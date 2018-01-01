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Рейтинг лучших государственных клиник Петербурга
2020
«Если у вас появятся проблемы со здоровьем, в каком медицинском учреждении вы хотели бы лечиться?» На этот вопрос «Доктору Питеру» традиционно ответили врачи Петербурга. Надеемся, что полученные ответы помогают петербуржцам и гостям города выбрать медицинское учреждение, когда им требуется помощь врачей.
На основании их экспертного мнения составлен XI рейтинг лучших государственных клиник Петербурга.
КАК СОСТАВЛЯЕТСЯ РЕЙТИНГ
«Доктор Питер» направляет более сотни анкет специалистам разных медицинских учреждений и страховых медицинских организаций с просьбой назвать клиники, которым доверяют врачи. Анкеты заполняют руководители клиник, заведующие отделениями, лечащие врачи. В некоторых больницах заполнение анкеты становится коллективным творчеством и, как рассказывают респонденты «Доктору Питеру», процесс превращается в дискуссию. В результате уже в одной итоговой анкете мы получаем коллективное мнение специалистов.

Опрос проводится так называемым открытым методом это форма, при которой респондент должен сам назвать клиники, вызывающие у него доверие. В нашей анкете в каждой номинации и подноминации он называет по пять государственных стационарных учреждений, оказывающих медицинскую помощь петербуржцам по конкретному профилю. При этом мы просим расставить их в том порядке, в котором респондент выбирал бы клиники лично: на первое, второе… места. Напоминаем, при подсчете голосов за первое место клиника получает 5 баллов, второе 4, третье 3, четвертое 2, пятое 1 балл. По условиям анкетирования, респондент не может называть клинику, в которой работает. В случае, если это правило не выполняется, баллы за названную клинику в подсчете не учитываются.

При обработке анкет по каждой номинации мы видим длинный список клиник, которые выбирают врачи, а в ходе подсчета баллов, которые им присуждаются, выявляются лидеры. Считается, что чем большее число людей опрашивается, тем меньше получается погрешность опроса. Число заполненных анкет, которые к нам возвращаются, растет ежегодно, в этом году их количество перевалило далеко за сотню. Но лидеры в основном сохраняют свои позиции. А еще мы видим то, что не можем показать в уже составленном рейтинге: как выравниваются позиции разных клиник по каким-то специальностям. То есть, если прежде абсолютное большинство называло 4–5 лидеров в той или иной специализации, то сейчас между №5 в рейтинге и теми, кто не сумел войти в пятерку, разрыв в баллах минимальный. Речь идет о таких номинациях, как кардиохирургия, неврология и нейрохирургия, абдоминальная хирургия, офтальмология, ортопедия. Это говорит о том, что в клиниках растет уровень оказываемой медицинской помощи как за счет оснащения, так и за счет овладения врачами новых технологий лечения. В итоге эффективную высокотехнологичную помощь можно получить не только в специализированных клиниках или федеральных институтах.
ЧТО НОВОГО В РЕЙТИНГЕ -2020

В рейтинге-2020 респонденты оценивали клиники по 18 номинациям: в список добавилась еще одна «Больница экстренной помощи». Пять номинаций разделены на подноминации, чтобы у тех, кто руководствуется выбором клиники на основании нашего рейтинга, появилось больше конкретики. Такое разделение в анкетировании появилось впервые в прошлом году: мы просили называть по три лучших клиники в каждой подноминации. В этом году обнаружилось, что лидеры практически не изменились, а близкое к ним количество баллов набирают и другие медицинские учреждения. Поэтому и в подноминациях решили называть не по три клиники, а по пять.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КЛИНИК
Если в ранжировании клиник мы используем открытую форму опроса, то для качественной оценки, которой пользуются врачи при их выборе, предлагается закрытая форма перечень вариантов ответов, из которых выбирается один или несколько. Они из года в год повторяются:

1. Уровень профессионализма врачей.
2. Возможности для качественного, необходимого и достаточного объема диагностических исследований (наличие необходимого оборудования и уровень профессионализма специалистов-диагностов).
3. Возможность своевременного получения медицинской помощи.
4. Соответствие соотношения цена/качество (в случае необходимости оплачивать все/некоторые виды медицинской помощи).

В основном респонденты выбирают для оценки первые два ответа. В новой номинации «Экстренная помощь» дополнительно отмечают и третий. Поскольку все клиники государственные, и в них можно получить помощь бесплатно как через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), так и рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), то ответ №4 выбирается очень редко.
Десятый рейтинг
лучших клиник Петербурга по версии медицинского сообщества
Петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер» и интернет-газета «Фонтанка.ру»представляют Х рейтинг лучших клиник Петербурга по версии медицинского сообщества.
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ХI рейтинг лучших государственных клиник Петербурга
по версии медицинского сообщества
Диагностика
Инструментальная диагностика

1. НМИЦ им. Алмазова

2. ВМА им. Кирова

3. Мариинская больница

4. Городская больница №40

5. Городская больница №31
Лабораторная диагностика

1. ПСПбГМУ им.Павлова

2. Городская инфекционная больница им. Боткина

3. Городская больница №2

4. ВЦЭРМ им. Никифорова

5. Николаевская больница
Эта номинация появилась впервые в прошлом году. Мы предложили назвать лучшие клиники, где можно получить быстрый и точный результат обследования.

Как всегда при введении новой номинации, в анкете-2019 наши респонденты с осторожностью называли очень ограниченное число медицинских учреждений. В этом году список клиник, в которые они обратились бы для диагностики, расширился очень заметно. Так, что назывались даже узкоспециализированные институты (например, НИИ гематологии и НИИ гриппа), которые как раз из-за «узости» специализации никогда прежде не фигурировали в ответах на наши опросы.

Особенность результатов рейтинга-2020 еще и в том, что наши эксперты будто бы больше узнали о возможностях ведомственных федеральных клиник. Пока не на первых местах, но все-таки намного чаще, чем в предыдущие годы, называются клиника МЧС им. Никифорова и Университетская клиника им. Пирогова.
(с) pixabay.com
Сердечно-сосудистая система
Кардиология

1. НМИЦ им. Алмазова

2. Покровская больница

3. ПСПбГМУ им. Павлова

4. Городская больница №26

5. Городская больница №40
Кардиохирургия

1. НМИЦ им. Алмазова

2. Городская больница №2

3. ВМА им. Кирова

4. НМХЦ им. Пирогова

5. ВЦЭРМ им. Никифорова
В то время как городские больницы набирали обороты, совершенствуя уровень оказания медицинской помощи пациентам с кардиологическими проблемами как терапевтического, так и хирургического профиля, многолетние лидеры тоже не стояли на месте. Поэтому первая тройка лидеров выглядит ровно так же, как и два, и три года назад. Из нее в прошлом году выбыла Покровская больница, но в этом снова вернулась, набрала максимальное количество баллов после НМИЦ им. Алмазова.

Мы увеличили в этом году в подноминациях количество лидерских мест до 5, но и этого кажется мало. Потому что число баллов в кардиологии распределяется по клиникам очень равномерно — называются и оцениваются довольно высоко практически все региональные сосудистые центры.
(с) pixabay.com
Нервная система
Неврология

1. ПСПбГМУ им. Павлова

2. Городская больница №2

3. Городская больница №31

4. Городская больница №40

5. Елизаветинская больница
Нейрохирургия

1. НМИЦ им. Алмазова

2. ВМА им. Кирова

3. Городская больница №2

4. НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

5. Городская больница №26
Говорят, все неврологи Петербурга вышли из Первого меда. Если это на самом деле и не так, то в нашем рейтинге это никак не проявляется. Потому что голосуют наши респонденты неизменно либо за неврологов самого Первого меда, либо за клиники, в которых представлены кафедры университета и работают его выпускники. Только раз за историю составления рейтинга Городская многопрофильная больница №2 обошла альма-матер — в 2018 году, и заняла первое место в номинации «Неврология», когда она еще не была разделена на хирургию и терапию.

В нейрохирургии все не так однозначно: здесь конкурируют школа Военно-медицинской академии и РНХИ им. Поленова. А может, и не конкурируют, а вовсе наоборот. Например, премию правительства РФ в области науки и техники за 2019 год за изобретенную технологию хирургического вмешательства получил петербургский нейрохирург Владислав Черебилло, который оперирует в ВМА им. Кирова, в ПСПбГМУ им. Павлова, в НМИЦ им. Алмазова.

С тех пор как институт им. Поленова присоединили к Центру Алмазова, наши респонденты путаются: кто-то называет Институт Поленова в числе лучших, кто-то Центр Алмазова, а кто-то так и пишет: «Поленова/Алмазова». Мы суммировали баллы, полученные этими клиниками, и в результате Центр Алмазова вышел на первое место.
(с) pixabay.com
Желудочно-кишечный тракт
Гастроэнтерология

1. СЗГМУ им. Мечникова

2. Городская больница №31

3. Городская больница №26

4. Елизаветинская больница

5. Городская больница №2
Абдоминальная хирургия

1. Мариинская больница

2. ВМА им. Кирова

3. Городская больница №40

4. Больница Святого Георгия

5. НИИ скорой помощи им. Джанелидзе
В помощи гастроэнтеролога нуждается едва ли не каждый человек в какой-то период жизни, но найти ее совсем непросто. С тех пор, как научились эффективно лечить язву желудка в амбулаторных условиях, в стационарах гастроэнтерологические отделения стали сокращать.

Теперь считается, что гастриты и гастродуодениты с ГЭРБами надо лечить амбулаторно, а в поликлиниках помощь гастроэнтеролога еще нужно поискать. Поэтому подсказка от наших экспертов по поводу лучших клиник, в которых эффективно работают гастроэнтерологические отделения, очень полезна петербуржцам. Первые две клиники в этой номинации неизменно получают высшие баллы от наших респондентов, но и помощь в других не менее эффективна.

Самая востребованная хирургия — абдоминальная: аппендициты, холециститы и другие заболевания органов брюшной полости — диагнозы, с подозрением на которые скорая помощь чаще, чем с другими, доставляет петербуржцев в клиники. Наши респонденты называют среди лучших те клиники, в которых быстро распознается проблема, а операции проводятся щадящим методом с использованием современного оборудования.
(с) pixabay.com
Мочевая система
Урология

1. Городская больница №2

2. Александровская больница

3. Городская больница №40

4. Клиническая больница №122 им. Соколова

5. Больница святителя Луки
Нефрология

1. ПСПбГМУ им. Павлова

2. Мариинская больница

3. Городская больница №31

4. СЗГМУ им. Мечникова

5. ВМА им. Кирова
В урологии нет больших изменений, разве что недобрал немного баллов до призового места СЗГМУ им. Мечникова и вернулась в число лидеров больница святителя Луки. Остальные лидеры в этой специализации прежние.

В нефрологии понятно, что достичь уровня одноименного института Первого меда непросто. Однако Мариинской больнице удается это сделать, во всяком случае, по числу набранных баллов. Эти две клиники — безусловные лидеры в номинации «Нефрология». Авторитет федеральных клиник — ВМА и СЗГМУ тоже вне сомнений, однако по числу голосов их явно опередила бывшая «Свердловка».
(с) pixabay.com
Экстренная помощь
1. НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

2. Городская больница №26

3. Елизаветинская больница

4. Мариинская больница

5. Александровская больница
Впервые мы попросили наших респондентов назвать лучшие клиники, куда скорая помощь доставляет петербуржцев и гостей города по экстренным показаниям. В анкетах уточнили: «Оценивается стационар, в котором помощь действительно экстренная».

Петербуржцы часто жалуются на то, что и в этих, и в других стационарах как раз со сроками получения медицинской помощи в приемных отделениях есть проблемы, однако наши респонденты считают, что именно в стационарах, получивших наибольшее количество баллов, экстренная помощь действительно быстрая.
(с) pixabay.com
Педиатрия
1. ДГМКЦ ВМТ (ДГБ №1)

2. ДГМКЦ ВМТ им. Раухфуса

3. СПбГПМУ

4. Детская больница Марии Магдалины

5. ДГБ №5 им. Филатова
Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий такое мудреное наименование получили две самые известные детские больницы Петербурга, занявшие первые строчки в своей номинации, ДГБ №1 и ДГБ им. Раухфуса.

Все пять клиник из года в год наши респонденты называют среди лучших. Но это вовсе не значит, что они не называют другие детские больницы: намного чаще, чем в предыдущие годы, стали упоминать ДГБ №22 в Колпине, больницу Святой Ольги, больницу Николая Чудотворца. Более того, детские клиники попадают и в другие номинации.

Так, в специализации «Оториноларингология» часто называли ДГБ №5 и ДГБ Раухфуса, в нефрологии и урологии — ДГБ Марии Магдалины и Педиатрический университет, ДГБ Святой Ольги — в пульмонологии и эндокринологии и так далее. А НИДОИ им. Турнера и вовсе мог бы претендовать на второе место в номинации «опорно-двигательный аппарат» по количеству набранных баллов.
(с) pixabay.com
Опорно-двигательный аппарат
1. НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена

2. ВМА им. Кирова

3. НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

4. Елизаветинская больница

5. Мариинская больница
Если в какой-то специализации в городе есть профильное федеральное учреждение, оно чаще всего и занимает первую строчку рейтинга в своей номинации. Только один раз — в прошлом году НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена уступил первое место Военно-медицинской академии.

Напомним, еще 10 лет назад новыми технологиями по лечению и замене суставов на искусственные конструкции владели только специалисты федеральных клиник. Теперь металлоконструкции с успехом устанавливают доктора городских больниц как в рамках программы ОМС, так и по квотам ВМП. И можно оперироваться без двухгодичного ожидания очереди в федеральном институте.
(с) pixabay.com
Дыхательная система
1. Городская больница №2

2. ПСПбГМУ им. Павлова

3. НИИ фтизиопульмонологии

3. Клиническая больница им. Соколова №122

5. Введенская больница
В прошлом году мы попытались разделить эту номинацию на две составляющие — терапевтическую и хирургическую, но ничего не получилось: наши респонденты называли в обеих одни и те же клиники. Правда, после этого они, похоже, пересмотрели свои оценки и в первых рядах стали называть те медицинские учреждения, где хороши и пульмонология, и торакальная хирургия одновременно. Клиники, в которых сильное только одно из направлений, называли чуть реже: в больнице №122 это торакальная хирургия, во Введенской — пульмонология.
(с) pixabay.com
Эндокринология
1. НМИЦ им. Алмазова

2. ПСПбГМУ им. Павлова

3. ВМА им. Кирова

4. СЗГМУ им. Мечникова

5. Городская больница №2
Только одна городская больница сумела по количеству баллов вклиниться в элитный ряд федеральных клиник, в котором регулярно меняются местами Первый мед и Центр Алмазова. Их и правда сложно недооценить, поскольку наукой и практикой в этой области медицины в федеральных учреждениях занимаются солидные подразделения. Однако и в городских больницах они представлены своими кафедрами, а потому у петербуржцев есть возможность получить качественную эндокринологическую помощь как в федеральных, так и в городских клиниках.
(с) pixabay.com
Оториноларингология
1. НИИ уха, горла, носа и речи

2. ВМА им. Кирова

3. Мариинская больница

4. ПСПбГМУ им. Павлова

5. СЗГМУ им. Мечникова
Расстановка лидеров мало изменилась в сравнении с прошлогодней. И снова лишь одна городская клиника получает самые высокие оценки — Мариинская больница. Кстати, заведующий отделением оториноларингологии Андрей Савин недавно получил звание «Заслуженный врач РФ».

В ряду лучших Военно-медицинская академия поменялась местами с ПСПбГМУ им. Павлова, а Клиническую больницу №122 вытеснил университет им. Мечникова.
(с) pixabay.com
Гинекология
1. НИИ акушерства и гинекологии им. Отта

2. ПСПбГМУ им. Павлова

3. Городская больница №31

4. СЗГМУ им. Мечникова

5. Городская больница №26
Профильный институт и в этой номинации на первом месте. На втором — ПСПбГМУ. Интересно, что именно в таком порядке эти два учреждения стояли в ряду первых и лучших акушерско-гинекологических клиник страны еще в царские времена.

Традиционно в список лучших клиник, в которых оказывается гинекологическая помощь, попадает Городская больница №31, было время, когда она обходила даже вышеназванные вузы. В этом году из пятерки лучших СЗГМУ им. Мечникова и Городская больница №26 вытеснили Городскую больницу №2 и Мариинскую больницу.
(с) pixabay.com
Акушерство
1. НИИ акушерства и гинекологии им. Отта

2. НМИЦ им. Алмазова

3. Родильный дом №18

4. Родильный дом №9

5. Родильный дом №10
НИИ Отта и Центр Алмазова — безусловные лидеры в этой номинации. Но явно выросло доверие врачей и к городским родильным домам: по числу баллов они расположились почти на одном уровне с 18-м роддомом — разница в 1–3 балла получилась у 9-го и 10-го, чуть больше — у 1-го, 6-го и 17-го роддомов. То есть в числе лучших их называли регулярно, только «пятерки» ставили чаще федеральным учреждениям.
(с) pixabay.com
Офтальмология
1. Городская больница №2

2. МНТК «Микрохирургия глаза» им. Федорова

3. ВМА им. Кирова

4. ПСПбГМУ им. Павлова

5. СЗГМУ им. Мечникова
И снова только одна городская клиника вошла в пятерку лучших. И что характерно, это никого не удивляет: первое место Городская больница №2 в этой номинации занимает всегда. Впервые за много лет обошел конкурентов университет им. Мечникова. Надо сказать, что с тех пор, как городские клиники получили возможность выполнять высокотехнологичные операции за счет средств ОМС, в них заметно вырос уровень оказания медицинской помощи. И многие эксперты считают, что нет большой разницы, например, для хирургического лечения катаракты в Мариинской, 40-й больницах или в любом другом медицинском учреждении, в котором есть отделение офтальмологии.
(с) pixabay.com
Онкология
1. НМИЦ онкологии им. Петрова

2. РНЦРХТ им. Гранова

3. Городской онкологический диспансер

4. СПбКНПЦСВМП (онкологический)

5. Городская больница №40
Центру им. Гранова наши респонденты ставили оценки выше, чем в прежние годы. Городской онкологический диспансер, как обычно, называют практически все. Однако сейчас респонденты «дают» ему меньше баллов, поэтому эти специализированные медучреждения поменялись местами.

Традиционно в номинации «Онкология» первые места — именно у специализированных онкологических клиник. Пятую строчку занимают разные медучреждения, в которых онкология — одно из направлений работы. Городская больница №40 попадает в эту номинацию второй раз.
(с) pixabay.com
Психиатрия
1. НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева

2. Городская психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова

3. Городская психиатрическая больница №1 им. Кащенко

4. Городская психиатрическая больница № 7 им. Павлова (Клиника неврозов)

5. Городская психиатрическая больница №6 (с диспансером)
НМИЦ Бехтерева вернул свое законное первое место в номинации «Психиатрия», которое он потерял было по результатам голосования прошлого года. Из списка лидеров выбыла Военно-медицинская академия, ее место заняла Психиатрическая больница №6 на Обводном.
(с) pixabay.com
Медицинская реабилитация
1. Городская больница №40

2. Госпиталь для ветеранов войн

3. Николаевская больница

4. Александровская больница

5. ВЦЭРМ им. Никифорова
Санаторий «Черная речка» мог бы занять одно из мест в пятерке лучших, если бы это позволяли правила составления рейтинга. Его называли не намного реже, чем Госпиталь для ветеранов войн. Из прошлогоднего списка лидеров выбыли практически все «маленькие» больницы (№№38 и 28), осталась только Николаевская, в этой номинации она неизменно набирает много голосов. Ну, а самой лучшей по-прежнему признается больница №40 со своим самым большим и супероснащенным отделением реабилитации.
(с) pixabay.com
Паллиативная помощь/сестринский уход
1. Максимилиановская больница №28

2. Городской гериатрический медико-социальный центр

3. Хоспис №1

4. Хоспис №2

5. Городская больница №14
К сожалению, паллиативная помощь — востребованное направление медицины. Но в момент, когда она требуется, сложно сориентироваться и быстро понять, где можно ее получить. Наши респонденты оценили уровень ее оказания в разных медицинских учреждениях города. Причем называли они и многопрофильные, и федеральные клиники, в которых представлена она слабо. Более того, некоторые упоминали даже Городскую больницу №8, давно закрытую. Напомним, ее правопреемницей отчасти стала Максимилиановская больница №28. Несмотря на то, что первыми паллиативными клиниками в городе были именно хосписы, только два из них оказались в числе лидеров.
(с) pixabay.com
Что такое Рейтинг лучших государственных клиник Петербурга по версии врачебного сообщества

Напомним, проект «Где лечиться в Петербурге» начинался в 2009 году. Уже 11 лет мы ежегодно составляем рейтинг с помощью специалистов, которые могут профессионально оценить уровень оказания медицинской помощи в той или иной больнице. То есть результаты можно назвать экспертными.

Несмотря на то, что врачебное сообщество считается консервативным и сформировавшиеся предпочтения меняет медленно, в нашем рейтинге видно, что это все-таки происходит. Приходят и уходят лидеры, конечно, небыстро. Но в зависимости от развития новых технологий и направлений работы в том или ином медицинском учреждении, они рано или поздно, по мнению коллег, выходят вперед, догоняя, а иногда и перегоняя прежних лидеров в каком-то из направлений.

Свою оценку в этом году клиникам Петербурга давали почти 140 руководителей медицинских учреждений, врачи, чиновники, представители страховых компаний.

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