Симптоматическая терапия

Помогает преодолеть осложнения самого онкологического заболевания или проводимого лечения. В «Евроонко» проводится антибактериальная терапия, коррекция анемии и тяжелой тромбоцитопении, нарушений белково-энергетического обмена и питания (вплоть до парентерального питания). Специалисты клиники могут осуществить гемодиализ, устранить эндотоксикоз, провести коррекцию желтухи методами экстракорпорального очищения крови.

Химиотерапия

Она помогает замедлить рост опухоли и уменьшить ее размеры. Может использоваться в сочетании с гормональными и таргетными препаратами, иммунотерапией. В «Евроонко» паллиативную химиотерапию подбирают индивидуально, согласно молекулярно-генетическому «портрету» опухоли. Врачи используют оригинальные зарубежные препараты, следуя современным протоколам, разработанным в Европе, США и Израиле. В их арсенале есть и те современные лекарства, которые лишь недавно были одобрены на территории России.

Для лечения неоперабельных опухолей с метастазами может применяться химиоэмболизация. Эта процедура позволяет закупорить артерию, питающую метастаз, лишить его притока крови и локально атаковать опухолевые клетки с помощью химиопрепарата.

Чтобы пациент мог более комфортно переносить «химию», ее сопровождают поддерживающей терапией. Она способствует уменьшению побочных эффектов, что позволяет провести лечение в показанном объеме, не увеличивая перерывы между курсами и не уменьшая дозировки.

Операции и процедуры

Паллиативное хирургическое вмешательство при онкологических заболеваниях может потребоваться, если опухоль сдавила нервы, спинной мозг или один из органов. При раке матки, желудка, кишечника или пищевода хирургическое вмешательство поможет остановить кровотечение. Также в «Евроонко» проводят так называемые циторедуктивные операции.

Злокачественное новообразование внутри полого органа — пищевода, желудка, кишечника, желчевыводящих путей или трахеобронхиального дерева — может нарушить его проходимость. При таких осложнениях применятся рентгенхирургия: под контролем рентгена врач эндоскопическим путем устанавливает либо дренаж для восстановления оттока жидкостей, либо стент — сетчатый цилиндрический каркас. При проведении процедуры не требуется делать разрезы на коже и стенках органов, что уменьшает риск осложнений и сокращает восстановительный период. После стентирования восстанавливается функция пораженного органа, улучшается состояние пациента. В дальнейшем стент не мешает пациенту в повседневной жизни и не требует ухода.

При некоторых типах рака требуется наложение стомы, то есть создание отверстия, соединяющего орган — кишечник, желудок или почки — с поверхностью кожи. Такие операции проводятся в «Евроонко» наряду со стентированием.

Контроль боли

Адекватное обезболивание — одна из важных составляющих паллиативного лечения рака. В «Евроонко» используется трехступенчатая система коррекции болевого синдрома, соответствующая рекомендациям Всемирного института боли (FIPP WIP, USA) и Европейской Федерации Международной Ассоциации Изучения Боли (EF IASP). Помимо препаратов доступны инструментальные методы: спинальная и эпидуральная анестезия, имплантация инфузионных порт-систем и помп, нейролизис (разрушение болевого нервного пути) и радиочастотная аблация (термокоагуляция нервов).

Психологическая поддержка

Рак влияет не только на физическое, но и на психологическое, эмоциональное состояние человека. Пугает, погружает в шок, вызывает агрессию, приводит к депрессии. Пациент может находиться в стрессовом состоянии или переживать чувство безнадежности, обреченности. Его близким людям тоже приходится нелегко: они сталкиваются со сложными переживаниями, не знают, как вести себя с больным, не могут подобрать правильные слова.

Поэтому и пациенту, и его родственникам должна быть доступна помощь онкопсихолога. В России их не так много, но в «Евроонко» такой специалист есть, и к нему всегда можно обратиться. Его задача — мобилизация онкобольного на эффективную жизнь без излишнего негатива. Медицинский психолог анализирует тип личности и готовит индивидуальный план коррекционной работы. Он общается с пациентом и направляет его мысли в позитивное русло, предлагает методики, позволяющие преодолевать страх и депрессию, находить внутренние ресурсы для жизни.