Специалисты считают, что к участию в программах ЭКО целесообразно привлекать психолога. Он поможет нормализовать психологическое состояние и женщины, и ее партнера. Это особенно актуально, если пара уже прошла через несколько неудачных попыток. Работы, представленные на последних конференциях РАРЧ, показывают: снятие эмоционального напряжения делает программы более результативными. В ряде публикаций отмечается, что в циклах с участием психолога частота наступления беременности становится несколько выше.