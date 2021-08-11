Фото №1 - 7 причин обратиться к кардиологу
Сергей Кадин

Сергей Кадин

Кардиология

Кандидат медицинских наук, кардиолог-терапевт клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге

— Важно позволить современной медицине предохранить нас от известных болезней и их осложнений. Ее возможности уже сегодня весьма велики, но есть несколько условий, без выполнения которых эффективность теряется. Во-первых, профилактический подход и своевременная диагностика. Только на ранних стадиях можно повернуть вспять или надолго остановить гипертонию или атеросклероз, последствиями которых являются почти все остальные болезни XXI века. Во-вторых, выбор врача: он должен не только разбираться в современной диагностике и лечении, но и иметь возможность уделять достаточно времени вашему здоровью.

«Евроонко» — российская сеть частных онкологических центров, предоставляющих услуги по диагностике и лечению рака. Врачи «Евроонко» следуют актуальным международным протоколам, используют инновационные методики и оригинальные препараты последнего поколения. При необходимости в процессе лечения онкологического заболевания проводится выявление, коррекция и профилактика нарушений сердечно-сосудистой системы.

Материал подготовлен специально для клиники «Евроонко».

Лицензия ЛО-78-01-009715 от 19 марта 2019 года

Автор: Мария Семенова

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