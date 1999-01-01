6 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ФИНЛЯНДИЮ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГРУДИ
Даже во время пандемии

6 причин выбрать Финляндию
для лечения рака груди

Даже во время пандемии
Частная онкологическая клиника Docrates (Дократес)* расположена в центре Хельсинки. Примерно 20% ее пациентов — иностранцы. Сюда приезжают на лечение из более чем 60 стран мира, в том числе из России. И даже глобальная эпидемия не мешает специалистам Docrates оперативно оказывать медицинскую помощь людям с онкологическими заболеваниями различного типа, включая рак груди. Рассказываем, почему стоит обратить внимание на эту финскую клинику, планируя лечение за рубежом.
1. Docrates помогает быстро и просто оформить документы на въезд
На подготовку документов и получение визы уходит от 3 до 7 рабочих дней. Процесс запускается сразу после того, как будущий пациент звонит в русскоязычную службу бронирования или оставляет заявку на сайте. У клиники есть особые договоренности с Консульством Финляндии, которые позволяют онкобольным из России получать ускоренные визы без дополнительной платы. Для этого надо предоставить загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, страховку и справку о доходах. Также потребуется документ, подтверждающий, что человек является пациентом Docrates (выдается после обращения в службу бронирования клиники), копия брони в гостинице (можно получить после общения с Docrates), номер автомобиля или копия билетов. Если трансфер осуществляется через партнеров клиники, то информация о транспорте тоже выяснится в ходе переговоров.
Узнать больше о лечении в Docrates
2. Лечение можно начать, не теряя драгоценного времени
В Финляндии действуют ограничения, связанные с пандемией. Для пересечения границы необходимо предоставить результаты теста на COVID-19, полученные не позже, чем 4 дня назад. Для всех въезжающих в страну действует правило добровольного двухнедельного карантина. Однако при наличии справки с отрицательными результатами его можно избежать и незамедлительно начать борьбу с болезнью.
Квалифицированные и опытные специалисты Docrates делают все для того, чтобы диагностика и выбор лечения занимали минимум времени. Например, при диагнозе «рак груди» пациентку могут прооперировать уже через неделю после первой встречи с врачом. Предварительно она консультируется со своим онкологом и оперирующим хирургом, проходит магнитно-резонансную томографию (МРТ), позволяющую специалистам выбрать оптимальную технику операции.
3. Клиника Docrates использует современные технологии и оборудование
Одной из первых в Финляндии она начала применять радиоактивный изотоп лютеций-PSMA в лечении распространенного рака простаты, генное профилирование, онкомаркеры PSMA-PET, лучевую терапию RapidArc, брахитерапию HDR, а также роботизированную биопсию с использованием аппарата МРТ.
У Docrates есть новые сканер-аппараты ПЭТ-КТ и ОФЭКТ, собственные линейные ускорители, один из которых приобрели в 2019 году, а другой — в 2020-м. Препараты для радиоизотопного лечения и диагностики производятся с помощью циклотрона прямо в стенах клиники. Такое редко встречается в частных медицинских учреждениях даже на мировом уровне, но необходимо в сфере высокотехнологичного лечения, так как период полураспада некоторых препаратов составляет всего несколько часов.
Также в здании клиники находится все оборудование, необходимое для диагностики рака груди. Здесь можно провести маммографию — рентгенологическое исследование молочных желез. Обычно снимки делаются с двух или трех сторон. Они позволяют специалистам обнаружить изменение тканей или новообразования. Затем для получения более точной картины проводится УЗИ, а для окончательной постановки диагноза — биопсия. Если подтверждается рак, специалисты рекомендуют проведение МРТ: она позволяет увидеть очаги, которые ультразвук и рентген могут не заметить.
Яри Вииникайнен
— Наш опыт показывает, что зачастую снимок МРТ выявляет более обширную опухоль с несколькими злокачественными образования. Без него при хирургическом вмешательстве могут быть удалены не все поврежденные клетки, и многие женщины вынуждены проходить повторную операцию. Такого хода событий мы и стараемся избежать, делая упор на качественную диагностику с самого начала, — рассказывает хирург Яри Вииникайнен, специалист по раку молочной железы.
Хирург, специалист по раку молочной железы
Применение МРТ целесообразно и тогда, когда грудь большая или состоит из плотной ткани, а также в случае наследственной предрасположенности к раку молочной железы или при возникновении неприятных ощущений во время предыдущей маммографии. В клинике Docrates для проведения МРТ применяется магнитно-резонансный томограф мощностью 3 Тесла, что повышает точность диагностики.
— Маммография не позволяет увидеть жировые ткани, что делает этот вид диагностики рака молочной железы менее эффективным, — говорит доктор Том Виклунд, главврач клиники Docrates. — В случае с магнитно-резонансной томографией таких сложностей не возникает. Именно с помощью МРТ мы получаем полную картину происходящего и можем начать эффективное лечение незамедлительно.
Матти Кестила
В Docrates обследование проводит опытный радиолог Матти Кестила. Он занимается маммологическими исследованиями в течении нескольких десятков лет и провел более 140 тыс. клинических и 50 тыс. контрольных маммографий, а также свыше 1 тыс. МРТ молочных желез. Пациентки из России могут попасть на обследование по направлению, полученному на родине, или после консультации с онкологом Docrates. В процессе их будет сопровождать русскоговорящая медсестра.
4. Специалисты отдают предпочтение щадящим методам
Хирурги Docrates всегда стараются проводить пациенткам с раком молочной железы органосберегающие операции. В этом случае удаляют лишь пораженный участок, а затем средствами пластической хирургии груди возвращают эстетичный вид. Повторные операции и реконструкции требуются все реже. А при проведении последующей медикаментозной и лучевой терапии врачи Docrates обязательно учитывают самую актуальную научную информацию.
Том Виклунд
— Исследования показывают, что когнитивные проблемы у пациентов с раком молочной железы чаще возникают при комбинации химио- и гормональной терапии. Но риск этого побочного эффекта можно снизить благодаря генному профилированию, — рассказывает Том Виклунд. — Генетический тест позволяет максимально точно подобрать курс лечения и не назначать химиотерапию пациентам, которые вряд ли от нее выиграют.
Главный врач
клиники Docrates
5. Финляндия — одна из передовых стран в области диагностики и лечения рака
Согласно европейскому исследованию Eurocare-5 «Выживаемость пациентов, прошедших лечение рака» (Survival of cancer patients in Europe),** Финляндия занимает первое место по числу выживших пациентов с онкологическими заболеваниями молочных желез, области головы и шеи, третье место — с раком предстательной железы, четвертое место — с раком кишечника. Высокие показатели объясняются квалификацией врачей и использованием передовых технологий, а также осведомленностью самих финнов и отлаженной работой местной медицины.
В частности, в Финляндии действует национальная программа скрининга на рак молочной железы: каждые два года женщины 50–69 лет проходят маммографическое обследование. Специалисты Docrates рекомендую делать это всем женщинам в возрасте от 40 до 74 лет раз в полтора или два года. При генетической предрасположенности, например, наличия отклонения BRCA1 и BRCA2, МРТ советуют начинать уже с 25 лет.

— В случае, когда пациент подозревает у себя повышенный риск заболевания, регулярные обследования стоит начать не позднее, чем за пять лет до возникновения заболевания у ближайшего родственника и в любом случае не позднее сорока лет, — отмечает Том Виклунд.
6. Финская медицина говорит по-русски
Персонал клиники Docrates, к примеру, владеет одиннадцатью языками. Семь сотрудников знают русский и готовы помочь пациентам из России на всех этапах борьбы с болезнью, понятно и без сложных медицинских терминов объяснить различные моменты диагностики и лечения.
Материал подготовлен специально для онкологической клиники Docrates (Дократес)*


* Название: Docrates Oy
Регистрационный код: 2050681-8

Подробная информация: на сайте.

** Научные статьи, представляющие результаты исследования Eurocare-5 «Выживаемость пациентов, прошедших лечение рака, 1999–2007» (Survival of cancer patients in Europe, 1999–2007), были опубликованы в октябре 2015 года в специальном выпуске издания European Journal of Cancer. В исследовании использовались данные о более чем 20 млн случаях онкологических заболеваний у пациентов старше 15 лет, проживающих в 31 стране Европы и диагностированных в 1999–2007 годах. С дополнительной информацией об исследовании можно ознакомиться здесь. Источник данных о пятилетней выживаемости пациентов с диагностированным раком в Финляндии: Cancer survival in Europe, 1999–2007: Doing better, feeling worse?, Sant M., Minicozzi P., Primic-Zakelj M., Otter R., Francisci S., Gatta G., Berrino F., De Angelis R., European Journal of Cancer 2115,51: 2101-2103.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Автор: Мария Семенова
Корректор/Редактор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Ольга Голубева
Фото предоставлены пресс-службой клиники Docrates Oy

© «ДокторПитер» При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Сетевое издание «ДокторПитер» - информационно-справочное издание
(свидетельство Роскомнадзора ЭЛ №ФС 77- 66334 от 14.07.2016, учредитель - АО "АЖУР-МЕДИА")