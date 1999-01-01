На подготовку документов и получение визы уходит от 3 до 7 рабочих дней. Процесс запускается сразу после того, как будущий пациент звонит в русскоязычную службу бронирования или оставляет заявку на сайте. У клиники есть особые договоренности с Консульством Финляндии, которые позволяют онкобольным из России получать ускоренные визы без дополнительной платы. Для этого надо предоставить загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, страховку и справку о доходах. Также потребуется документ, подтверждающий, что человек является пациентом Docrates (выдается после обращения в службу бронирования клиники), копия брони в гостинице (можно получить после общения с Docrates), номер автомобиля или копия билетов. Если трансфер осуществляется через партнеров клиники, то информация о транспорте тоже выяснится в ходе переговоров.

