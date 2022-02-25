Болезнь не помеха: где в Петербурге родить с ковидом

Его площадь около 9 000 квадратных метров. Здесь будут работать около 200 человек, а стационар рассчитан на 150 коек, из них 12 реанимационных. Все палаты оборудованы системой подачи кислорода.

У специалистов, работающих в центре, большой опыт эффективного лечения пациентов с пульмонологическими заболеваниями и приема родов у женщин с ковидом. Часть врачей направлены сюда из московского госпиталя «Лапино», где с первых дней пандемии боролись с этой болезнью.