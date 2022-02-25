Болезнь не помеха: где в Петербурге родить с ковидом

Новый клинический госпиталь «MD Лахта» в Петербурге на первом этапе будет принимать только пациентов с ковидом.
Его площадь около 9 000 квадратных метров. Здесь будут работать около 200 человек, а стационар рассчитан на 150 коек, из них 12 реанимационных. Все палаты оборудованы системой подачи кислорода.
У специалистов, работающих в центре, большой опыт эффективного лечения пациентов с пульмонологическими заболеваниями и приема родов у женщин с ковидом. Часть врачей направлены сюда из московского госпиталя «Лапино», где с первых дней пандемии боролись с этой болезнью.
Дмитрий Грапов
главный врач клинического госпиталя Лахта MD
«Насколько мне известно, мы первый частный госпиталь в Петербурге, занимающийся ковидом. А поскольку учреждение многопрофильное, пациенты с этим заболеванием получают также лечение и обследования по сопутствующим заболеваниям: эндокринным патологиям, кардиологическим, урологическим. Основные же направления работы — акушерство и гинекология, педиатрии и инфекционное. То есть у нас могут лечиться беременные — при наличии показаний мы проведем родоразрешение».
Как добавил Дмитрий Грапов, у специалистов госпиталя накоплен большой опыт работы с ковидом и отработаны алгоритмы лечения. Дальнейшие планы развития также включают проведение постковидной реабилитации.
В церемонии открытия госпиталя 12 января 2022 года приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор ГК «Мать и дитя» академик РАН Марк Курцер, руководители российского здравоохранения и ведущих медицинских вузов, известные медики, представители общественности.
Новый клинический госпиталь входит в группу компаний «Мать и дитя», которая объединяет 45 медицинских учреждений в 25 регионах России. ГК вложила в проект около 2 миллиардов рублей. Центр оснащен оборудованием ведущих мировых производителей — GE, Hamilton, B.Braun, Olympus.
ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-50-01-012543 ОТ 11.12.2020
Материал подготовлен специально для ГК «Мать и дитя»