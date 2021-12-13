Плохая новость: обычный полный курс вакцинации от нового «африканского штамма» ковида не защищает. Его эффективность от заражения стремится к 30 процентам. Хорошая новость: бустерные дозы способны повысить защиту до 80 процентов. Такие результаты показали исследования, которые проходили в Германии, ЮАР, США и Австрии. Сравнивали разные сочетания вакцин, давность приобретенного после болезни иммунитета.
Алена Макарова
Микробиология
молекулярный биолог, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией механизмов репликации повреждений ДНК Института молекулярной генетики НИЦ "Курчатовский центр"
- Вначале все работы показали, что происходит падение нейтрализации в 25-40 раз, но перепроверили итоги сыворотками, которые являются стандартами ВОЗ, падение снизилось до 7 раз, — объяснила эксперт проекта V1V2, микробиолог Алена Макарова. — Но обнуляется нейтрализация переболевших старыми штаммами.
По данным исследований, возрос риск повторной реинфекции практически сразу же после выздоровления.
- При использовании сыворотки переболевших уровень нейтрализации падал в 8,5 раза, кросс-иммунитет оказался очень небольшим, — предупреждает Макарова. — Даже спустя всего полтора-три месяца после отрицательного результата ПЦР.
По свежим данным Министерства здравоохранения Великобритании, они зафиксировали частоту реинфекций на уровне 5,5 раза, если человек уже болел раньше другим штаммом. Из этого можно сделать печальный вывод: переболевшие станут болеть повторно.
По результатам исследований в Дании, но надо учитывать, что это довольно «сырые» выводы, полученные в полевых условиях. У тех, кто вакцинировался только двумя дозами (полным курсом — прим. ред.) может не быть вообще никакой защиты. По данным Британии, только бустерная доза (ревакцинация) позволяет говорить о 80-процентной защите.
- После двух доз Pfizer защита сохраняется на уровне 30 процентов, после ревакцинации тем же Pfizer до 80 процентов, — озвучила статистику Алена Макарова. — Но мы должны понимать, что эти цифры могут быть в значительной степени откорректированы.
Потребуется коррекция и для оценки эффективности нейтрализующих антител. Для Альфа-штамма французские ученые установили его на уровне 264 bau. 80 процентов людей с такими показателями были защищены от заражения вирусом. И уж тем более от тяжелого течения.
- Заражение штаммом Дельта маловероятно при уровне антител на уровне 320 bau, эти данные собирал телеграм-проект V1V2, — говорит Алена Макарова. — Большинство заразившихся среди тех, у кого этот уровень меньше.
Но к нам пришел новый штамм Омикрон. Он уже точно есть в России, официально насчитали 16 случаев. Однако есть немаленькая вероятность, что помимо уже выделенных случаев, началось внутреннее распространение.
- По тяжести у нас осторожный оптимизм, случаи заражения растут в других странах вертикально, а смерти — не растут, даже с учетом корректировки на запаздывание в 2-3 недели госпитализаций и летальных исходов, — говорит микробиолог Макарова.
Но речь идет о странах с высоким процентом серопозитивности — много переболевших и привитых. В России же невысокий уровень привитых и переболевших.
Еще одно серьезное последствие для России штамма Омикрон назвала иммунолог Дарья Карташева-Эберц из института Пастера во Франции. Это постковидный синдром. Как уже показало время, последствия перенесенной новой коронавирусной инфекции многие наблюдают больше полугода. И это не только полная или частичная потеря обоняния, недостаточная функция легких, но и куда более серьезные поражения — от тромбов до инфарктов и инсультов.
Дарья Карташева-Эберц
Иммунология
Ученый-иммунолог, института Пастера (Париж, Франция)
- Постковид может быть немалым, несмотря на малое количество тяжелых случаев, — предупреждает Дарья Карташева-Эберц. — Пока, по данным ЮАР и других стран, где уже достаточно случаев Омикрона, течение не отягощено, болеют легко, но можно ожидать проблемы в том, что маленький процент тяжелых форм от больших цифр — это все равно большая цифра.
Мы должны понимать, что помогает 3 дозы вакцины, и реакция нейтрализации, если речь идет об Омикроне, угасает через 3 месяца.
Чтобы защититься от вируса необходимо полагаться не только на приобретенный иммунитет, вакцинацию, но и на соблюдение мер безопасности.
- Разные люди по-разному выделяют вирус, заразность может отличаться на 8 порядков! — говорит микробиолог Алена Макарова. — 80 процентов заражений происходят от 20 процентов людей-суперспредеров (суперраспространителей). Нам необходимо снизить инфекционную дозу.
По данным ученых, если два человека носят респиратор, то вероятность заражения стремится к 0. Если же оба не защищены, то при общении на расстоянии 3 метра в 90 процентах случаев произойдет заражение.
Первая смерть от Омикрона
В Великобритании пока изучают заразность и опасность штамма Омикрон. Премьер-министр страны Борис Джонс 13 декабря сообщил о первой зафиксированной от «африканского штамма» смерти.
Врачи же говорят о феноменальной скорости, с которой вирус распространяется по стране. Если так будет продолжаться дальше, то через полгода, по самому неблагоприятному прогнозу, в стране погибнет еще около 75 тысяч человек от последствий ковида. Это при том, что за почти два года пандемии в Великобритании зафиксировали 146 тысяч жертв SARS-CoV-2.
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