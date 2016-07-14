Docrates, Дократес, рак, рак груди, онкология, опухоль, Финляндия, лечение, геномное профилирование, профилирование, тест, анализ, диагноз, виза

Почему важно проводить геномное профилирование при лечении рака груди?

Почему важно проводить геномное профилирование при лечении рака груди?
Классическая терапия при лечении рака молочной железы помогает далеко не всегда. Просто потому, что препараты, эффективные при одной мутации злокачественных клеток, могут оказаться неэффективными при другой. В результате клетки выживут, продолжат мутировать и дадут метастазы. Комплексное геномное профилирование позволяет точно узнать, какая мутация произошла, и подобрать оптимальное лечение. Особенно это важно на II и III стадиях, когда времени на повторную диагностику просто может не быть.
Геномное профилирование активно применяется в передовых европейских клиниках. Богатый опыт в его использовании есть у врачей Docrates (Дократес),* единственной частной онкологической клиники в Северной Европе, работающей с широким кругом зарубежных пациентов — в том числе и во время пандемии Covid-19.

Что такое геномное профилирование?

Это тест, в ходе которого исследуется биоматериал: фрагмент опухоли, кровь или слюна. Он позволяет узнать, какие именно генетические изменения (мутации) произошли в раковых клетках. Также с его помощью обнаруживают вещества-биомаркеры, указывающие на то, как развивается болезнь в данный момент и какие препараты более эффективны для борьбы с опухолью. Направление на геномное профилирование можно получить на приеме врача-онколога, например, в финской клинике Docrates, которая находится в Хельсинки.

В клинике Docrates используются пять видов генетических тестов.
Это тест, в ходе которого исследуется биоматериал: фрагмент опухоли, кровь или слюна. Он позволяет узнать, какие именно генетические изменения (мутации) произошли в раковых клетках. Также с его помощью обнаруживают вещества-биомаркеры, указывающие на то, как развивается болезнь в данный момент и какие препараты более эффективны для борьбы с опухолью. Направление на геномное профилирование можно получить на приеме врача-онколога, например, в финской клинике Docrates, которая находится в Хельсинки.
Фрагмент злокачественного образования исследуют, чтобы определить его чувствительность к препаратам химиотерапии.
На первом этапе изучают гены и биомаркеры биопсийного материала. Результаты теста могут использоваться при выборе лечения. На втором этапе проводят исследование крови, дающее информацию о метастазах и новых мутациях генов.
Тест позволяет определить риск развития рака молочной железы и его рецидива, помогает исключить малоэффективные для пациентки препараты химиотерапии. При тестировании исследуется фрагмент опухоли.
Во фрагменте опухоли исследуются 324 гена, связанных с раком. Таким образом можно обнаружить даже очень редкие мутации.
Исследуют 70 циркулирующих в крови генов из ДНК опухолей. Эта жидкостная биопсия особенно информативна, если невозможно получить фрагмент биоматериала или необходимо отследить ответ организма на таргетное медикаментозное лечение.
В клинике Docrates используются пять видов генетических тестов.

Какую роль играет геномное профилирование в лечении?

Раковая опухоль состоит из клеток-мутантов, чей геном — наследственная информация, записанная в ДНК, — изменился. Такие клетки перестают умирать в конце собственного жизненного цикла. Вместо этого они продолжают бесконтрольно делиться, а на поздних стадиях болезни проникают в соседние ткани и отдаленные органы.
Docrates, Дократес, рак, рак груди, онкология, опухоль, Финляндия, лечение, геномное профилирование, профилирование, тест, анализ, диагноз, виза
Геномное профилирование позволяет узнать, какая именно мутация произошла в клетках злокачественной опухоли, и подобрать соответствующий ей курс лечения.

В лабораториях Европы и США ученые на протяжении десятилетий создавали базы данных, описывающие и классифицирующие разные мутации раковых клеток, а также подходящую для них таргетную терапию. При проведении профилирования лаборатория получает от клиники собранный материал, находит для него соответствие в библиотеке образцов и описывает терапию и исследования, подходящие для пациента. Если соответствий не найдено, лаборатория присылает лечащему врачу список рекомендуемых препаратов. Весь процесс занимает две-три недели.
— Если начать курс химиотерапии, условно «взяв препараты с полки», есть большой риск того, что они не подействуют или не победят болезнь до конца, — объяснила Виктория Зафатаева, координирующая сестра русскоязычной команды Docrates. — В этом случае все раковые клетки или их часть выживут, продолжат мутировать и начнут быстрее делиться.
Виктория Зафатаева, координирующая сестра русскоязычной команды Docrates
— Если начать курс химиотерапии, условно «взяв препараты с полки», есть большой риск того, что они не подействуют или не победят болезнь до конца, — объяснила Виктория Зафатаева, координирующая сестра русскоязычной команды Docrates. — В этом случае все раковые клетки или их часть выживут, продолжат мутировать и начнут быстрее делиться.
На II и III стадиях рака груди лечение должно опережать развитие болезни, так что времени на повторную диагностику может просто не быть.
— Именно поэтому важно сразу провести комплексное исследование, а не только, например, тест на чувствительность к препаратам, — подчеркнула Виктория Зафатаева. — Он является частью геномного профилирования, но не показывает всю картину. Когда каждый день на счету, лучше не рисковать и сразу пройти полноценную диагностику.

Какие еще генетические тесты актуальны при диагностике рака груди?

Рак молочной железы принято считать наследственным: риск развития заболевания повышается, если ранее его диагностировали у близкой родственницы. В некоторых случаях возникновение опухоли бывает связано с дефектом генов BRCA1 и BRCA2. В норме они препятствуют быстрому неконтролируемому делению клеток, но после мутации перестают правильно выполнять эту функцию.
Docrates, Дократес, рак, рак груди, онкология, опухоль, Финляндия, лечение, геномное профилирование, профилирование, тест, анализ, диагноз, виза
— Если у бабушки, мамы или сестры была обнаружена опухоль молочной железы, то стоит пройти анализ на мутацию генов BRCA 1 и BRCA2, — сообщила Виктория Зафатаева. — Наличие таких генетических изменений можно сравнить с тикающей бомбой. На ранних стадиях рак нелегко обнаружить, но когда он себя проявляет, клиническая картина бывает, как правило, сложной.
При наличии наследственного фактора рекомендуется принять превентивные меры, проведя полное удаление (мастэктомию), а затем реконструкцию молочной железы. Иногда и то, и другое осуществляется в рамках одной операции. Или же, по решению хирурга, реконструкцию проводят после окончания курса лечения.
— Современная пластическая хирургия позволяет делать то, что раньше считалось неосуществимым, — сказал Яри Вииникайнен, хирург, специалист по раку молочной железы. — Поэтому лучше взять ситуацию в свои руки и жить спокойно.
Яри Вииникайнен, хирург, специалист по раку молочной железы
— Современная пластическая хирургия позволяет делать то, что раньше считалось неосуществимым, — сказал Яри Вииникайнен, хирург, специалист по раку молочной железы. — Поэтому лучше взять ситуацию в свои руки и жить спокойно.

Диагностика и лечение рака груди в Финляндии

Согласно исследованиям, Финляндия входит в список передовых стран в области борьбы с онкологическими заболеваниями. Благодаря новейшим технологиям, показатели выживаемости больных раком здесь одни из лучших в мире. Исследование** Concord, опубликованное в научном журнале The Lancet (Великобритания) в январе 2018 года, включило Финляндию в топ-10 стран, где уровень выявления раковых заболеваний, диагностика и лечение рака наиболее эффективны.

Финская частная медицина отличается хорошим соотношением цены и качества и высоким уровнем обслуживания. Для петербуржцев клиника в соседней стране удобна еще и тем, что не придется тратить много времени на дорогу.
Несмотря на пандемию Covid-19 и закрытые границы, клиника Docrates продолжает принимать онкопациентов из России и более того — помогает им подготовить документы, необходимые для пересечения границы.
— В целом на оформление документов, в том числе шенгенской визы, требуется от 3 до 7 дней. Для начала необходимо обратиться в русскоязычную службу бронирования клиники, — рассказала Вероника Кувшинова, начальник международного отдела Docrates. — Мы поможем оформить необходимые документы для пересечения границы на машине или организовать трансфер в Хельсинки.
Вероника Кувшинова, начальник международного отдела Docrates
— В целом на оформление документов, в том числе шенгенской визы, требуется от 3 до 7 дней. Для начала необходимо обратиться в русскоязычную службу бронирования клиники, — рассказала Вероника Кувшинова, начальник международного отдела Docrates. — Мы поможем оформить необходимые документы для пересечения границы на машине или организовать трансфер в Хельсинки.
Узнать больше о Docrates
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Материал подготовлен специально для клиники Docrates.

* Название: Docrates Oy
Регистрационный код: 2050681-8
Подробная информация: на сайте.

** 30 января 2018 года было опубликовано масштабное исследование Concord, основанное на данных более 37,5 млн взрослых (15–99 лет) и детей (0–14 лет), у которых было выявлено 18 наиболее распространенных случаев рака.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены клиникой Docrates
Иконки: flaticon.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

© «ДокторПитер» При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Сетевое издание «ДокторПитер» - информационно-справочное издание
(свидетельство Роскомнадзора ЭЛ №ФС 77- 66334 от 14.07.2016, учредитель - АО "АЖУР-МЕДИА")