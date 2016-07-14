Почему важно проводить геномное профилирование при лечении рака груди?

Классическая терапия при лечении рака молочной железы помогает далеко не всегда. Просто потому, что препараты, эффективные при одной мутации злокачественных клеток, могут оказаться неэффективными при другой. В результате клетки выживут, продолжат мутировать и дадут метастазы. Комплексное геномное профилирование позволяет точно узнать, какая мутация произошла, и подобрать оптимальное лечение. Особенно это важно на II и III стадиях, когда времени на повторную диагностику просто может не быть.

