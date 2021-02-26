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Что делать, если нужно ЭКО?

Пошаговая инструкция
Экстракорпоральное оплодотворение — один из современных методов борьбы с бесплодием. С помощью специалистов петербургской клиники «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» мы собрали ключевую информацию об ЭКО: его эффективности, основных этапах и важных нюансах.
Что делать, если нужно ЭКО?
Пошаговая инструкция
Экстракорпоральное оплодотворение — один из современных методов борьбы с бесплодием. С помощью специалистов петербургской клиники «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» мы собрали ключевую информацию об ЭКО: его эффективности, основных этапах и важных нюансах.

Шаг 1

Прием у акушера-гинеколога
Женщина обращается к врачу женской консультации по месту жительства или в платную клинику, проходит первичное обследование, сдает анализы. После оценки гормонального фона, проходимости маточных труб, овуляторной функции, а также изучения спермограммы ее партнера доктор решает, нужно ли направить пациентку в специализированную клинику для проведения ЭКО.
Константин Бобров, заведующий отделением ВРТ клиники «Скандинавия АВА-ПЕТЕР, кандидат медицинских наук
— Программа ЭКО — самое эффективное решение проблемы бесплодия. Она более результативна, чем искусственная инсеминация или оперативные методы восстановления фертильности. Однако ЭКО — это не торговля чудесами, а вполне конкретная медицинская технология, имеющая определенную результативность. По данным Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ), средняя частота наступления беременности в рамках программ ЭКО в России — около 37%. *

Шаг 2

Подготовка к ЭКО
До начала программы необходимо скорректировать отклонения в репродуктивной системе: например, нормализовать гормональный фон, избавиться от полипов или гиперплазии эндометрия, по возможности — устранить нарушения, выявленные в спермограмме супруга и т.д. Длительность подготовительного этапа индивидуальна в каждом случае, так как зависит от состояния здоровья партнеров и причины направления в программу. Сам по себе сбор документов и анализов, необходимых для ЭКО, занимает в среднем 2–3 недели. Перечень обязательных анализов определяется приказом Минздрава и размещается на сайтах всех репродуктивных клиник.
Если партнеры планируют проходить ЭКО по полису ОМС, им необходимо направление в специализированную клинику от отборочной комиссии амбулаторного учреждения. Его получение регламентируется приказом МЗ № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению», последняя редакция которого вступила в силу 1 января 2021 года. В ней были введены ограничения по овариальному резерву для женщин, участвующих в ЭКО за счет средств ОМС. В частности, концентрация антимюллеровского гормона (АМГ) у женщин не должна быть менее 1,2 нг/мл, а на УЗИ должно выявляться не менее 5 антральных фолликулов суммарно в обоих яичниках.

Шаг 3

Проведение программы ЭКО
Экстракорпоральное оплодотворение осуществляется только в специализированных медицинских учреждениях, у которых есть лицензия, штат необходимых специалистов и эмбриологическая лаборатория. В зависимости от выбранного протокола программа длится около 3–4 недель, в некоторых случаях — дольше. Она сопровождается приемом гормональных препаратов, поэтому требует от пациентов дисциплины и ответственности. Также ЭКО включает проведение пункции фолликулов — мини-операции, которая осуществляется под внутривенной анестезией.
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Однако госпитализация во время программы не требуется: все мероприятия проводятся амбулаторно. Руководит процессом на этом этапе репродуктолог — акушер-гинеколог, специализирующийся в репродуктивной медицине.
Константин Бобров, заведующий отделением ВРТ клиники «Скандинавия АВА-ПЕТЕР, кандидат медицинских наук
— Женщины, проходящие программу, нередко опасаются изменений внешности или раннего наступления менопаузы из-за гормональной терапии. Эти страхи не имеют реальных оснований: используемые препараты аналогичны гормонам, которые естественным образом синтезируются в организме. Длительность их назначения невелика, дозировки подбираются индивидуально. При правильном использовании глобальных рисков для здоровья не возникает.

Мужчины чаще всего спрашивают, будет ли рожденный с помощью ЭКО малыш отличаться от детей, зачатых естественным образом. Наука уже давно дала на этот вопрос отрицательный ответ. На ежегодных конференциях РАРЧ, а также Европейской и Американской ассоциаций репродуктивной медицины проводились отдельные сессии, посвященные здоровью детей после ЭКО. Сейчас эта тема потеряла актуальность, потому что стало понятно: младенцы, рожденные в результате правильно проведенной программы, ничем не отличаются от малышей, полученных в результате естественного зачатия.
Специалисты считают, что к участию в программах ЭКО целесообразно привлекать психолога. Он поможет нормализовать психологическое состояние и женщины, и ее партнера. Это особенно актуально, если пара уже прошла через несколько неудачных попыток. Работы, представленные на последних конференциях РАРЧ, показывают: снятие эмоционального напряжения делает программы более результативными. В ряде публикаций отмечается, что в циклах с участием психолога частота наступления беременности становится несколько выше.
Уменьшить вероятность того, что беременность не наступит или прервется на ранних сроках, позволяет преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ). Оно значительно снижает риски переноса эмбрионов, имеющих хромосомные аномалии. ПГТ может назначаться женщинам старшего репродуктивного возраста, а также по ряду конкретных показаний.

Где провести ЭКО в Петербурге?

Получить консультацию опытного репродуктолога и пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения можно в одной из старейших специализированных клиник города — «Скандинавия АВА-ПЕТЕР». Сегодня для лечения бесплодия здесь используют особый «подход 360»: клиника ЭКО встроена в структуру многопрофильного стационара, так что полный цикл услуг оказывается в одном медучреждении.

На этапе подготовки к ЭКО легко получить консультацию любого специалиста — например, уролога или эндокринолога — и при наличии соответствующих показаний выполнить гистеро- или лапароскопию в отделении оперативной гинекологии. Если беременность наступит, пациентка может наблюдаться в «Скандинавии» амбулаторно и при желании воспользоваться родильным домом, который также является подразделением клиники.
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Эффективность «подхода 360» была доказана за время работы отделения репродукции «Северная клиника», открытого в феврале 2020 года в рамках многопрофильного стационара у метро «Комендантский проспект». А в феврале 2021 года начало работать отделение «Клиника на Литейном», расположенное в одном здании с многопрофильной «Скандинавией». Оно находится в спокойном квартале, во дворе есть тихий сквер, где можно отдохнуть на свежем воздухе после процедур. Возглавляет отделение ВРТ на Литейном проспекте врач высшей категории, акушер-гинеколог, репродуктолог Тарас Янчук. Под его руководством работает коллектив лучших специалистов, использующих передовые технологии и сохраняющих характерную для «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» высокую результативность программ ЭКО.
7 000
До 7 000 циклов ЭКО ежегодно проводится в клиниках «Скандинавия АВА-ПЕТЕР».
55,2%
В 2019 году частота наступления беременности после переноса в программах ЭКО «Скандинавии АВА-ПЕТЕР» составила 55,2%.
20 000
Более 20 000 детей родилось благодаря программам ЭКО «Скандинавии АВА-ПЕТЕР».
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Материал подготовлен специально для клиники «Скандинавия АВА-ПЕТЕР».

ООО «Ава-Петер», лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-010986 от 22 июля 2020 г.

*По данным medlineplus.gov, читать подробнее.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Скандинавия АВА-ПЕТЕР»
Другие источники фотографий: freepik.com, pixabay.com
Дизайнер: Ольга Голубева

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