На мероприятии была представлена и южнокорейская медицина красоты. Так, стоматологическая клиника LINE-UP помимо имплантации и выравнивания зубов осуществляет коррекцию формы челюсти (остеотомию). Клиника BS the body проводит операции по увеличению груди, контурную пластику тела, блефаро- и ринопластику.

После представления клиник Пусана гости конференции приняли участие в воркшопе: они смогли лично побеседовать с сотрудниками южнокорейских медицинских организаций, заинтересованных в российских пациентах, и подробнее узнать об их работе.

С декабря 2021 года корейская ассоциация международной торговли (Korea International Trade Association, KITA) ведет русскоязычный Telegram-канал «KITA в России» . В нем публикуются анонсы событий и актуальная информация от корейских компаний, стремящихся выйти на российский рынок.



Материал подготовлен специально для агентства экономического содействия города Пусана (BEPA)

Фото: Павел Каравашкин

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