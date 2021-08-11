Сергей Кадин
Кардиология
Кандидат медицинских наук, кардиолог-терапевт клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге
— Важно позволить современной медицине предохранить нас от известных болезней и их осложнений. Ее возможности уже сегодня весьма велики, но есть несколько условий, без выполнения которых эффективность теряется. Во-первых, профилактический подход и своевременная диагностика. Только на ранних стадиях можно повернуть вспять или надолго остановить гипертонию или атеросклероз, последствиями которых являются почти все остальные болезни XXI века. Во-вторых, выбор врача: он должен не только разбираться в современной диагностике и лечении, но и иметь возможность уделять достаточно времени вашему здоровью.
Материал подготовлен специально для клиники
Лицензия ЛО-78-01-009715 от 19 марта 2019 года
Автор: Мария Семенова
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