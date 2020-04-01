Как защитить пациента от инфекции на операционном столе?
В современной хирургии каждый год появляются не только новые медицинские технологии, но и специализированные медизделия: с одной стороны, они способны облегчить работу врачей и медсестер, с другой — снизить риск внутрибольничного инфицирования пациента. Производители выпускают сегодня хирургические наборы, предназначенные для разных операций: от торакальной и кардиохирургии до, например, артроскопии коленного сустава.
Поэтому в операционных, где проводят плановые операции, используются комплекты хирургического белья, созданные для определенных вмешательств. Это, к примеру, простыни для ограждения операционного поля, подклеивающиеся простыни, которые могут потребоваться в ходе операции, простыни для операционных столов, на которых раскладываются инструменты… А также специальная инцизионная (стерильная) пленка, покрывающая операционное поле, по которой во время операции делается разрез, чтобы минимизировать контаминацию раневой поверхности; мешок для сбора жидкостей или инструментов, которые должны быть под рукой (его можно приклеить на любой участок простыни, как карман). Дополнительно могут прилагаться салфетки, фиксаторы для шнуров от техники, использующейся в ходе операции, операционная лента для фиксации каких-то складок.