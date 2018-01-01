«Доктор Питер» направляет более сотни анкет специалистам разных медицинских учреждений и страховых медицинских организаций с просьбой назвать клиники, которым доверяют врачи. Анкеты заполняют руководители клиник, заведующие отделениями, лечащие врачи. В некоторых больницах заполнение анкеты становится коллективным творчеством и, как рассказывают респонденты «Доктору Питеру», процесс превращается в дискуссию. В результате уже в одной итоговой анкете мы получаем коллективное мнение специалистов.



Опрос проводится так называемым открытым методом — это форма, при которой респондент должен сам назвать клиники, вызывающие у него доверие. В нашей анкете в каждой номинации и подноминации он называет по пять государственных стационарных учреждений, оказывающих медицинскую помощь петербуржцам по конкретному профилю. При этом мы просим расставить их в том порядке, в котором респондент выбирал бы клиники лично: на первое, второе… места. Напоминаем, при подсчете голосов за первое место клиника получает 5 баллов, второе — 4, третье — 3, четвертое — 2, пятое — 1 балл. По условиям анкетирования, респондент не может называть клинику, в которой работает. В случае, если это правило не выполняется, баллы за названную клинику в подсчете не учитываются.



При обработке анкет по каждой номинации мы видим длинный список клиник, которые выбирают врачи, а в ходе подсчета баллов, которые им присуждаются, выявляются лидеры. Считается, что чем большее число людей опрашивается, тем меньше получается погрешность опроса. Число заполненных анкет, которые к нам возвращаются, растет ежегодно, в этом году их количество перевалило далеко за сотню. Но лидеры в основном сохраняют свои позиции. А еще мы видим то, что не можем показать в уже составленном рейтинге: как выравниваются позиции разных клиник по каким-то специальностям. То есть, если прежде абсолютное большинство называло 4–5 лидеров в той или иной специализации, то сейчас между №5 в рейтинге и теми, кто не сумел войти в пятерку, разрыв в баллах минимальный. Речь идет о таких номинациях, как кардиохирургия, неврология и нейрохирургия, абдоминальная хирургия, офтальмология, ортопедия. Это говорит о том, что в клиниках растет уровень оказываемой медицинской помощи как за счет оснащения, так и за счет овладения врачами новых технологий лечения. В итоге эффективную высокотехнологичную помощь можно получить не только в специализированных клиниках или федеральных институтах.

