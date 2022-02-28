Как современные технологии помогают онкобольным во время химиотерапии

Какую роль играет химиотерапия в борьбе с раком сегодня?
Это один из видов лекарственной противоопухолевой терапии. Химиопрепараты способны останавливать рост некоторых новообразований или вызывать необратимое поражение и гибель раковых клеток.
Изначально единственным оружием врачей в борьбе с раком были операции, но они помогали ненадолго. За 70 лет развития фармакотерапия заметно приблизила человечество к победе над злокачественными новообразованиями. Современные препараты значительно более эффективные и щадящие. Появилась возможность исцеления от некоторых опухолей, которые раньше считались неизлечимыми.
Как пациента готовят к химиотерапии?
Это серьезная нагрузка на организм, поэтому сначала врачи должны убедиться, что польза будет перевешивать вред. Прежде чем начинать курс лечения, нужно обследовать пациента, убедиться, что хронические болезни находятся в состоянии ремиссии, исключить острые инфекционные заболевания. Также полезно придерживаться диеты, которую порекомендует врач: люди, которые правильно питаются, переносят химиотерапию легче.
Можно ли снизить риск повреждения сосудов при многочисленных инъекциях?
Действительно, из-за частых инфузий вены повреждаются и истончаются, в них становится сложнее попадать иглой, может развиться флебит (воспаление сосудов) и, наконец, это просто больно. Поэтому людям, которым планируется введение препаратов в течение длительного периода, устанавливают специальную инфузионную порт-систему. Через нее можно делать инъекции, не травмируя лишний раз вены. Также с помощью порта берут кровь на анализы — это частая процедура у онкологических пациентов.
Как устроена порт-система?
Она состоит из катетера, который расположен в вене, и связанного с ним резервуара с мембраной из многослойного силикона. Через нее пациенту вводится препарат. Устанавливают инфузионные порты подкожно во время несложной хирургической операции, которая проводится с обезболиванием под рентгеновским или УЗИ-контролем. Разрез ушивают косметическими швами, которые со временем становятся малозаметными.
Требуют ли порты специального ухода?
После каждой инъекции мембрану промывают раствором гепарина — этот препарат предотвращает образование тромбов, которые могут закупорить катетер. Срок эксплуатации порт-системы составляет от 6 месяцев до 5 лет. Если химиотерапия временно приостановлена, порт можно не удалять, но необходимо профилактически промывать его каждые 4–6 недель. Эту услугу оказывают в клиниках.
Какой тип порт-системы лучше выбрать?
Ее должен рекомендовать лечащий врач. При этом учитываются индивидуальные особенности пациента и его заболевания. Существует более 10 различных видов портов — в в том числе и те, которые не мешают делать впоследствии компьютерную томографию с контрастированием. Подробнее о том, какие бывают порт-системы, можно прочитать
Евгений Варнавский
Онкология
Врач-онколог клиники «Еврооонко»
— Некоторые пациенты опасаются устанавливать инфузионные порты, — признает Евгений Варнавский, врач-онколог клиники «Еврооонко». — Они не понимают, что это удобное подкожное устройство не будет заметно. Думают, что порт их каким-то образом ограничит: они будут «звенеть», проходя через металлодетекторы, не смогут вести активный образ жизни и делать компьютерную и магниторезонансную томографию. Эти опасения необоснованны. Установка порта не усложняет жизнь онкологическим пациентам, а упрощает ее. При правильной эксплуатации система может работать многие годы, за ней несложно ухаживать.
Материал подготовлен специально для клиники «Евроонко».
Лицензия ЛО-78-01-009715 от 19 марта 2019 года
Автор: Дина Фальковская