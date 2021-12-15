«Конференция медицинского туризма города Пусан» состоялась 3 декабря 2021 года. В начале мероприятия его гостей — специалистов петербургских медицинских организаций и агентств — поприветствовали генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Бюн Чоль Хван и директор департамента туризма администрации Пусана Кон Ги Ен.
Конференция BEPA показала, что в Пусане пациентов из России готовы принимать клиники разных специализаций. В числе ее участников были, например, Институт ядерной медицины «Донгнам» и больница «Хеундэ Бек» при Университете Инчже, которые занимаются лечением онкологических заболеваний. Институт применяет для этого специальную лучевую терапию, а больница университета использует различные методики и делает акцент на комплексное обследование и реабилитацию.
Больница «Сам Юк» предлагает пациентам хелато- и робототерапию. Клиника доктора Ким Бенчжуна K.B.J LEDAS занимается диагностикой и лечением тромбоза нижних конечностей.
На мероприятии была представлена и южнокорейская медицина красоты. Так, стоматологическая клиника LINE-UP помимо имплантации и выравнивания зубов осуществляет коррекцию формы челюсти (остеотомию). Клиника BS the body проводит операции по увеличению груди, контурную пластику тела, блефаро- и ринопластику.
После представления клиник Пусана гости конференции приняли участие в воркшопе: они смогли лично побеседовать с сотрудниками южнокорейских медицинских организаций, заинтересованных в российских пациентах, и подробнее узнать об их работе.
С декабря 2021 года корейская ассоциация международной торговли (Korea International Trade Association, KITA) ведет русскоязычный Telegram-канал
Материал подготовлен специально для агентства экономического содействия города Пусана (BEPA)
Фото: Павел Каравашкин
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