Как современные технологии помогают онкобольным во время химиотерапии
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Какую роль играет химиотерапия в борьбе с раком сегодня?

Это один из видов лекарственной противоопухолевой терапии. Химиопрепараты способны останавливать рост некоторых новообразований или вызывать необратимое поражение и гибель раковых клеток.

Изначально единственным оружием врачей в борьбе с раком были операции, но они помогали ненадолго. За 70 лет развития фармакотерапия заметно приблизила человечество к победе над злокачественными новообразованиями. Современные препараты значительно более эффективные и щадящие. Появилась возможность исцеления от некоторых опухолей, которые раньше считались неизлечимыми.

Как пациента готовят к химиотерапии?

Это серьезная нагрузка на организм, поэтому сначала врачи должны убедиться, что польза будет перевешивать вред. Прежде чем начинать курс лечения, нужно обследовать пациента, убедиться, что хронические болезни находятся в состоянии ремиссии, исключить острые инфекционные заболевания. Также полезно придерживаться диеты, которую порекомендует врач: люди, которые правильно питаются, переносят химиотерапию легче.

Как современные технологии помогают онкобольным во время химиотерапии
Фото
stock.adobe.com

Можно ли снизить риск повреждения сосудов при многочисленных инъекциях?

Действительно, из-за частых инфузий вены повреждаются и истончаются, в них становится сложнее попадать иглой, может развиться флебит (воспаление сосудов) и, наконец, это просто больно. Поэтому людям, которым планируется введение препаратов в течение длительного периода, устанавливают специальную инфузионную порт-систему. Через нее можно делать инъекции, не травмируя лишний раз вены. Также с помощью порта берут кровь на анализы — это частая процедура у онкологических пациентов.

Как устроена порт-система?

 Она состоит из катетера, который расположен в вене, и связанного с ним резервуара с мембраной из многослойного силикона. Через нее пациенту вводится препарат. Устанавливают инфузионные порты подкожно во время несложной хирургической операции, которая проводится с обезболиванием под рентгеновским или УЗИ-контролем. Разрез ушивают косметическими швами, которые со временем становятся малозаметными.

Как современные технологии помогают онкобольным во время химиотерапии
Фото
stock.adobe.com

Требуют ли порты специального ухода?

После каждой инъекции мембрану промывают раствором гепарина — этот препарат предотвращает образование тромбов, которые могут закупорить катетер. Срок эксплуатации порт-системы составляет от 6 месяцев до 5 лет. Если химиотерапия временно приостановлена, порт можно не удалять, но необходимо профилактически промывать его каждые 4–6 недель. Эту услугу оказывают в клиниках.

Какой тип порт-системы лучше выбрать?

 Ее должен рекомендовать лечащий врач. При этом учитываются индивидуальные особенности пациента и его заболевания. Существует более 10 различных видов портов — в в том числе и те, которые не мешают делать впоследствии компьютерную томографию с контрастированием. Подробнее о том, какие бывают порт-системы, можно прочитать здесь.

Евгений Варнавский

Евгений Варнавский

Онкология

Врач-онколог клиники «Еврооонко»

— Некоторые пациенты опасаются устанавливать инфузионные порты, — признает Евгений Варнавский, врач-онколог клиники «Еврооонко». — Они не понимают, что это удобное подкожное устройство не будет заметно. Думают, что порт их каким-то образом ограничит: они будут «звенеть», проходя через металлодетекторы, не смогут вести активный образ жизни и делать компьютерную и магниторезонансную томографию. Эти опасения необоснованны. Установка порта не усложняет жизнь онкологическим пациентам, а упрощает ее. При правильной эксплуатации система может работать многие годы, за ней несложно ухаживать.

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«Евроонко» — федеральная сеть клиник экспертной онкологии, предоставляющих полный спектр услуг по диагностике и лечению рака в соответствии с современными мировыми стандартами. Врачи следуют актуальным международным протоколам, используют инновационные методики и оригинальные препараты последнего поколения. В «Евроонко» на первое место ставят потребности пациента, качество его лечения и комфорт, в том числе психологический. Поэтому более 10 000 человек ежегодно обращаются в клиники сети. Многие приходят по рекомендации тех, кто здесь уже лечился.

Материал подготовлен специально для клиники «Евроонко».

Лицензия ЛО-78-01-009715 от 19 марта 2019 года

Автор: Дина Фальковская

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