Эндорфины и здоровье: как укрепить иммунитет

Два вида иммунитета

Начнем сразу с хорошего: укрепить наш иммунитет можно. Но чтобы это сделать, нужно разобраться: от чего именно зависит способность организма сопротивляться болезнетворным влияниям?

Иммунитет делится на врожденный (неспецифический) и приобретенный.

Врожденный — это способность человека защищаться от инфекций, которая передается генетически и начинает работать прямо с рождения. При любом проникновении чужеродных микроорганизмов неспецифический иммунитет реагирует и дает отпор, независимо от их типа и названия. Именно он первым сигнализирует об опасности и вступает в сражение за здоровье.

Приобретенный формируется после вакцинации или болезни. Получив информацию о конкретных вирусах или бактериях, организм начинает бороться с ними, вырабатывает антитела и запоминает их характеристики и эффективные способы борьбы. Когда эти же «враги» проникают внутрь в следующий раз, используются антитела, которые нейтрализуют действие именно этого возбудителя болезни. Так, например, действует прививка от краснухи или гепатита В. Вакцинированный человек, столкнувшись с инфекцией, с большой долей вероятности не заболеет: у него есть иммунитет к этому недугу.

Мы уже упомянули, что ответы иммунной системы наше тело сохраняет: в некоторых случаях пожизненно. В других — всего на несколько лет или даже месяцев, затем эта информация «стирается» и организм хуже справляется с атакой болезнетворных агентов. А еще бывает, что вирус мутирует: тогда оборона тоже становится не такой эффективной — так, например, происходит в случае с гриппом.