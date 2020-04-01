Какой респиратор надеть, чтобы легче дышалось?

Один из важнейших элементов защиты от коронавируса, как, впрочем, и от других вирусов, — респиратор. Самый высокий уровень защиты у этого СИЗ обозначается FFP3 — для «красной зоны». Его отличие от более простых аналогов в том, что у него нет клапана. Значит, нет и высокого давления на выдохе и вдохе, а потому сохраняется способность легкого дыхания при высоком уровне защиты.



Кроме того, если через респиратор с клапаном выдыхается нефильтруемый воздух, представляя опасность для окружающих, то бесклапанный оберегает не только его владельца, но и тех, кто находится рядом с ним. Чтобы этот вид защиты плотно прилегал к лицу, предусмотрено несколько завязок или петель, которые фиксируются специальным устройством. Проверить плотность прилегания и удобство при дыхании можно на вдохе и выдохе: воздух не должен выходить через неплотно прилегающие к телу части СИЗ.



После очков и респиратора надевается и плотно утягивается капюшон комбинезона.



Респираторы рассчитаны на эффективную защиту в течение 6 – 8 часов, то есть на рабочую смену в «красной зоне». Они одноразовые: после использования их нужно снять, не прикасаясь к внешней части, и утилизировать.

