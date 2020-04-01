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Как защититься на работе от коронавируса, ВИЧ и гепатитов
Врачи рискуют здоровьем на рабочем месте не только во время эпидемии коронавируса. С инфекциями они сталкиваются всегда, даже на плановых операциях. Средства индивидуальной защиты (СИЗы), специальные халаты и хирургическое белье для работы в операционной, способные защитить врача и пациента, предлагает современная мединдустрия. Теперь нет проблем с их приобретением, важно только сделать правильный выбор. Как? Рассказывают эксперты компании «ИМЭКС».
Как выбрать «противочумный» костюм для ковидного стационара?
В таких костюмах врачи похожи на инопланетян. Во время пандемии в стационарах, перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19, в приемных отделениях больниц экстренной помощи медикам приходится проводить в этой экипировке все рабочее время. Поэтому так важно, чтобы она не только защищала от заражения коронавирусом, но и была удобной.

Соответствующие европейским стандартам комбинезоны высокой степени защиты производят из специального «дышащего» полиэтилена высокой плотности (это высокопрочный водо- и пыленепроницаемый нетканый материал). Костюм закрывает тело с ног до головы, он стерилен и снабжен всеми необходимыми элементами для защиты: встроенные бахилы, стянутые резинкой манжеты; швы, молния и клапан, ее закрывающий, герметично проклеены специальной самоклеящейся лентой-герметиком. Области отверстий для рук и шеи плотно затягиваются, как и капюшон — когда надеты маска и очки, он тоже затягивается резинкой.
Какой комбинезон нужен медикам вне «красной зоны»?
Более простая версия изолирующего комбинезона производится из такого же материала — полиэтилена высокой плотности. Он тоже «дышащий», но не проклеен и не стерилен. Этот более простой вариант предназначен для медицинского персонала, который не работает в зоне риска, но которому по роду выполняемых работ (в лаборатории, патологоанатомическом отделении) тоже требуется высокий уровень защиты.
Какой респиратор надеть, чтобы легче дышалось?
Один из важнейших элементов защиты от коронавируса, как, впрочем, и от других вирусов, — респиратор. Самый высокий уровень защиты у этого СИЗ обозначается FFP3 — для «красной зоны». Его отличие от более простых аналогов в том, что у него нет клапана. Значит, нет и высокого давления на выдохе и вдохе, а потому сохраняется способность легкого дыхания при высоком уровне защиты.

Кроме того, если через респиратор с клапаном выдыхается нефильтруемый воздух, представляя опасность для окружающих, то бесклапанный оберегает не только его владельца, но и тех, кто находится рядом с ним. Чтобы этот вид защиты плотно прилегал к лицу, предусмотрено несколько завязок или петель, которые фиксируются специальным устройством. Проверить плотность прилегания и удобство при дыхании можно на вдохе и выдохе: воздух не должен выходить через неплотно прилегающие к телу части СИЗ.

После очков и респиратора надевается и плотно утягивается капюшон комбинезона.

Респираторы рассчитаны на эффективную защиту в течение 6 – 8 часов, то есть на рабочую смену в «красной зоне». Они одноразовые: после использования их нужно снять, не прикасаясь к внешней части, и утилизировать.
Что защитит врача от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза?
Во время эпидемии коронавируса никуда не исчезли остальные опасные инфекции — ВИЧ, вирусные гепатиты, туберкулез. Они передаются при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями пациента. Больница должна обеспечивать сотрудникам безопасность при выполнении профессиональных задач — принимать меры, чтобы они не инфицировались. Это особенно важно стационарам экстренной помощи, в которых на операционный стол человек часто попадает необследованным, с неизвестным инфекционным статусом. Чтобы контакт с его биологическими жидкостями в ходе операции не стал причиной заражения врачей и медсестер, нужны абсолютно водонепроницаемые халаты, непромокаемые маски и шапочки, двойные перчатки. Если ими пользоваться, соблюдая меры безопасности, риск возможных проблем снизится практически до нуля.
Какой халат должен надеть хирург?
В так называемое «доковидное время» в структуре профессиональной заболеваемости медиков более 30% занимали гемоконтактные инфекции (получаемые при контакте с кровью пациента). Чаще ВИЧ и гепатитов медики заражаются только туберкулезом. В группе риска по заражению инфекциями, передающимися через кровь, предсказуемо оказываются хирурги.

От производителей медицинской одежды они ждут такой экипировки, которая позволит проводить операцию в течение неопределенного времени, хоть до 15 часов (такие сложные и длительные хирургические вмешательства тоже есть), и не беспокоиться о том, что пропитанная биологическими жидкостями пациента одежда станет источником опасности.

Поэтому для хирургов производят специальные халаты: не только водостойкие, но и не поддающиеся разрушительному воздействию масел, спирта, «агрессивных» лекарственных препаратов.

Производители медицинской одежды предлагают разные варианты с разной степенью защиты: от базовой, предназначенной для малоинвазивных процедур, при которых нет длительного контакта с биологическими жидкостями, до хирургического «обмундирования» с высокой степенью защиты от гемоконтактных инфекций — для бригад, задействованных в длительных сложных вмешательствах.

Новейшие разработки защитных халатов — из различных мягких дышащих материалов с усилением защиты и без него. Это стандарт, принятый в мире для продолжительной работы за операционным столом с максимальным уровнем защиты от инфицирования.

Для патологоанатомов, лаборантов и других медицинских специалистов предлагаются специальные фартуки из таких же надежно защищающих материалов.
Как защитить пациента от инфекции на операционном столе?
В современной хирургии каждый год появляются не только новые медицинские технологии, но и специализированные медизделия: с одной стороны, они способны облегчить работу врачей и медсестер, с другой — снизить риск внутрибольничного инфицирования пациента. Производители выпускают сегодня хирургические наборы, предназначенные для разных операций: от торакальной и кардиохирургии до, например, артроскопии коленного сустава.

Поэтому в операционных, где проводят плановые операции, используются комплекты хирургического белья, созданные для определенных вмешательств. Это, к примеру, простыни для ограждения операционного поля, подклеивающиеся простыни, которые могут потребоваться в ходе операции, простыни для операционных столов, на которых раскладываются инструменты… А также специальная инцизионная (стерильная) пленка, покрывающая операционное поле, по которой во время операции делается разрез, чтобы минимизировать контаминацию раневой поверхности; мешок для сбора жидкостей или инструментов, которые должны быть под рукой (его можно приклеить на любой участок простыни, как карман). Дополнительно могут прилагаться салфетки, фиксаторы для шнуров от техники, использующейся в ходе операции, операционная лента для фиксации каких-то складок.
Хирургическое белье избавит от антибиотиков?
В отличие от хлопчатобумажных текстильных простыней, которыми пользовались еще недавно, специализированное хирургическое белье гарантирует абсорбцию, абсолютную непроницаемость для биологических жидкостей, комфорт и безопасность для пациента и хирурга во время проведения оперативного вмешательства. Такое белье ограничивает область воздействия и защищает от инфекции операционную рану, а значит, помогает избежать развития послеоперационных осложнений и даже сокращает потребность в приеме антибиотиков.
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Компания «ИМЭКС» представляет медицинскую одежду трех производителей: российского («ВИННЕР-МЕД»), китайского (Winner Medical) и европейского (Мёлнлике Хелс Кэа, Швеция). В их числе — СИЗы из Уханя, пользующиеся во всем мире особым спросом. На собственном предприятии «ВИННЕР-МЕД» производит изолирующие комбинезоны, халаты одноразовые и бахилы, которые можно заказать индивидуально.

Контакты: тел. 8 (812) 644-99-09, электронная почта: office@imex-company.ru
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Материал подготовлен специально для компании «ИМЭКС».

Автор: Валентин Сорокин
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Фотографии предоставлены компанией «ИМЭКС»
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