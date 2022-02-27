Эндорфины и здоровье: как укрепить иммунитет

Два вида иммунитета
Начнем сразу с хорошего: укрепить наш иммунитет можно. Но чтобы это сделать, нужно разобраться: от чего именно зависит способность организма сопротивляться болезнетворным влияниям?
Иммунитет делится на врожденный (неспецифический) и приобретенный.
Врожденный — это способность человека защищаться от инфекций, которая передается генетически и начинает работать прямо с рождения. При любом проникновении чужеродных микроорганизмов неспецифический иммунитет реагирует и дает отпор, независимо от их типа и названия. Именно он первым сигнализирует об опасности и вступает в сражение за здоровье.
Приобретенный формируется после вакцинации или болезни. Получив информацию о конкретных вирусах или бактериях, организм начинает бороться с ними, вырабатывает антитела и запоминает их характеристики и эффективные способы борьбы. Когда эти же «враги» проникают внутрь в следующий раз, используются антитела, которые нейтрализуют действие именно этого возбудителя болезни. Так, например, действует прививка от краснухи или гепатита В. Вакцинированный человек, столкнувшись с инфекцией, с большой долей вероятности не заболеет: у него есть иммунитет к этому недугу.
Мы уже упомянули, что ответы иммунной системы наше тело сохраняет: в некоторых случаях пожизненно. В других — всего на несколько лет или даже месяцев, затем эта информация «стирается» и организм хуже справляется с атакой болезнетворных агентов. А еще бывает, что вирус мутирует: тогда оборона тоже становится не такой эффективной — так, например, происходит в случае с гриппом.
Зачем нужны эндорфины
Врожденный иммунитет зависит от целого ряда факторов: например, он тесно связан с гормональной системой организма и с эндорфинами.
«Выделяясь, бета-эндорфин и энкефалины соединяются с определенными рецепторами клеток иммунной системы, что активирует их и, как следствие, повышает сопротивляемость инфекциям», — объясняет главный врач Центра транскраниальной электростимуляции Сергей Трусов.
Эти вещества часто называют «гормонами радости», считая, что они вызывают в организме своеобразный всплеск удовольствия и приятных ощущений. Но это не совсем так. Эндорфины не являются причиной ощущения счастья, а вырабатываются уже после проявления радости или же после стресса. Действуя как сигнал, они запускают целую цепочку реакций в организме, в числе которых обезболивание, нормализация кровяного давления и повышение иммунитета. По сути, эндорфин — это один из самых мощных сигналов как к восполнению сил, потраченных на достижения счастливых событий, так и к старту защитных реакций при стрессе или болезни.
За что еще отвечают эндорфины? Они ускоряют заживление поврежденных тканей, оказывают противовоспалительный и противоаллергический эффект, увеличивают приток крови к органам и тканям, помогая им восстанавливаться в случае повреждения, и приносят еще много пользы.
Именно этим объясняется тот факт, что влюбленные реже болеют, а у победителей раны заживают быстрее — просто у них много эндорфинов!
Эти вещества появляются также во время физической нагрузки, именно поэтому она благотворно действует на иммунитет. Особенно полезны пешая ходьба, бег и плавание.
Тренировка в домашних условиях
С возрастом организм, к сожалению, вырабатывает меньше эндорфинов. Это происходит и потому, что сигналов к их выработке приходит меньше от наших органов чувств, и потому, что сами клетки эндорфинной системы становятся менее чувствительными, так как некоторые рецепторы деградируют. Чтобы этого избежать, нужно постоянно прилагать недюжинные усилия: например, заставить себя заниматься физкультурой, закаливанием, изменить пищевые привычки, а, может быть, и весь образ жизни.
Александр Малыгин
разработчик медицинской техники
кандидат технических наук, лауреат двух правительственных премий в области науки и техники, директор Центра транскраниальной электростимуляции
«Эндорфинную систему нужно тренировать, чтобы она продолжала активно работать».
Более 30 лет назад ученые обнаружили интересное явление: если определенным образом воздействовать на человека слабыми электроимпульсами, можно активировать выработку эндорфинов. Тогда на базе этого открытия был разработан способ его реализации — ТЭС-терапия.
«Чувствительность защитных центров организма возрастает, они начинают вырабатывать больше нужных веществ и делают это быстрее, — пояснил Александр Малыгин. — Соответственно, организм эффективнее борется с проникшими внутрь вирусами и бактериями, а также восстанавливается после нагрузок. Происходит это практически сразу, и с каждой процедурой эффект возрастает и длится до 6 месяцев после курса из 10-12 процедур».
Примечательно, что передозировки эндорфинов в организме не происходит. Невостребованные молекулы этих веществ в течение нескольких десятков минут распадаются на аминокислоты, которые организм использует повторно.
ТЭС-терапию стали внимательно изучать в ведущих учреждениях практически сразу после ее изобретения. Она легла в основу более 150 диссертаций. В настоящее время утверждены десятки рекомендаций по применению этого метода в различных областях. Например, Комитет по здравоохранению Ленобласти еще в 2004–2010 годах выпустил клинические рекомендации по применению транскраниальной электростимуляции в медучреждениях области.
Теперь эта процедура доступна во многих клиниках Петербурга, Ленинградской области и практически всех регионов России. Профессиональные аппараты называются
Впрочем, тренировать эндорфинную систему можно и в домашних условиях. Для этого разработано устройство ДОКТОР ТЭС-03, которое можно использовать самостоятельно. Компактный и легкий, весом всего 100 граммов, специальный аппарат работает от батареек и не занимает много места. Его удобно хранить дома или брать в дорогу, чтобы не прерывать курс лечения.
Проводить ТЭС-терапию дома несложно. После изучения инструкции надо подключить идущие в комплекте электроды, а затем разместить их на свободных от волос участках кожи на лбу и за ушами, закрепив эластичным оголовьем. Длительность процедуры составляет примерно полчаса, число сеансов варьируется от 6 до 15 в зависимости от рекомендаций в инструкции к прибору.
Приобрести аппарат ДОКТОР-ТЭС-03 можно
Материал подготовлен специально для ООО «Центр транскраниальной электростимуляции»