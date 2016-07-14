Почему важно проводить геномное профилирование при лечении рака груди?

Материал подготовлен специально для клиники Docrates.
* Название: Docrates Oy
Регистрационный код: 2050681-8
Подробная информация: на сайте
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** 30 января 2018 года было опубликовано масштабное исследование
Concord, основанное на данных более 37,5 млн взрослых (15–99 лет) и детей (0–14 лет), у которых было выявлено 18 наиболее распространенных случаев рака.
Автор: Мария Семенова
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