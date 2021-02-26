— Женщины, проходящие программу, нередко опасаются изменений внешности или раннего наступления менопаузы из-за гормональной терапии. Эти страхи не имеют реальных оснований: используемые препараты аналогичны гормонам, которые естественным образом синтезируются в организме. Длительность их назначения невелика, дозировки подбираются индивидуально. При правильном использовании глобальных рисков для здоровья не возникает.



Мужчины чаще всего спрашивают, будет ли рожденный с помощью ЭКО малыш отличаться от детей, зачатых естественным образом. Наука уже давно дала на этот вопрос отрицательный ответ. На ежегодных конференциях РАРЧ, а также Европейской и Американской ассоциаций репродуктивной медицины проводились отдельные сессии, посвященные здоровью детей после ЭКО. Сейчас эта тема потеряла актуальность, потому что стало понятно: младенцы, рожденные в результате правильно проведенной программы, ничем не отличаются от малышей, полученных в результате естественного зачатия.

