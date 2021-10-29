Если боль не проходит в течение 1–3 дней или усиливается — это повод посетить невролога. Он изучит симптомы, проведет неврологический и ортопедический осмотры. Затем врач может назначить МРТ позвоночника. Этот тип исследования считается одним из наиболее безопасных и информативных, а в России он еще и относительно доступен для разных слоев населения.

Магнитно-резонансная томография необходима, чтобы поставить точный диагноз. Боль определенной интенсивности может быть признаком как легкой дегенерации, так и уже сформировавшейся грыжи. Невозможно только по симптомам или результатам осмотра понять, что является источником болевого синдрома. Похожая схема действует при диагностике язвы желудка. Врачи предполагают ее наличие, но только гастроскопия покажет, есть ли на слизистой такое изменение или речь идет о гастрите.