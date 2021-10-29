1. У меня болит спина. Это, наверное, остеохондроз?
Остеохондроз — устаревший медицинский термин, который еще с советских времен закрепился в общественном сознании. Однако это не диагноз: ведь «остеохондроз», по сути, означает старение позвоночника. Современный синоним, который несколько лучше отражает этот процесс, — дегенеративные изменения. Они могут затрагивать любые структуры позвоночника, от дисков до суставов. В той или иной степени дегенеративные изменения есть у всех людей старше 18 лет. И хотя они могут провоцировать болевой синдром, сам по себе термин «остеохондроз» совершенно не показателен. Пациенты часто списывают на него все беды: боли в спине и головные, плохое самочувствие, головокружения, проблемы с сердцем или даже тревожные расстройства. В реальности же у всех симптомов всегда есть конкретные причины, поиском которых занимаются врачи соответствующих специализаций.
2. А как быть с радикулитом? Есть такой диагноз?
Обычно при слове «радикулит» мы представляем себе согнувшегося человека преклонного возраста с рукой на пояснице. При этом мало кто действительно понимает, что означает этот ушедший в народ термин. Врачи используют более полную его версию — «радикулопатия». Переводится это буквально как «страдание корешка». Под страданием, конечно, подразумевается механическое или химическое воздействие на нервный корешок — чаще всего грыжей межпозвонкового диска. Проявляется это не только болью по ходу нерва, но также онемением и даже слабостью соответствующей конечности.
3. Так почему же болит спина?
— Болит ткань, которая находится в патологическом состоянии и при этом не способна эффективно восстанавливаться, — объясняет
3. Никогда не было проблем со спиной, и вдруг началось… Что надо делать?
Если боль не проходит в течение 1–3 дней или усиливается — это повод посетить невролога. Он изучит симптомы, проведет неврологический и ортопедический осмотры. Затем врач может назначить МРТ позвоночника. Этот тип исследования считается одним из наиболее безопасных и информативных, а в России он еще и относительно доступен для разных слоев населения.
Магнитно-резонансная томография необходима, чтобы поставить точный диагноз. Боль определенной интенсивности может быть признаком как легкой дегенерации, так и уже сформировавшейся грыжи. Невозможно только по симптомам или результатам осмотра понять, что является источником болевого синдрома. Похожая схема действует при диагностике язвы желудка. Врачи предполагают ее наличие, но только гастроскопия покажет, есть ли на слизистой такое изменение или речь идет о гастрите.
4. А если попробовать обойтись народными средствами? Сходить в баню, например?
— Наш человек, действительно, сначала спрашивает соседа, друга, маму, жену и ориентируется на их опыт, — признает Александр Ткачев. — Кто-то прикладывал тепло, кто-то — холод, кому-то «ставили пчел», другой приклеил пластырь. И в большинстве случаев прежде, чем прийти на прием в нашу клинику, пациент пробует на себе множество различных способов лечения. Чаще всего домашние средства безвредны, но, к сожалению, это не всегда так. К примеру, поход в баню с болью в спине может быть опасен при острой грыже, так как высокая температура усилит воспаление.
5. Есть ли средство от боли в спине, которое подходит каждому?
Лечение зависит от диагноза, поэтому нельзя всем назначить одно и то же. Универсальной таблетки, которая вылечит все патологии разом, нет. Кроме того, в современной медицине развивается тенденция персонализированных рекомендаций, учитывающих особенности каждого конкретного пациента.
6. Специалисты насчитывают около сотни способов лечения боли в спине: от медицинских препаратов и ЛФК до народных средств. С чем же связано такое разнообразие?
— Существуют заболевания, причина которых точно известна, и, соответственно, разработано лечение. С болью в спине ситуация противоположная. Нет единого описания того, как она протекает, какие структуры поражаются, нет списка препаратов, которые нужно назначать на определенных этапах, — говорит Александр Ткачев.
7. Но из сотни способов борьбы с болью в спине какие-то наверняка считаются надежными?
Ответить на этот вопрос непросто, особенно с точки зрения доказательной медицины. Так, в «Кокрановской библиотеке» в прошлом году были опубликованы
Однако на практике ситуация выглядит иначе, и специалисты называют следующие признанные методы лечения:
нестероидные противовоспалительные средства короткими курсами;
ЛФК с индивидуально подобранными упражнениями;
физиотерапия, в том числе электро- и лазеротерапия;
рефлексотерапия.
— Я бы поставил на первое место обучение пациента, информирование его о доброкачественности течения болезни, — говорит Александр Ткачев. — Важно донести до него, что в самых разных случаях, будь то обычная дегенерация или межпозвонковая грыжа, есть пути решения проблемы — и боль пройдет. На втором месте — препараты, купирующие болевые ощущения, на третьем — аппаратная физиотерапия. Далее, при необходимости, реабилитация.
8. Как быстро проходит боль в спине?
Зависит от изначальной патологии. Мышечная может пройти через неделю, боль от грыжи — за несколько месяцев, хронический же болевой синдром способен не отпускать годами. В целом, боль обычно проходит быстрее, чем восстанавливаются сами поврежденные ткани. Поэтому очень важно соблюдать назначения лечащего врача и не бежать в огород, как только спину немного «отпустило».
9. Куда обращаться, если болит спина?
Прежде всего — к неврологу. Подойдут как государственные клиники, так и частные. Но лучшим вариантом будет специализированное медицинское учреждение, которое отдельно занимается именно этой патологией. Например, в Петербурге с 2021 года работает одна из шести действующих в России Клиник Ткачева Епифанова, где принимают пациентов с острой и хронической болью в спине. Для лечения грыжи межпозвонкового диска здесь используют уникальный метод — модулируемую резорбцию. О том, как он был создан, как работает и почему позволяет избежать операции, можно почитать
Материал подготовлен в партнерстве с ООО «ТММ-Клиник».
ООО «Ангелмед-Пионерская», лицензия № ЛО-78-01-006109 от 7 сентября 2015 года
Автор: Мария Семенова, Дарья Соловьева