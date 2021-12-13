По свежим данным Министерства здравоохранения Великобритании, они зафиксировали частоту реинфекций на уровне 5,5 раза, если человек уже болел раньше другим штаммом. Из этого можно сделать печальный вывод: переболевшие станут болеть повторно.

По результатам исследований в Дании, но надо учитывать, что это довольно «сырые» выводы, полученные в полевых условиях. У тех, кто вакцинировался только двумя дозами (полным курсом — прим. ред.) может не быть вообще никакой защиты. По данным Британии, только бустерная доза (ревакцинация) позволяет говорить о 80-процентной защите.

- После двух доз Pfizer защита сохраняется на уровне 30 процентов, после ревакцинации тем же Pfizer до 80 процентов, — озвучила статистику Алена Макарова. — Но мы должны понимать, что эти цифры могут быть в значительной степени откорректированы.