Если это и профилактика, то только не клещевого энцефалита, а скорее, боррелиоза, заболевания, которое тоже передается с укусом клеща. Потому что антибиотики действуют на бактерии, к которым и относятся боррелии. Но после укуса все равно надо обращаться к врачу. Правильно вы приняли антибиотик или нет, определит только он, а также оценит риск инфицирования вирусом клещевого энцефалита.



Для профилактики заражения этим вирусом следует принимать препарат «Йодантипирин» — он обладает комплексным механизмом действия: противовирусным и иммуностимулирующим, поскольку это индуктор альфа- и бета-интерферонов.



Я бы посоветовал иметь этот препарат с собой, когда отправляешься на природу или проводишь лето в так называемых эндемичных по клещевому энцефалиту регионах. Его следует применять сразу после обнаружения присосавшегося клеща, когда до медицинского учреждения сложно добраться быстро и нет возможности сдать клеща на исследование или сделать анализ крови.

