Убегая на дачу от коронавируса, не забудьте про защиту от клещей
Убегая на дачу от коронавируса, не забудьте про защиту от клещей
Коронавирусная самоизоляция многих «выгонит» на дачи — там легче ее пережить. А в Петербурге и Ленобласти одновременно с началом дачного сезона открывается и сезон клещей. Как пережить его без вреда для здоровья, рассказывает доктор Владимир Худолей.
Владимир Николаевич Худолей
— Владимир Николаевич, с момента обнаружения вируса клещевого энцефалита прошло уже 80 лет, но от него не придумали волшебной таблетки. И мы по-прежнему боимся клещей, которые его переносят. Потому что лечится болезнь очень сложно, а последствия могут быть фатальными. Какие способы предотвращения этого опасного заболевания существуют?
— Их три. Первый и самый надежный — вакцинация. Второй — для тех, кто не сделал прививку, — экстренная профилактика с помощью введения иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита. Третий — обращение в клинику за медицинской помощью, наблюдение и по необходимости лечение.
Клещевой энцефалит — опасное вирусное заболевание, оно может привести к поражению центральной нервной системы, параличу и летальному исходу.
— Наверное, всем уже понятно, что самый надежный, а главное, длительный способ уберечься при укусе клеща — вакцинация. Но в этом году с ней проблемы: в Петербурге трудно найти поликлинику, в которой можно сделать прививку, несмотря на то, что Роспотребнадзор разрешил вакцинацию по эпидпоказаниям.
— Хорошо бы все же найти медицинское учреждение, в котором вакцинация проводится, а такие есть в любом городе. Но сезон активности клещей уже начался и если сделать прививку сейчас, то можно отправляться за город не раньше, чем через полтора месяца. Другое дело, что есть те, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья: страдающие туберкулезом, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и печени, онкологическими заболеваниями и болезнями крови.
— Какие вакцины используются сейчас для профилактики клещевого энцефалита?
— В природе много вирусов клещевого энцефалита, лучше всего изучены три его серотипа — дальневосточный, европейский и сибирский. В России больше всего распространен сибирский. Хотя вакцины, которые используются сегодня, защищают от всех трех подтипов. Это «Клещ-Э-Вак» (Россия) и ФСМЕ-ИММУН (Австрия). Правда, появляется все больше научных работ о том, штаммы клещевого энцефалита мутируют, значит, в будущем, возможно, потребуется исследовать циркулирующие серотипы вируса, и на их основании обновлять вакцины.
В 2019 году число петербуржцев, пострадавших от клещей, превысило 13,5 тысячи человек. Среди них более 2,2 тысячи детей. Клещевыми инфекциями заразились 262 человека, в том числе 45 детей.
— Многие уповают на то, что если не сделал прививку, можно срочно сделать укол иммуноглобулина — «подстелить соломку». Это так?
— Да, в России экстренная профилактика клещевого энцефалита после присасывания клеща в медицинских учреждениях проводится с помощью так называемой пассивной иммунизации гомологичным противоклещевым иммуноглобулином, чаще отечественного производства. Он представляет собой фракцию белка, выделенную из сыворотки или плазмы иммунизированных доноров, которая содержит антитела к вирусу клещевого энцефалита. Введение препарата рекомендуется непривитым детям и взрослым в течение 72 часов после присасывания клеща в дозе 0,1 мл на кг массы тела внутримышечно (максимально — 8,0 мл). Австрийский противоклещевой иммуноглобулин назначается в дозе 0,1 мл на кг массы тела после присасывания клеща в течение 48 часов и в дозе 0,2 мл на кг — в течение 96 часов.
— Но врачи говорят, что иммуноглобулин не панацея, и рекомендуют продолжать наблюдать за самочувствием даже после его введения. Если появляются признаки болезни — надо обращаться к врачу.
— Проблема в том, что вирус клещевого энцефалита распространяется гематогенным и невральным путем. Он в течении 24 часов проникает в центральную нервную систему, куда антитела введенного противоклещевого иммуноглобулина не попадают. Поэтому обозначаются сроки, в течение которых следует вводить иммуноглобулин. Иначе он не только неэффективен, а даже вреден, потому что может оказывать иммуносупрессивное действие и подавлять синтез собственных антител.
Кроме того, инъекции иммуноглобулина противопоказаны аллергикам с непереносимостью белковых препаратов крови. И большой минус этого препарата в том, что он дорогой, поэтому бесплатно инъекции иммуноглобулина делают только детям, но даже они могут получить его далеко не всегда.
— А в российской глубинке, где многие отдыхают летом, его и не бывает — ни для детей, ни для взрослых. Однако считается, что мерой профилактики может стать, например, прием антибиотиков сразу после присасывания клеща, например, «Сумамед», «Ампициллин».
— Если это и профилактика, то только не клещевого энцефалита, а скорее, боррелиоза, заболевания, которое тоже передается с укусом клеща. Потому что антибиотики действуют на бактерии, к которым и относятся боррелии. Но после укуса все равно надо обращаться к врачу. Правильно вы приняли антибиотик или нет, определит только он, а также оценит риск инфицирования вирусом клещевого энцефалита.
Для профилактики заражения этим вирусом следует принимать препарат «Йодантипирин» — он обладает комплексным механизмом действия: противовирусным и иммуностимулирующим, поскольку это индуктор альфа- и бета-интерферонов.
Я бы посоветовал иметь этот препарат с собой, когда отправляешься на природу или проводишь лето в так называемых эндемичных по клещевому энцефалиту регионах. Его следует применять сразу после обнаружения присосавшегося клеща, когда до медицинского учреждения сложно добраться быстро и нет возможности сдать клеща на исследование или сделать анализ крови.
— А можно сразу после укуса принять «Йодантипирин», а затем добраться до города и сделать в клинике инъекцию иммуноглобулина?
— Нет, использовать его одновременно с иммуноглобулином нельзя. Препарат применяют в качестве дополнительной меры профилактики тем, кто выполнил неполный курс (и полный тоже) вакцинации против клещевого энцефалита, потому что даже вакцинация не дает 100-процентной гарантии, что человек не заболеет. Поэтому для дополнительной защиты можно использовать противовирусный препарат «Йодантипирин», с прямым показанием — экстренная профилактика клещевого энцефалита.
Для профилактики и лечения клещевого энцефалита индукторы интерферона применяется уже не одно десятилетие. Накопленный за это время опыт показывает эффективность и безопасность использования этой группы препаратов у людей, подвергшихся нападению клещей.
А используя «Йодантипирин» для профилактики перед посещением мест, эндемичных по клещевому энцефалиту, вы сможете защитить себя заблаговременно, стимулируя иммунитет и продукцию антител.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Материал подготовлен специально для компании ООО «НТМ»
Автор: Валентин Сорокин Фотографии: freepik.com Дизайнер: Екатерина Елизарова